Чебоксары, , 16:25 — REGNUM Китайский инвестор, который строит в Чувашии агропарк и заявил о готовности вложить в проект 10 млрд рублей, выражает «недоумение». И «если не создадим благоприятную среду», то он может уйти «в любой другой регион ПФО». А мы «соответственно, будем чесать затылок, но будет поздно». Об этом глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил на встрече с «ведущими СМИ» республики, стенограмма которой опубликована на официальном портале органов власти.

Был поднят вопрос о предоставлении участка под строительство молочного завода, в том числе по поводу слухов о продаже земель. Руководитель республики напомнил, что земельные участки сельскохозяйственного назначения «не имеем право продавать».

Однако детали о том, где и что именно планирует строить инвестор, не сообщил.

«Все эти сделки по продаже земель хозяйственного назначения в соответствии с законами будут ничтожные. Сделка превращается в ноль. Это чтобы соблазна ни у кого не было, меньше было бы сарафанного радио о том, что кто-то кому-то что-то продал. Можно на эмоциях говорить, политизировать, зарабатывать дешевый авторитет тем же самым депутатам, но все это популизм», — сказал Михаил Игнатьев.

Он также сообщил, что в республике «пять иностранных компаний работают, и они плохо никому не сделали»:

«Мы должны понять — нам нужны инвесторы для создания новых высокотехнологичных производств или нет? Мы хотим увеличить уровень зарплаты или хотим также в нищете жить? И вот на эти вопросы отвечая мы придем к тому, что нам нужны инвесторы, нам нужны производства, новые заводы. […]

Китайцы высказывают недоумение, и если не создадим благоприятную среду, они могут уйти в любой другой регион ПФО и построить там завод. А мы останемся без инвестора, без рабочих мест. Потом соответственно будем чесать затылок, но будет поздно. В Порецком районе они обрабатывают земельные участки, бывшие земли завода, самые бедные песчаные земли».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. В настоящее время предоставлено в аренду 5 тыс. га сельхозземель в Порецком районе. В рамках проекта планируется разведение молочных и мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, убойного цеха, заводов по производству молочных изделий и переработке овощей, производства по переработке молока и говядины.

Проблемным остаётся вопрос о выделении участка под строительство молочного завода. Ранее из-за протеста жителей инвестор вынужден был отказаться от планов по строительство молокозавода в Моргаушском районе. Протестные акции прошли в Чебоксарском районе.

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