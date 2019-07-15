Проблема выделения земли под строительство молочного завода для компании из Китая грозит вылиться в масштабные протесты в Чувашии, поддерживаемые оппозиционные силами. За землю, которая является главным богатством и главной кормилицей трудолюбивого народа, жители готовы на многое, если не на всё. Ситуация накаляется, прежде всего, из-за шлейфа негативного опыта, который ранее был в Сибири и на Дальнем Востоке, где после деятельности отдельных китайских компаний вместо земли и плодородной почвы оставалась «бесплодная труха». На этой почве в Чувашии объединяются в протесте жители и оппозиционные партии, фактически проводя совместные митинги. И хотя в прошедшие выходные митинговали во многих муниципалитетах, пристальное внимание и сравнительно массовый характер обрёл митинг в Чебоксарском районе — на малой Родине главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

Глава Чувашии объяснил, как нужно считать доходы

По данным рейтинга «Инвест-Форсайт» по инвестиционной активности в июне 2019 года, Чувашия заняла 61-е место, а среди регионов Поволжья республика оказалась на предпоследнем месте. Составители рейтинга учитывали сообщения о запускаемых и реализуемых инвестиционных проектах, оценивая их по 10-балльной шкале.

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Также на неделе был представлен рейтинг с самыми высокими и минимальными доходами населения. По данным опроса РИА Новости, самые высокие доходы в России имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского автономных округов, свидетельствуют результаты. Наиболее низкие доходы — у жителей Чувашии, Ингушетии, Курганской области, ЕАО, Марий Эл и Крыма.

Вопрос о доходах населения был поднят на заседании регионального правительства в Чувашии.

«Мы в аутсайдерах среди регионов, с учётом регионов Северного Кавказа, валового регионального продукта. Но мы предлагаем, чтобы плотность населения учитывали. То есть валовый региональный продукт и доходы реальные делится на душу населения. По доходности мы занимаем 11-е место, а по доходам за 70 зашкаливаем», — сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Evgeny Кошелек

Земельный вопрос: «Единая Россия» в меньшинстве

Земельный вопрос в контексте китайских инвестиций в Чувашии становится всё более острым — как из-за отсутствия внятной информационной работы чиновников всех уровней с населением на фоне негативного прежнего опыта в ряде других регионов (когда после отдельных китайских компаний земля становилась бесплодной из-за пестицидов), так и активизации оппозиционных сил, которые готовы в рамках данного вопроса на неформальную коалицию. О том, насколько этот вопрос важен для народа и как власти проваливают информационную работу с населением, может говорить прошедший в посёлке Кугеси Чебоксарского района митинг КПРФ, к которому примкнули депутаты-справороссы.

Поводом стал перевод сельскохозяйственного участка площадью около 65 гектаров у деревни Ильбеши Чебоксарского района в земли промышленности и иного назначения под размещение «промышленно-складского корпуса». Сельхознадел принадлежит ООО «Развитие» и имеет выгодное транспортно-логистическое положение: рядом с Чебоксарами и международным аэропортом, с выходом на федеральную трассу. После перевода земли в муниципалитете стали распространяться слухи о том, что участок могут отдать китайскому инвестору, который просил площадку под молокозавод в непосредственной близости к Чебоксарам. Ранее в качестве площадки под молочный завод рассматривались участки возле деревень Эхветкасы Моргаушского района и Красная горка Цивильского района, но после протестов жителей тема сошла на нет. В Чебоксарском районе на фоне молчания чиновников подозрения о возможной подготовке площадки под молочный завод усилились и, вероятно, вдохновлённые примерами соседних районов, жители самого крупного сельхозмуниципалитета в Чувашии вышли на митинг.

Cap.ru Митинг в Кугесях

По разным данным, митинг собрал от 150 до 300 человек — это немало даже по меркам столичных Чебоксар, где в последнее время едва набирается по 150 человек на акциях протеста. Примечательно, что он прошёл на малой Родине главы Чувашии Михаила Игнатьева, который в своё время возглавлял муниципалитет, и спикера Госсовета Альбины Егоровой. Последняя прибыла на митинг и попросила слова, но оказалась вне регламента: к её приезду акция протеста, согласно заявленному времени, была завершена, и спикер осталась без микрофона и лицом к лицу с народом, её тут же взяли в «кольцо» жители района. Практически незамеченным остался председатель комитета Госсовета, глава фракции единороссов Вячеслав Рафинов, который ранее около 20 лет возглавлял больницу в Чебоксарском районе. Слова он не попросил. Фактически депутатская фракция «Единой России» осталась без слова и в меньшинстве.

Публичную «трибуну» в это время заняли оппозиционные депутаты: коммунист Александр Андреев, справороссы Игорь Моляков и Сергей Семенов. Депутаты отмечали, что выступают не против инвестиций, а против того, чтобы отдавать землю китайскому инвестору без учёта мнения народа, без предварительных обсуждений с населением. И требовали максимальной прозрачности всех решений, касающихся земель. Справороссы отметили, что «пришли на митинг и потому, что поддерживаем своего коллегу-депутата» Александра Андреева, «в отношении которого начались гонения». Самые горячие головы на митинге требовали радикальных решений — отставки правительства.

Земельный вопрос: продолжение. Героизация оппозиции

Митингу в Кугесях предшествовало заседание комитета по этике в Госсовете республики, собранное в честь выступлений на сессии и в соцсетях зампредседателя комитета Госсовета Чувашии, члена фракции КПРФ Александра Андреева. Причиной стали его заявления по переводу указанного выше участка возле деревни Ильбеши. А поводом для созыва комитета стало письмо министра юстиции и имущественных отношений Натальи Тимофеевой, которая пожаловалась на депутата в связи «с критикой в адрес деятельности кабинета министров Чувашской Республики и главы Чувашской Республики, с призывом принять участие в митинге 13.07.2019». Как сообщало ИА REGNUM, госпожа Тимофеева делает вывод, что высказывания депутата, «полагаем, направлены на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации в Чувашской Республике с привлечением различных групп населения к участию в митинге». И просит парламент рассмотреть вопрос о «неэтичном поведении депутата»«с приглашением» представителей полиции и прокуратуры республики.

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Cap.ru Александр Андреев

Сам депутат не согласен с претензиями, отмечая, что он «просто выразил обеспокоенность ситуацией из-за недостатка информации» и встречно выразил министру «благодарность за организацию комитета, что собрали и обсуждаем эту ситуацию, а также социальный протест, который образовался». Фактически эти разбирательства с последующим митингом в Кугесях лишь способствовали героизации и пиару «гонимого властями» парламентария — как известно, народ в России любит обиженных, свидетельством чему на митинге стали плакаты и даже речёвки в поддержку депутата. Наблюдатели шутят, что если «гонения» будут продолжены, то парламентарий рискует стать популярнее своего патрона — бессменного лидера чувашского отделения КПРФ, депутата Госдумы Валентина Шурчанова.

Заседание комитета по этике продлились чуть более часа, из него половину обсуждения заняли юридические детали порядка перевода земель. Наталья Тимофеева убеждала, что поскольку «мы — республика аграрная», то в ответе «за сохранение земель сельскохозяйственного назначения», поэтому при переводе наделов «смотрим со всех сторон комплекс документов». По её словам, при переводе земли возле деревни Ильбеши «не единожды отказывали» собственнику в лице ООО «Развитие», который «не один год комплект документов готовил», из-за недостатков в документации. Но правовых оснований для отказа в переводе земли нет. Министр заверяла, что «мы всегда за прозрачность этих процессов». И поучала депутата:

«Предлагаю обращаться к нам как уполномоченному органу или в министерство сельского хозяйства, прежде чем публично выносить эти вопросы и ещё ставить под сомнение законность принятия решения».

«…И в том числе постскриптум скажу: когда мы отказывали неоднократно до этого в переводе, мы отказывали в том числе, когда нам предлагали (землю) под молочный завод. То есть этот вариант мы даже не вынесли на общее обозрение».

Cap.ru Наталья Тимофеева

На вопрос депутата о том, «в курсе» ли министр об объявлении (а затем отмене) публичных слушаний якобы «по строительству молочного завода» в Синьяльском поселении, Тимофеева отрезала, что «за всеми публичными слушаниями не слежу».

К удивлению присутствующих, за собственника участка, которого на заседание комитета не пригласили, ответил экс-министр спорта Сергей Мельников, заявив, что «в курсе этого вопроса, потому что у нас есть давние личные отношения с собственником этого земельного участка, мы земляки». И что проект «родился лет семь назад», здесь должен был быть «создан хаб для товарооборота, который идёт с запада на восток», однако из-за кризиса проект был отложен. В настоящее время, по словам Мельникова, «появился новый соинвестор», «устранены были все недочёты в этом вопросе, всё приведено в соответствие с законодательством». И вступился за бизнесмена, заявив, что «мы ему бьём по рукам».

«Я ему от партии КПРФ грамоту благодарственную вручу, если он логистический центр построит», — сказал лидер фракции коммунистов Юрий Шлепнёв, также оговорившись в контексте выступлений Андреева, что «как лидер партии КПРФ отвечаю за своего подчинённого».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правообладателем указанного участка в Чебоксарском районе является ООО «Развитие». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Развитие» зарегистрировано в марте 2016 года в Чебоксарах. Директором является Игорь Овчинников, учредители — Людмила Маякова (доля 80%) и ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» (доля 20%). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Указанное общество, в свою очередь, зарегистрировано в 2009 году, директором и одним из трёх учредителей является Игорь Овчинников.

Cap.ru Стройка

По итогам обсуждения Андрееву сделали предупреждение.

Ещё одним итогом встречи станет расширение в рабочую группу при минсельхозе Чувашии, которая принимает решения о переводе земельных участков в республике. В него включат Андреева по предложению главы минюста. Также попросился в состав рабочей группы Игорь Моляков — решение по нему озвучено не было.

550-летие Чебоксар: когда спецпоказ может стать хуже рекламы

В столице Чувашии тем временем пытаются довольно своеобразно восполнить информационные пробелы в связи с предстоящим празднованием 550-летия Чебоксар, главные массовые мероприятия которого намечены на август. И если ещё не так давно мало что предвещало о юбилее, то сейчас можно с интересом наблюдать, как пытаются за оставшийся месяц наверстать то, что можно было растянуть на годы. Так, в одном из кинотеатров Чебоксар перед плановым показом коммерческого фильма зрителей решили порадовать (совершенно бесплатно!) ещё одним фильмом — о славной истории столицы Чувашии, начиная с 1469 года и до сегодняшнего периода.

На первой минуте данный неожиданный ход вызывал интерес, на пятой минуте зрители начали ёрзать, на десятой — нервно поедать попкорн, на 15-й минуте озираться по сторонам в поисках сочувствия со стороны работников кинотеатра, где-то на 20-й фильм завершился в лучших традициях мирового кинематографа — хэппи эндом: историческими успехами современного периода под руководством главы республики Михаила Игнатьева. Кому-то, впрочем, показалось, что фильм шёл не менее 25 минут.

После этого привычная череда трейлеров, которая шла 10−12 минут, показалась желанной и особенно быстротечной.

На планёрке в администрации заместитель сити-менеджера Алла Салаева, отчитываясь о том, «что сделано», заявила, что «транслируется уникальный фильм об истории города».

Cap.ru Чебоксары

Между тем остался открытым вопрос, нарушаются ли в данном случае права потребителей, которые в иных условиях, может, и не стали бы смотреть внеплановый фильм в силу ряда причин.

Кадровые и уголовные дела

11 июля стало известно о том, что в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов, которого подозревают в превышении полномочий. Следствие полагает, что подозреваемый, являясь председателем экспертной комиссии по госэкспертизе проекта освоения лесов, обеспечил предоставление лесного участка коммерческой организации для добычи строительного песка и заготовки древесины, хотя участок был отнесён к защитным, ценным, противоэрозионным лесам и его использование для указанных выше целей запрещено законом. Ущерб, нанесённый государству, в результате вырубки лесных насаждений на площади более 3,6 га, оценивается более чем в 22 млн рублей.

После этого в Чувашии сменили врио министра природных ресурсов. Пост занял замминистра Николай Косулин.

Подробнее: После уголовного дела в Чувашии сменили врио министра природных ресурсов

В центре информационного внимания оказался экс-глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин, который отправлен в отставку 3 июля. Он удостоен почётного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике». Напомним, год назад, в июне 2018 года, экс-министр был награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» «за вклад в обеспечение законности и правопорядка».

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Cap.ru Сергей Неяскин

На пост руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии назначен Анвар Закиров, который семь месяцев исполнял обязанности главы ведомства, а до этого работал заместителем руководителя управления ФССП по Татарии. 9 июля представил главе Чувашии Михаилу Игнатьеву заместитель директора ФССП Денис Фирстов.

ГИБДД Чувашии назначили «лечение»

Прокуратура Чувашии представили предварительные итоги масштабной проверки деятельности ГИБДД по республике. Промежуточные итоги проверки уже впечатляют: 10 сотрудников из руководящего звена Госавтоинспекции привлечены к дисциплинарной ответственности, вероятно возбуждение уголовного дела по факту одной из закупок со стороны КУ «Чувашупрдор» минтранса республики, выясняются обстоятельства непривлечения к административной ответственности владельцев транспортных средств с «красивыми номерами», а в их числе — чиновники, судьи, депутаты, правоохранители.

Подробнее: «Не так всё просто»: ГИБДД Чувашии предложили «лечить»

Отметим, что масштабные и комплексные проверки проходят и в других регионах страны. Связано это с поручением президента России Владимира Путина и генерального прокурора Юрия Чайки, озабоченных состоянием сети автомобильных дорог и вопросами безопасности дорожного движения.