Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM В Санкт-Петербург 14−15 сентября должен прийти с грузом рыбы единственный в мире атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть». Уникальное судно вышло в тестовый рейс по Северному морскому пути (СМП) в конце августа из Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, на борту «Севморпути» находится около 8,5 тыс. тонн грузов, в том числе мороженная рыбная продукция, при максимально возможной загрузке судна в 26 тыс тонн. В 2019 году запланировано проведение еще одного тестового рейса контейнеровоза.

Проход северным маршрутом дает возможность перемещать грузы между Петропавловском-Камчатским и Санкт-Петербургом менее чем за 20 суток.

Атомный контейнеровоз «Севморпуть» — единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой (мощностью 29 Мвт (40 000 л.с.), построенное на керченском судостроительном заводе «Залив» в 1988 году. Его длина — 260, м, ширина 32,2 м, водоизмещение — 61 880 т.

Добавим, что 23 августа ФГУП «Атомфлот» заключил контракт с петербургским АО «Балтийский завод» на строительство еще двух универсальных атомных ледоколов проекта 22 220. Они станут четвертым и пятым судами проекта: первый — головной ледокол проекта 22 220 «Арктика», второй и третий — серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал».

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