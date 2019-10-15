Кызыл, , 09:28 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил о сложении полномочий правительства республики в полном составе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы, об этом он заявил на аппаратном совещании 15 октября.

Он объяснил решение сложившейся традицией, когда с избранием нового Верховного Хурала в республике должна обновиться и исполнительная власть. Указ об отставке будет подписан на этой неделе. Однако все вице-премьеры и министры останутся на своих местах с приставкой «исполняющий обязанности» до назначения новых.

По словам Кара-оола, радикальных изменений в составе правительства не произойдёт, «хотя некоторые перестановки ожидаются».

«Все они вытекают из анализа эффективности каждого руководителя в ходе работы над проектом программы ускоренного развития Тувы, которая в настоящее время проходит завершающую стадию принятия в правительстве РФ», — говорится в сообщении.

Заявление главы Тувы прозвучало на следующий день после того, как он был раскритикован премьер-министром России Дмитрием Медведевым за отсталость команды и неумение работать.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания в Москве подвергся критике лично Шолбан Кара-оол за то, что отсутствовал на заседании, где обсуждалась реализация нацпроектов в регионах. Глава субъекта объяснил, что лежал под капельницей из-за простуды и гриппа.

Читайте также:

«Отсталость команды»: Медведев отчитал главу Тувы за неумение работать

Глава Тувы объяснил своё отсутствие у Медведева капельницей