Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти дороже $40 за баррель направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Когда накопленные средства начинают превышать объем в 7% ВВП, то эти излишки могут быть направлены на финансирование инфраструктурных проектов. По состоянию на 1 августа объем ФНБ составил 7,867 трлн руб. и министр финансов Антон Силуанов назвал «интересным для инвестирования» очередной проект «Новатэка»: «По «Арктик СПГ — 2» вопрос обсуждается, но, еще раз повторю, что мы имеем опыт вложения средств в «Ямал СПГ»… «Арктик СПГ» — его продолжение. Мне кажется, что и интерес частных инвесторов будет большой. Если будет необходимо участие государства для того, чтобы стимулировать такой интерес частных инвесторов, мы это сможем сделать», — цитирует ТАСС Антона Силуанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Впрочем, похоже, что «Новатэк» станет не единственной добывающей компанией, которая может рассчитывать на государственные преференции. 12 сентября газета «Ведомости» сообщила, что исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Дальнего Востока и Арктики, смогли вынести на президентский уровень обсуждение законопроекта, по которому арктическая «нефтянка» сможет получить налоговые льготы на сумму в 2,6 трлн руб. (при том, что по предложению того же Антона Силуанова на подобные налоговые льготы был введен мораторий до конца 2019 года). Дата встречи с Владимиром Путиным пока не определена, но «тема на повестке дня».

Не обошлось на прошедшей неделе и без очередного обсуждения вопроса о том, как и чем мотивировать российскую геологоразведку. Первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов предложил ввести повышенный коэффициент в размере 3,5% по налогу на прибыль для расходов компаний на разведку в Арктике: «В результате данной меры дополнительные средства будут направляться на геологоразведочные работы на новых перспективных площадях, что будет способствовать повышению геологической изученности территорий и воспроизводству минерально-сырьевой базы», — поддержал подобное предложение замминистра вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков и пообещал при утверждении такой нормы инвестировать в геологоразведку до 500 млн рублей к имеющимся 1,5 млрд рублей.

Kremlin.ru Игорь Сечин

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Со своей стороны Федеральное агентство по недропользованию РФ добавило себя к числу скептиков по вопросу числа разработчиков российского шельфа. Глава ведомства Евгений Киселев, в частности, отметил, что концептуально не против расширения, однако не считает его перспективным: «Я хочу обратить внимание, что 90% шельфа уже отлицензировано. Оставшиеся 10% — это остатки, и они совсем не сладки», — цитирует ТАСС Киселева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Юрий Трутнев

Гораздо более перспективным все эксперты считают развитие Северного морского пути (особенно в свете необходимости выполнить майский указ президента и увеличить грузопоток по СМП до 80 млн тонн к 2024 году). Поэтому на протяжении всей недели СМИ внимательно следили за первым тестовым рейсом одноименного и единственного в мире атомного контейнеровоза-лихтеровоза «Севморпуть». Он вышел, груженый преимущественно рыбой, из Петропавловска-Камчатского в конце августа и прибывает в Санкт-Петербург 15 сентября. Этот пилотный проект «Росатома» ставит перед собой цель запустить регулярную каботажную контейнерную линию между Дальним Востоком и Северо-Западом России, обеспечив рейсы в летне-осеннюю навигацию по СМП со сроком доставки грузов менее 20 суток.

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Не меньший общественный интерес вызвало успешное завершение морской транспортировки из Мурманска на Чукотку единственного в мире атомного плавучего энергетического блока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». После успешной швартовки в месте своего базирования (городе Певеке), он в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) будет введен в эксплуатацию до 31 декабря текущего года. Подключенная система станет самой северной атомной станцией в мире и заменит выводимые из эксплуатации Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС

Elena Dider Академик Ломоносов

Ответу на вопрос «Как нарастить грузоперевозки по Севморпути?» была специально посвящена рабочая сессия наXII международном форуме «Транспортный потенциал», который состоялся в Санкт-Петербурге. По оценке одного из главных спикеров — начальника отдела ФГУП «Атомфлот» (входит в «Росатом») Сергея Стрельникова — на целевой показатель в 80 млн тонн будет выйти крайне затруднительно: «С 2015 года пошел уверенный рост грузооборота. При нынешних заключенных договорах к 2024 году 50−55 млн тонн стабильно может грузооборот достичь», — сказал Сергей Стрельников. Для решения проблемыдругой отраслевой эксперт и бывший первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин предложил расширить границы СМП «если не до Мурманска, то до мыса Канин Нос или острова Колгуев».

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Gov-murman.ru Андрей Чибис

Из лидеров региональных арктических территорий продолжает завидную активность губернатор Мурманской области Андрей Чибис, избавившийся после выборов от приставки врио. На этой неделе амбиции по превращению Мурманска в «столицу Арктики» были подкреплены созданием «научного центра мирового уровня, который аккумулировал бы в себе арктическую повестку во всём её многообразии». В состав Научно-образовательного центра вошли 13 участников — от Кольского, Карельского, Коми и Уральского научных центров РАН до вузов и крупнейших промышленных предприятий. Идея по созданию НОЦ была поддержана президентом Владимиром Путиным.

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