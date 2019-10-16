Чебоксары, 16 октября 2019, 16:25 — REGNUM Китайский инвестор, который строит в Чувашии агропарк и заявил о готовности вложить в проект 10 млрд рублей, выражает «недоумение». И «если не создадим благоприятную среду», то он может уйти «в любой другой регион ПФО». А мы «соответственно, будем чесать затылок, но будет поздно». Об этом глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил на встрече с «ведущими СМИ» республики, стенограмма которой опубликована на официальном портале органов власти.
Был поднят вопрос о предоставлении участка под строительство молочного завода, в том числе по поводу слухов о продаже земель. Руководитель республики напомнил, что земельные участки сельскохозяйственного назначения «не имеем право продавать».
Однако детали о том, где и что именно планирует строить инвестор, не сообщил.
Он также сообщил, что в республике «пять иностранных компаний работают, и они плохо никому не сделали»:
Как сообщало ИА REGNUM, строительство агропарка китайской компанией оценивается в 10 млрд рублей. В настоящее время предоставлено в аренду 5 тыс. га сельхозземель в Порецком районе. В рамках проекта планируется разведение молочных и мясных пород КРС, строительство животноводческого комплекса, убойного цеха, заводов по производству молочных изделий и переработке овощей, производства по переработке молока и говядины.
Проблемным остаётся вопрос о выделении участка под строительство молочного завода. Ранее из-за протеста жителей инвестор вынужден был отказаться от планов по строительство молокозавода в Моргаушском районе. Протестные акции прошли в Чебоксарском районе.
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