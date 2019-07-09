Чебоксары, , 15:06 — REGNUM

На пост руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии назначен Анвар Закиров, который семь месяцев исполнял обязанности главы ведомства, а до этого работал заместителем руководителя управления ФССП по Татарии. Сегодня, 9 июля, его представил главе Чувашии Михаилу Игнатьеву заместитель директора ФССП Денис Фирстов.

Анвар Закиров Cap.ru

В релизе пресс-службы главы республики отмечается, что стороны обсудили «организацию взаимодействия службы судебных приставов с органами государственной власти» Чувашии «по вопросам исполнительного производства и стоящие перед судебными приставами региона задачи». Особое внимание было уделено взаимодействию в части взыскания алиментов, задолженности по арендным платежам, а также задолженности предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии.

Денис Фирстов констатировали, что за «недолгий период работы» Анвара Закирова в должности руководителя ведомства не допущено «снижения основных показателей, управление показывает небольшой, но стабильный рост». В I полугодии взыскано около 3 млрд рублей, в консолидированный бюджет перечислено около 1 млрд рублей, в республиканский — порядка 100 млн рублей.

«Мы понимаем, что эта цифра недостаточно высокая. И мы нацелены на улучшение показателей», — сказал замдиректора ФССП.

Как сообщало ИА REGNUM, Закиров сменил на посту Анатолия Иванова, который проработал в должности восемь лет и в июне 2018 года переведён на пост главы УФССП по Марий Эл.

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