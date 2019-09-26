Небольшое недельное затишье в Чувашии прервали исследовательская компания «Минченко консалтинг» со своим традиционным рейтингом политической выживаемости глав регионов да глава думского комитета Анатолий Аксаков с призывом в Facebook по предвыборной ситуации в Чувашии. Как стало известно из исследования, глава Чувашии Михаил Игнатьеврискует потерять должность: он оказался в группе губернаторов с высоким риском отставки. Аксаков же публично вступил в игру, отреагировав на материал ИА REGNUM «Чувашия на старте выборов: особый статус оппозиции Аксакова»:

Cap.ru Флаг Чувашии

"О предвыборной ситуации в Чувашии. Призываю своих земляков не оставаться пассивными, не жить по принципу «Без нас все решат! Думайте, взвешивайте, выбирайте».

Команда Игнатьева ответила на вызов новым указом «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» на 2020 год стоимостью 3,4 млрд рублей, сообщениями о миллиардах и сотнях миллионов, направляемых в различные отрасли и сферы. Новое звучание также приобрела недавняя фраза Михаила Игнатьева, вынесенная в раздел «Актуально» на портале правительства Чувашии:

«Органам власти республики нужно работать ответственно и слаженно, как единая команда».

Не единой командой, а «как единая команда» — то есть сомнения в единстве у главы региона всё-таки есть.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Игнатьев

Сигнал Анатолия Аксакова восприняли: кто-то поддержал его креатуру — 49-летнего Олега Николаева, депутата Госдумы и лидера чувашской «Справедливой России» — лайками и комментариями, кто-то припомнил Аксакову его «избирательное» предательство в 2015 году, когда он отказался от участия в выборах главы Чувашии в обмен на кресло главы думского комитета.

Так что сегодня означает призыв Аксакова — заявка на будущее или очередной торг с Кремлём?

Duma.gov.ru Депутат Государственной думы Анатолий Аксаков

Помимо Олега Николаева, на скамейке «запасных» REGNUM насчитал более десяти потенциальных претендентов на главный пост в Чувашии, которые так или иначе обсуждаются в кулуарах. Однако если следовать наметившемуся тренду назначать на высшие руководящие должности в регионах молодых технократов до пятидесяти, то топ-10 значительно сократится. С учётом партийного ценза — ещё минус один (Олег Николаев). По гендернему принципу — убывает глава минфина Светлана Енилина, по «бюрократическому» — главный федеральный инспектор по Саратовской области Григорий Сергеев.

Таким образом, реальными кандидатами на должность остаются пятеро: 46-летний премьер-министр Чувашии Иван Моторин, 43-летний помощник первого вице-спикера Совета Федерации Николая ФедороваПавел Семенов, 43-летний заместитель главы Карелии — постоянный представитель региона при президенте России Владимир Тимофеев, 37-летний вице-губернатор Тульской области Сергей Егоров, 44-летний депутат Госсовета Чувашии, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель общественной приёмной Дмитрия Медведева, главный врач Федерального центра травматологии в Чебоксарах хирург Николай Николаев. Но только четверо из них имеют необходимый опыт госслужбы на высоких должностях.

Кандидат

Непредсказуемость момента не исключает появления «мистера Икс», который может возникнуть в любой момент. Практика последних лет показывает, что нельзя исключать «варягов», не имеющих никакого отношения к месту назначения.

Вопрос еще и в том, кто из «молодых и перспективных» готов «пахать как раб на галерах с утра до ночи», «с полной отдачей сил», как Владимир Путин, по его собственным словам. И готовы ли уехавшие вернуться в республику, которая к 2019 году оказалась в десятке наиболее отстающих субъектов Российской Федерации, где потребовалось «внешнее управление».