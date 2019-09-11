Мурманск, , 21:38 — REGNUM Правительство Мурманской области утвердило решение о создании Заполярного Арктического Научно-образовательного центра Мурманской области соответствующим постановлением. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

В состав НОЦ вошли 13 участников: Кольский научный центр РАН, Карельский научный центр РАН, Коми научный центр Уральского отделения РАН, Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН, Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина, Полярная опытная станция, ПИНРО, МГТУ, МАГУ, а также крупнейшие промышленные предприятия — АО «Кольская ГМК», ООО «Ловозерский ГОК», АО «Олкон», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

В правительстве отмечают, что деятельность центра будет направлена на развитие кооперации научных, образовательных и производственных организаций, коммерциализацию инноваций и должна способствовать решению одной из ключевых проблем региона — оттока молодых специалистов.

«Нашей конечной целью является создание научного центра мирового уровня, который аккумулировал бы в себе арктическую повестку во всём её многообразии. Подчеркну — в мировом масштабе. У России есть особые компетенции в изучении Арктики, и центр их концентрации, естественно, должен также находиться за полярным кругом. А для Мурманска НОЦ станет ещё и новым градообразующим предприятием, движителем развития западного берега Кольского залива», — отметил глава Мурманской области Андрей Чибис.

В настоящее время региональное министерство образования и науки формирует состав наблюдательного совета НОЦ и ведёт работу по созданию проектного офиса, который будет обеспечивать его деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, стать научно-образовательным центром мирового уровня для обеспечения арктических задач собирается и Архангельск. Проект НОЦ Северного Арктического федерального университета (САФУ) «Новые материалы и технологии для Арктики» так же, как и мурманский, предполагает разработку и внедрение новых материалов и технологий, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок, подготовку кадров в интересах развития промышленности и экономики российской Арктики.

Отметим, что архангельский вуз заключил десятки соглашений с различными научными центрами и компаниями о совместной работе в рамках НОЦ. Мурманск пока такой партнерской сетью похвастаться не может, но имеет другой козырь — идея создать НОЦ именно в Заполярье поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.

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