Чебоксары, , 06:50 — REGNUM

Бывший глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин, который 3 июля был уволен с должности, получил почётное звание в республике. Указ о награждении подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сергей Неяскин 21.мвд.рф

Сергея Неяскин удостоен почётного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Чувашской Республике». Звание ему присуждено за «заслуги в обеспечении защиты прав и свобод граждан».

Напомним, год назад, в июне 2018 года, экс-министр был награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». Он был удостоен награды «за вклад в обеспечение законности и правопорядка».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2019 года генерал-майор полиции Сергей Неяскин, три года занимавший должность министра внутренних дел по Чувашии, указом президента России Владимира Путина освобождён от должности.

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