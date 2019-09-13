13 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

С тех пор как в майском указе президента России появилась строка об увеличении грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году, дискуссии о том, как (и возможно ли) выполнить этот целевой показатель, происходят с завидной регулярностью.

Валентин Юшкевич, , 10:39 — REGNUM Не стал исключением и XII международный форум «Транспортный потенциал», на котором состоялась рабочая сессия «Развитие Северного морского пути: как нарастить грузоперевозки».

Атомный ледокол «50 лет Победы» (сс) Christopher Michel

По понятным причинам первому слово предоставили начальнику отдела ФГУП «Атомфлот» (входит в Росатом) Сергею Стрельникову. Ведь именно Росатом является единым инфраструктурным оператором Севморпути, и значит, именно с его руководства будут спрашивать по «гамбургскому счету». Однако каких-то прорывных идей от представителя «Атомфлота» не последовало. Сергей Стрельников привычно рассказал о победах (а они действительно есть) в отечественном ледокольном судостроении, пообещав попутно, что до конца ноября состоятся ходовые испытания «ледокольного долгостроя» «Арктика».

Среди стратегических проектов, способных всерьез влиять на грузоперевозки, были вновь названы компании «Новатэк», «Газпром нефть», «Норникель», а также «ВостокУголь» (дочка «Арктической горной компании»), которая за счет добычи угля на Таймыре способна выйти на показатель 20 млн тонн к 2024 году.

Наконец, прозвучал прогноз: «С 2015 года пошел уверенный рост грузооборота. При нынешних заключенных договорах к 2024 году 50−55 млн тонн стабильно может грузооборот достичь», — подытожил Сергей Стрельников.

С подобными цифрами (неутешительными для выполнения майского указа) согласился отраслевой эксперт и бывший первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. Он отметил, что надежда достичь 80 млн тонн действительно призрачна, и тут же выдвинул простое решение задачи — надо просто расширить границы СМП, если не до Мурманска, то до мыса Канин Нос или острова Колгуев. Надо признать, что в этом Алексей Тюкавин не оригинален. Подобное предложение звучит среди профессионалов и экспертов чуть ли не в качестве обязательной шутки. Хотя, в каждой шутке…

Мурманский порт Tom Thiel

Впрочем, проработав в отрасли более 40 лет, Алексей Тюкавин обозначил массу других проблем, связанных с развитием СМП. Это и дисбаланс между наличием сильного флота и отсутствием необходимого количества грузов, и слабая система пространственного морского планирования, и неразвитая транспортная связь между западными регионами страны и Дальним Востоком. Также вынужденно странным считает специалист положение крупных игроков на рынке Севморпути: «Наши добывающие компании вынуждены работать в условиях натурального хозяйства. Сами себе строят флот, сами себе строят порты и тем самым решают свои задачи… Вот то, что сделал недавно «Совкомфлот» с «Новатэком», подписав соглашение о совместном предприятии для строительства семнадцати газовозов, на мой взгляд, очень хорошее и правильное решение. Потому, что каждый должен заниматься своим делом. Кто-то газ добывать, а кто-то его перевозить».

Следующим выступающим стал представитель ООО «Оборонлогистика» Андрей Кривоносов, который по-военному четко дал понять, что рассчитывать на усиление грузопотока по СМП за счет российского Минобороны не приходится. «Мы за цифрами не гонимся», — отметил Андрей Кривоносов, пояснив, что в этом году за 11 рейсов в Арктику «Оборонлогистикой» доставлено на объекты 25 тыс. тонн грузов, а к концу года они намереваются выйти на цифру более 30 тыс. тонн. Собравшиеся дружно сделали вывод о том, что такие объемы кардинально картину действительно не изменят. Но немного позитива спикер все-таки привнес: «Подтверждаем, что использование Северного морского пути позволяет сэкономить и удешевить перевозку в разы».

Следующего оратора — замдиректора по научной работе Арктического и Антарктического научно исследовательского института Игоря Ашика — предсказуемо забросали вопросами о глобальном потеплении, его влиянии на Арктику и Севморпуть.

Во власти льда © М. Черкасов. rus-arc.ru

«Какие бы климатические изменения ни шли в обозримом будущем, даже при исчезновении многолетнего льда в Арктике сезонный характер его сохранится. Зимой там все равно будет лед… И если мы ставим пред собой задачу круглогодичного плавания по Северному морскому пути, то надо иметь в виду, что эта преграда никуда не уйдет», — ответил Игорь Ашик, а также пояснил, что убедительных доводов по изменению климата в какую-либо сторону в XXI веке пока не предоставила ни одна группа ученых.

И если подводить предельно краткий итог состоявшегося обмена мнениями, то получается следующая картина: российский атомный флот лучший в мире, крупные игроки Севморпути продолжают наращивать показатели, несмотря на имеющиеся логистические, инфраструктурные, климатические и иные трудности… Но к 2024 году мы можем увеличить грузопоток только до 50−55 млн тонн. Впрочем, к указанному сроку что-то может еще измениться. Например, границы Северного морского пути.