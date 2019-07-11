Чебоксары, , 20:30 — REGNUM

В Чувашии сменился врио министра природных ресурсов и экологии. Вместо Александра Ефремова, который стал фигурантом уголовного дела, данный статус получил другой заместитель — Николай Косулин. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 11 июля, глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики с 11 июля возложено на заместителя Николая Косулина. Александр Ефремов, который ранее был врио министра, остался в должности первого заместителя главы минприроды республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля стало известно о том, что в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов, которого подозревают в превышении полномочий. Следствие полагает, что подозреваемый, являясь председателем экспертной комиссии по госэкспертизе проекта освоения лесов, обеспечил предоставление лесного участка коммерческой организации для добычи строительного песка карьерным способом и заготовки древесины путём сплошной рубки. При этом, согласно материалам дела, лесной участок был отнесён к защитным, ценным, противоэрозионным лесам и его использование для указанных выше целей запрещено законом. Ущерб, нанесённый государству, в результате вырубки лесных насаждений на площади более 3,6 га, оценивается более чем в 22 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На врио министра природных ресурсов Чувашии заведено уголовное дело