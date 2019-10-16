Чебоксары, , 14:26 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал прогноз по росту средней зарплаты в регионе, выразив уверенность, что «на средний российский уровень мы никогда не выйдем». Об этом он заявил на встрече с «ведущими СМИ» республики, стенограмма которой опубликована на официальном портале органов власти Чувашии.

Михаил Игнатьев Cap.ru

Местные журналисты, пытаясь выудить детали пятилетней индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития республики, поинтересовались, насколько реально выйти по заработной плате на среднероссийский уровень.

«На средний российский уровень мы никогда (выделено ИА REGNUM) не выйдем, потому что Россия движется вперед, а регионы в этой конкурентной среде тоже двигаются вперед. По удельному весу семей, которые проживают ниже, чем прожиточный минимум, президент поставил задачу с 18% снизить до 9%. Это главный показатель. Средний уровень заработной платы будет расти. Средний размер на душу населения, доходы если у нас 35 тыс., то к 2024 году он должен быть на уровне 70 тыс. рублей. То есть почти два раза», — привёл расчёты Михаил Игнатьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России десять регионов с «низким уровнем социально-экономического развития» разработали проекты «индивидуальных программ развития», которые были представлены 10 октября на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева. В число депрессивных регионов вошла и Чувашия. В федеральном правительстве отмечают, что «стратегическая цель» — выравнивание уровня развития регионов, доходов на душу населения.

По последним данным Росстата, в июле 2019 года средняя зарплата в Поволжье составила 33 677 рублей, в том числе в Чувашии — 29 044 рубля. Ниже, чем в Чувашии, средняя номинальная зарплата была в Мордовии и Саратовской области.

По данным статистики, в январе 2019 года в Чувашии средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 26 271 рубль, в феврале — 26 203 рубля, в марте — 28 299 рублей, в апреле — 28 869 рублей, в мае — 29 796 рублей, в июне — 31 481 рубль, в июле — 29 044 рубля.

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