Чебоксары, , 11:35 — REGNUM 25 сентября 2019 года запомнится главе Чувашии Михаилу Игнатьеву надолго, а может, станет и переломным. Сначала «чёрную метку» послала компания «Минченко консалтинг» со своим традиционным рейтингом политической выживаемости глав регионов, в котором Игнатьев называется в числе губернаторов на отставку. Затем Центр политической конъюнктуры опубликовал рейтинг 68 губернаторов — лидеров по ботам в Instagram, где глава Чувашии занял 33 позицию с 30% фейковых аккаунтов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно сентябрьскому исследованию, которое, как правило, предшествует реальной осенней ротации губернаторского корпуса и старта нового электорального цикла, глава Чувашии вошёл в тройку руководителей с наиболее высокими шансами на отставку из инкумбентов-«ветеранов», кто к 2020 году будет находиться в своей должности порядка 10 лет. Отмечается, что шансы на отставку наиболее велики у Михаила Игнатьева, Натальи Комаровой (ХМАО-Югра) и Виктора Илюхина (Камчатский край), их оценка устойчивости составляет 9 баллов, что указывает на высокий риск отставки.

«Причина во всех трех случаях в наличии конфликтов с силовиками и конфликтах с федеральными и региональными элитами», — говорится в исследовании.

Примечательно, что «Коммерсантъ» проиллюстрировал свой материал «Губернаторов распределяют по зонам риска» фотографией Михаила Игнатьева. При этом издание напоминает, что на заседании ЦИК 5 сентября глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что в 2020 году можно ожидать до 25 губернаторских кампаний.

Всего, напомним, в 2020 году должны состояться 17 плановых выборов главы регионов.

Читайте также: К выборам-2020 политологи прогнозируют отставку ряда губернаторов

Кроме того, эксперты выявили мнимую популярность глав регионов в сети Instagram и число «мёртвых душ» у каждого. Глава Чувашии расположился в «золотой середине списка» с 30% фейковых подписчиков. И это средний показатель в целом по губернаторскому корпусу. Самое большое число «мёртвых душ» оказалось у главы Тувы Шолбана Кара-оола (63%). Далее следуют мэр Москвы Сергей Собянин (53%), глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (50%). Самый «чистый» аккаунт принадлежит губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину — только 13% его аудитории являются ботами.

Читайте также: Названы губернаторы — лидеры по ботам в Instagram