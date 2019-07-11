11 июля 2019 | Время чтения 9 мин

В Чувашии власти обеспокоены протестными настроениями, особенно в части проектов в рамках сотрудничества с Китаем. Проблемным в республике остаётся вопрос с предоставлением участка под строительство молочного завода для китайского инвестора, который готов вложить в целом 10 млрд рублей. Попытка придать публичность этой теме и критические замечания вызывают «нервозность» в правительстве, в котором глава минюста с целью «снять негатив» оказала «медвежью услугу»

Наталия Николаева, , 11:50 — REGNUM

В Госсовете Чувашии на заседание комитета по этике сегодня, 11 июля, вынесен вопрос в отношении депутата Александра Андреева (фракция КПРФ), поведение которого сочла неэтичным министр имущественных и земельных отношений республики Наталья Тимофеева, направив соответствующее обращение в парламент. Причиной стали критичные заявления парламентария о ситуации с предоставлением земель, в том числе для инвестора из Китая под молочный завод. Однако интересны даже не возможные будущие «санкции» в отношении депутата-коммуниста — примечательна в этом письме отсылка к истории вопроса перевода земель в Чебоксарском районе — 2008 год, как и то, почему властям потребовалось 11 лет, чтобы, наконец, принять соответствующее постановление правительства в июне 2019 года.

Здание правительства Чувашии Иван Шилов © ИА REGNUM

Разъяснений на этот счёт г-жа Тимофеева не даёт, не заостряет внимание и на ООО «Развитие», кому «перепал» участок под другой вид деятельности, но зато упоминаемый 2008 год сразу отсылает не только к периоду президентства Николая Федорова, но и руководства сельским хозяйством республики Михаила Игнатьева. В отсутствие внятных пояснений и явлению миру явных намерений ООО «Развитие», сопутствующих (или нет) вопросу скандального строительства китайского молокозавода, такое письмо Тимофеевой считают в республике «медвежьей услугой», а административный напор, с каким встала на защиту от критики Игнатьева и кабинета министров, «недоразумным». Ситуация накаляется из-за «страха протеста и митингов», которые могут свести на нет все шансы Михаила Игнатьева на третий срок.

С чего началось

Поводом для жалобы стала прошедшая 4 июля сессия парламента, на которой эмоциональные дискуссии вспыхнули вокруг перевода сельхозучастка площадью более 64 гектаров в Чебоксарском районе в земли промышленности под «размещение промышленно-складского комплекса». Тогда в муниципалитете поползли слухи о том, что территория может использоваться под строительство молокозавода в рамках китайского агропарка, против которого ранее выступили жители населённых пунктов Моргаушского и Цивильского районов.

Спустя четыре дня после сессии реакция последовала от министра юстиции Натальи Тимофеевой, за подписью которой направлена трёхстраничная жалоба на депутата-коммуниста, зампредседателя комитета Александра Андреева. В довесок парламентарию припомнили о других критических выступлениях в прессе и социальных сетях, касающиеся данного вопроса. Высокопоставленная чиновница дала пояснения о деталях перевода крупного сельхознадела под земли промышленности, принятого 26 июня 2019 года, при этом отсылая к истории вопроса — к марту 2008 года. Госпожа Тимофеева заявляет, что участок «принадлежит на праве собственности» ООО «Развитие» и необходим «для строительства промышленно-складского корпуса».

«Ходатайство о переводе земельного участка рассмотрено на заседании рабочей группы по вопросам оборота земель сельскохозяйственного назначения в Чувашской Республике, созданной в Минсельхозе Чувашии в соответствии с постановлением Кабинета министров Чувашской Республики от 28.03.2008 № 79, с приглашением главы Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района Михайлова А. Н., с учётом результатов которого подготовлен соответствующий проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики», — говорится, в частности, в письме министра юстиции.

Чиновница также заявляет, что «в средствах массовой информации депутатом Андреевым А. М. распространяется информация, содержащая признаки недостоверности сведений». И обращает особое внимание на видеообращение парламентария в соцсети «с критикой в адрес деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и главы Чувашской Республики, с призывом принять участие в митинге 13.07.2019».

Госпожа Тимофеева делает вывод, что высказывания депутата, «полагаем, направлены на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации в Чувашской Республике с привлечением различных групп населения к участию в митинге». И просит парламент рассмотреть вопрос о «неэтичном поведении депутата» «с приглашением» представителей полиции и прокуратуры республики.

Министр против депутата

Обращение министра вынесено на заседание комитета Государственного совета по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике, которое назначено на 11 июля. Докладчиком единственного вопроса — «О соблюдении правил депутатской этики депутатом Государственного Совета Чувашской Республики А.М. Андреевым» — выступает глава регионального минюста.

Александр Андреев в ответ опубликовал видеообращение, в котором высказал мнение, что данная жалоба — «попытка надавить» на него. По его словам, 9 июля его «приглашали в один из высоких кабинетов, провели разговор и сказали, чтобы меньше выступал на тему китайских инвесторов».

Можно предположить, что данное действие — только первый шаг. Вероятно, за этим последует второй акт трагикомедии, как уже не раз было в деятельности Госсовета, когда объектами публичных разбирательств становились оппозиционеры, лишаясь не только зарплаты, но и мандатов.

В частности, такое было в личной истории депутата всех шести созывов, лидера фракции справороссов Игоря Молякова, и могло повториться в нынешнем созыве: в 2018 году его обвинили в клевете, но тогда удалось отделаться предупреждением, а в марте 2019 года ему посвятили отдельный вопрос на сессии после проверки декларации за три года. Опытный политик, предвосхищая нападение, накануне сессии досрочно и добровольно сложил «зарплатные» полномочия зампредседателя комитета, сохранив мандат. Тогда единороссы обвинили депутата в депутатской активности, влияние которого настолько велико, что можно «дестабилизировать работу ведущих предприятий». В октябре 2018 года в парламенте показательно расправились с Григорием Даниловым (фракция КПРФ), сняв большинством голосов с зарплатной должности зампредседателя комитета. Тогда глава комитета Вячеслав Рафинов загадочно заметил, что, «возможно, у депутатов что-то за эти два года накопилось».

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Наиболее яркий эпизод связан с одним из наиболее буйных депутатов четвёртого созыва Тамарой Романовой, которая на выборах в Госсовет Чувашии в 2006 году избралась по партийному списку КПРФ, но в 2009 году подала заявление о выходе из партии. Полутора годами позже на основании этого заявления местное отделение КПРФ сочло Романову вышедшей из партии. Фракция КПРФ в парламенте посчитала это поводом для исключения Романовой из своего состава, а Госсовет решил прекратить её депутатские полномочия. Это постановление парламента Романова оспорила, дойдя до Конституционного суда России, который дважды встал на сторону заявительницы.

Страх протеста

Политики считают, что главный юрист Чувашии оказала руководству «медвежью услугу». Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов напоминает, что приближается выборный год (в 2020 году должны пройти плановые выборы главы Чувашии), поэтому обстановка становится «нервознее, таких событий будет чаще, власти будут нервозно реагировать на каждый чих, особенно на протесты и митинги». По мнению политика, письмо Тимофеевой — это попытка министра «убрать негатив», из-за которого глава Чувашии Михаил Игнатьев может лишиться шанса на третий срок.

«Однако по факту получилась медвежья услуга. А административный напор, с каким министр Тимофеева встала на защиту от критики Игнатьева и правительства, можно назвать недоразумным. Но справедливости ради надо посмотреть и на высказывания Андреева, который в политике сравнительно недавно, и неопытность даёт о себе знать: его резкие и категоричные заявления, которые порой выглядят как утверждения, чем мнение, оппоненты могут использовать против него самого. А тут появился повод приструнить депутата, который может стать одним из претендентов на главный пост в Чувашии.

Но есть гораздо более серьёзный мотив. Власти боятся огласки проблемных моментов, боятся митингов. Любая попытка взбудоражить население будет восприниматься крайне нервозно. А китайская тема сегодня востребована населением и поэтому тот, кто «оседлает» протест, наберёт неплохие политические дивиденды. Отсюда и такая реакция.

Примечательно, что Тимофеева в своей жалобе отсылает к 2008 году, намекая на правительство Федорова (экс-президент Чувашии Николай Федоров) и вроде как пытаясь переложить ответственность на его команду. Но надо помнить, кто тогда возглавлял минсельхоз республики, отвечавший за земли сельхозназначения, — это нынешний глава Чувашии Михаил Игнатьев, которого сегодня за глаза называют латифундистом. Возникает вопрос, почему власти принимают решение о переводе земли спустя 11 лет. Что они делали все эти годы?».

Чей участок?

Участок площадью 64,6519 га в Синьяльском сельском поселении по улице Садовая, д. 12 был переведен в июне 2019 года из сельхозземель в земли промышленности и иного назначения переведён. Из постановления следует, что «цель и основание изменения категории земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения — размещение промышленно-складского комплекса». После этого решения в муниципалитете поползли слухи о том, что участок может использоваться под строительство молокозавода, против которого ранее выступили жители населённых пунктов ряда районов.

Правообладателем указанного участка в Чебоксарском районе, как уже упоминалось в письме министра, является ООО «Развитие». По данным ЕГРЮЛ, ООО «Развитие» зарегистрировано в марте 2016 года в Чебоксарах. Директором является Игорь Овчинников, учредители — Людмила Маякова (доля 80%) и ЗАО «Волго-Вятская логистическая компания» (доля 20%). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Указанное общество, в свою очередь, зарегистрировано в 2009 году, директором и одним из трёх учредителей является Игорь Овчинников. Основной вид деятельности — деятельность автовокзалов и автостанций, в числе дополнительных заявлены ещё 11 видов, в том числе строительство зданий, деятельность по складированию и хранению.

Игорь Овчинников выступает учредителем или руководителем нескольких компаний, среди которых наиболее известна группа компаний «Удача» — застройщик микрорайона «Солнечный» в новоюжном районе Чебоксар. По данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «Группы компаний «Удача» выступает Людмила Маякова, генеральным директором — Игорь Овчинников.

Особый интерес к данному участку (как в целом к земельным вопросам в Чувашии) вызван тем, что проблемным в республике остаётся вопрос с выделением земли под строительство молочного завода в рамках крупного аграрного инвестиционного проекта «Чувашия — Сычуань». Проект представляет собой агропарк, строительство которого китайский инвестор оценил в 10 млрд рублей. В конце июня 2019 года данный проект власти Чувашии признали приоритетным инвестиционным и будут оказывать нефинансовые меры поддержки.

Напомним, что рассматривалось несколько участков под размещение молочного завода. В прошлом году непростая ситуация сложилась в Моргаушском районе: китайский партнёр, не уведомив правительство, выкупил земли под предполагаемое строительство молочного завода. Однако последовавшие протесты жителей, вызвавшие федеральный резонанс, вынудили отказаться от первоначальных планов. Затем стало известно о том, что власти рассматривают в качестве варианта под молокозавод участок в Цивильском районе возле деревни Красная горка, что также вызвало протесты сельчан, подогреваемые оппозиционными партиями — результатом стала отмена публичных слушаний. После этого поползли слухи о том, что рассматриваются площадки в Чебоксарском, Шумерлинском и Красночетайском районах.

Вопрос о том, где будет строиться молочный завод, остаётся открытым. Власти хранят молчание.