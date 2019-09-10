Владивосток, , 10:34 — REGNUM Повышенный коэффициент в размере 3,5% по налогу на прибыль для расходов компаний на геологоразведку в Арктике предложил ввести первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, сообщает 10 сентября пресс-служба компании «Норникель».

Обсуждение возможностей увеличения интереса к проведению геологоразведочных работ на российском континентальном шельфе состоялось на сессии «Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: текущее состояние и перспективы развития» в рамках пятого Восточного экономического форума.

Участники встречи пришли к пониманию, что увеличение инвестиционной привлекательности геологоразведочных проектов требует совершенствования законодательной базы.

«В результате данной меры дополнительные средства будут направляться на геологоразведочные работы на новых перспективных площадях, что будет способствовать повешению геологической изученности территорий и воспроизводству минерально-сырьевой базы», — подтвердил предложение заместителя министра вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Он пояснил, что при утверждении этой нормы, «Норильский никель» ежегодно сможет инвестировать в геологоразведку от 300 до 500 млн рублей к имеющимся 1,5 млрд рублей.

Ранее, напомним, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отмечал, что российские компании не проявляют значительного интереса к геологоразведочным работам в Арктической зоне России.

Читайте ранее в этом сюжете: Минприроды пожаловалось на отсутствие интереса к разработке Арктики