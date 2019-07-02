Одна из жительниц города Тулун, чей дом унесло волной мощнейшего паводка в Иркутской области, назвала пережитое«страшным сном», но, судя по другим свидетельствам, которыми с редакцией ИА REGNUM поделились ещё несколько пострадавших от наводнения, в некоторых случаях явь оказалась страшнее сна.

Иван Шилов ИА REGNUM

Когда Приангарье начало затапливать, жителей Тулуна и близлежащих населённых пунктов, по многочисленным свидетельствам, до последнего успокаивали, что вода не поднимется до критического уровня. О «себе любимых» чиновники позаботились, но почему-то до последнего тянули с объявлением эвакуации и оповещением в СМИ.

Прокуратура РФ уже известила, что нашла нарушения в работе МЧС. Но только ли спасателей нужно винить в произошедшем? А что же иркутские чиновники? Синоптики, в конце концов? Они что — как и забайкальские коллеги в 2018 году, тоже не смогли дать точный прогноз повышения уровня воды из-за плачевного финансового состояния их ведомства и отсутствия гидропостов? И только ли природный форс-мажор стал причиной случившегося?

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Злосчастная дамба

«Нам говорили: « Успокойтесь все в норме!» Мы все вышли на работу, как ни в чём не бывало, как обычно каждый день . Потом, сойдя с автобуса, вернулся домой обычным маршрутом, погладив собаку. Спустя около 30 минут после этого услышал скрежет и лом досок, и то, как эти звуки перекрикивает детский голос « Помогите, мама! » Тут вода уже намочила ноги, ты бежишь в дом чтоб схватить детей и выбежать, а детям одному два, а старшему четыре. Взяв в руки детей, выходишь с квартиры, а сильное течение тебя вносит вовнутрь. Оно очень сильное, не знаю как, но это произошло: я посадил детей на крышу. Под этим скрипом и плачущим детским голосом было трудно удержаться, но надо соседям помочь, а тут свои — и такой выбор?» Житель Тулуна Виктор. . Потом, сойдя с автобуса, вернулся домой обычным маршрутом, погладив собаку. Спустя около 30 минут после этого услышал скрежет и лом досок, и то, как эти звуки перекрикивает детский голос «» Тут вода уже намочила ноги, ты бежишь в дом чтоб схватить детей и выбежать, а детям одному два, а старшему четыре. Взяв в руки детей, выходишь с квартиры, а сильное течение тебя вносит вовнутрь. Оно очень сильное, не знаю как, но это произошло: я посадил детей на крышу. Под этим скрипом и плачущим детским голосом было трудно удержаться, но надо соседям помочь, а тут свои — и такой выбор?»

Цитаты очевидцев наводнения Жители Тулуна спасают своё имущество от потопа

Тулун — город маленький, и некоторые из тех, кто рассказал ИА REGNUM о том, что происходило во время потопа, опасаются обнародовать подробности. Пришлось пообещать не сообщать в статье их фамилии. Но в редакции все данные имеются. В особенности беспокоился о анонимности Дмитрий П. Он утверждает, что чиновники вначале сами эвакуировались, а потом сообщили о надвигающемся бедствии горожанам.

Житель Тулуна Дмитрий П. «Я приехал в Тулун 27 июня. Вода уже начала подниматься. Утром на следующий день я ещё ходил по дамбе и видел, как начало топить остров. Я успел доехать домой, и мне сказали, что бабушкин дом попал под зону затопления. И мы стояли на дамбе, смотрели, как вода поднимается, и понимали что уже сделать ничего невозможно. И при этом никто не ездил и не говорил, что нужно покидать зону. Что идёт паводок. А вся мэрия знала, чиновникам говорили, чтобы они ехали домой, вывозили всё. Но вся мэрия молчала. Получается, что когда вода уже перешла через дамбу, только тогда приехали КамАЗы и начали отсыпать дамбу».

Как оказалось, дамбу прорвало потому, что она была рассчитана лишь на 12 метров воды.

«Вероятнее всего, к разработке проекта не были приглашены учёные. Ведь в 2006 году в Тулуне вода поднялась на 11,8 метров. То есть уже тогда было понятно, что вода может подняться и выше. Специалист сразу обратил бы на это внимание. Но этого сделано не было. В итоге высота строения оказалась слишком мала для спасения человеческих жизней», — пишет Babr24.

Цитаты очевидцев наводнения Затопленный Лесогорск, в нескольких километрах от Чуны

Недобдели

Дамба — дамбой, но почему власти города, что называется, недобдели? Когда всё в округе погружается в воду, как-то слишком уж наивно надеяться лишь на спасительное укрепительное сооружение. А после его прорыва мэр города Юрий Карих, общаясь с горожанами, попросту расписался в бессилии перед стихией:

«Мы до последнего старались удержать воду, чтобы она в город не дошла. Мы знали слабые места, отсыпали дамбу, но на всём протяжении её отсыпать было невозможно, и вода прошла через неё». Мэр города Тулуна Юрий Карих

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«Когда началось всё, я с дамбы успел добежать до дома и залезть с дедом на крышу. И когда потекла вода, ни одной лодки МЧС не было. У меня отец звонил друзьям, чтобы нас вытащили. После того, как мы поехали обратно, видел, как другие местные начали доставать свои моторки и плыть за людьми. Потом МЧС на ЛДК встретили — они просто проплывали мимо, нетрезвые. А простые люди, у кого лодки есть, сами снаряжались и приезжали сюда. Волонтёров было больше, чем спасателей». Житель Тулуна Дмитрий П.

Цитаты очевидцев наводнения Тулун в пик наводнения

Дамба — дамбой, но жителей Иркутской области постигло огромное горе. Жертвами паводка стали 12 человек, ещё девять числятся пропавшими без вести. И это только согласно официальным данным. Наши респонденты говорят, что так произошло потому, что люди до последнего верили увещеваниям местной власти, которая через СМИ успокаивала горожан.

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Накануне социальные сети облетело пронзительное видео, записанное внуком женщины, которая сейчас числится пропавшей. Павел Василевский утверждает, что последний разговор с родственницей был, когда она говорила, что сидит на комоде, воды по горло, с двумя собаками на руках.

Цитаты очевидцев наводнения Затопленный Тулун, вид из окна

«И она просто прощалась и говорила: «Простите за всё», — пояснил Павел.

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Об отсутствии предупреждений ранее говорила и Алёна Баженова. По её словам, успокоенные такими словами жители Тулуна не стали собирать вещи даже тогда, когда вода поднялась ещё на насколько метров.

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Водитель Егор Золотухин «Я работаю на фуре, основной маршрут — на Восток. По рации нам сообщили, что Тулун закрыт, прорвало дамбу, но при этом всём я ещё часа три-четыре слушал по радио, как местные власти утверждали, что уровень не критический, дамба вполне справится и не стоит паниковать. Информация каждые полчаса обновлялась по радио, и вновь и вновь были утверждения, что все под контролем».

Примерно так же повела себя и администрация близлежащего посёлка.

Гадалей Тулунского района. Накануне наводнения вечером 27 июня 2019 года наш глава администрации приехал к нам на берег реки Ии (мы живем в ста метрах от нее) и уверил нас: «Ничего страшного не произойдет, ложитесь спокойно спать, вода поднимется не более чем на 50 сантиметров», и уехал. В 3:30 ночи у нас уже стали тонуть дома, вода прибывала на глазах. Нас, жителей улицы Ленина, отрезало от всех, мы оказались на острове, спасать свои дома. Нас затопило в кратчайшее время. Мы сами своими силами спасались от воды. Теперь где искать справедливость? Про город Тулун что-то ещё пишут, а мы остались незаметными, обидно». Жительница села Гадалей Ольга Т. «Мы — жители с.Тулунского района. Накануне наводнения вечером 27 июня 2019 года наш глава администрации приехал к нам на берег реки Ии (мы живем в ста метрах от нее) и уверил нас: «Ничего страшного не произойдет, ложитесь спокойно спать, вода поднимется не более чем на 50 сантиметров», и уехал. В 3:30 ночи у нас уже стали тонуть дома, вода прибывала на глазах. Нас, жителей улицы Ленина, отрезало от всех, мы оказались на острове, спасать свои дома. Нас затопило в кратчайшее время. Мы сами своими силами спасались от воды. Теперь где искать справедливость? Про город Тулун что-то ещё пишут, а мы остались незаметными, обидно».

«Нам просто врали»

Вот ещё одно свидетельство очевидца, утверждающего, что местные власти произвели эвакуацию выборочно.

Жительница Тулуна Ирина Л. «Эвакуацию не объявляли в Тулуне. И когда ехала машина МЧС, ничего не оповестили. Всем сказал мэр: «Без паники, вода дойдёт максимум до 11 метров». Наш район при такой отметке затопило бы только, где низины. Автостанцию в 2006 году тоже затопило. Но когда вода дошла до многоэтажек, это уже было явно все 15 метров. Сейчас вода уходит, и отметки пишут достоверные. Но 28 июня 2019 года нам просто врали. Единственное — предупредили дачников на Красном яру. Потому что там тоже всегда подтапливало. Но там снесло дома. Никто не верит, что администрация не знала, что на нас идёт. Даже когда вывозили детей из детского дома по ул. Песочной, мы все удивлялись, почему? Об эвакуации мы узнали из социальных сетей — и то, когда уже вода начала топить. Практически все в районе Мясокомбината полностью утратили имущество, дома, которые устояли, — они не пригодны больше. Их нет смысла восстанавливать».

Причины наводнения

Есть и другие предположения о причинах наводнения в Приангарье. К примеру, международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов ранее отмечал:

«Нельзя исключать того, что основной причиной наводнения в Иркутской области стали климатические изменения. Бассейн Ангары ведет себя не так, как в прошлом — только что здесь было экстремальное маловодье, которое также выходило за рамки ранее наблюдавшихся явлений».

Кстати, коалиция «Реки без границ» вот уже десять лет пытается побудить власти и владельцев Иркутской ГЭС начать работу по предупреждению последствий большой воды на Байкале сейчас, а не когда грянет.

Международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов «Потому что когда сброс с Иркутской ГЭС начнет топить разросшийся в пойму Ангары Иркутск, разумные решения будет принимать поздно и некому. Проблема всем очевидна, но подвижек к её решению до сих пор нет».

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Так что же произошло в Тулуне? Почему именно этот город, разделённый рекой Ией, ушёл под воду так быстро?

Цитаты очевидцев наводнения Затопленный Тулун, плывущие дома

«Все началось с того, что вода поднялась везде: выше по реке у нас есть такой город Нижнеудинск, его поднесло тоже. Всё, в принципе тонуло, кроме нас. У нас же немножко начало топить одну улицу, и мы помогали местным ребятам делать такую небольшую дамбу.

Никто не предупреждает, а вода прибывает и прибывает. С дамбой не справляемся — местные предприниматели помогали песком и другими материалами, чтобы спасти одну эту улицу. Ну и всё. А вода прибывала, прибывала, а потом вообще хлынула. Просто, наверное, за три часа весь Тулун накрыло». Житель Тулуна Равиль З.

«Спасали, как могли»

Поскольку Равиль и его товарищи работали добровольными помощниками тонущим людям, он мог воочию наблюдать работу спасателей:

«Первые сутки только местные парни, у которых были лодки, ветродуи, людей спасали — вытаскивали. Потом с пятиэтажек начали людей спасать. Такая ночь была суровая. Из МСЧ начали приезжать. Их много, на самом деле, приехало, но они прибыли без бензина. Спрашиваем: «Ребята, почему на вёслах гребёте, почему мотор не запускаете?» Оказалось, у них бензина нет. Мы им, конечно, помогли, собрали в течение суток 400 литров, но время для спасения людей было упущено. По имуществу тоже много было потеряно». Житель Тулуна Равиль З.

«Ну какие дожди?»

Доброволец Равиль говорит, что по сравнению с Тулуном, подтопление в Нижнеудинске было как «был плевок воды».

«А у нас треть города смыло. Я не верю в версию с паводком. Ну какие дожди? Они лили и раньше — затяжные, но никогда так вода не поднималась. Местные говорят, что кто-то видел в воде ледники, видели какие-то куски льда плывущие, ещё что-то. Но лично я такого не видел. Зато видел, как лодка подъезжает к берегу: труп перекинули и уехали, а по телевизору говорят о считанном числе погибших. Подходишь, спрашиваешь, говорят, человек умер своей смертью. Но что-то много таких смертей происходит». Житель Тулуна Равиль З.

Цитаты очевидцев наводнения Люди на лодках помогали своим соседям в Тулуне

«Дом плывёт, люди кричат»

Равиль говорит, что в таких серьёзных последствиях прямая вина местной администрации.

«Предупреждения не было про то, что идёт такая вода. Люди смотрели телевизор и верили, что все в порядке. А инвалидов неходячих сколько, кому они нужны? Совершено точно, что таких, одиноких, затопило, и они умерли.

Житель Тулуна Равиль З. Парни, которые ночью вытаскивали людей, говорили, что выдели много плывущих трупов. Говорят, остановились потому, что ветродуй громко работает, и услышали, как люди в проплывающем доме кричат. Дом плывёт, из него крики слышны, потом слышен удар столкновения (там же и мосты, и магазины несло по реке) — и всё, тишина».

«Труп женщины снимали с дерева»

До наводнения Софья В. проживала на улице Юбилейной 20 в Тулуне. Но её дома больше нет, как нет и гаража с двумя надворными постройками.

«Два дня нас убеждали в том, что никакого наводнения не будет, так как прочная дамба и выдерживает она до 10 метров, а выше этой отметки вода не поднимется в нашем городе. Все произошло очень быстро! Вечером 27 июня 2019 года со страшной силой начала прибывать вода: 20, 30, 60 сантиметров в час! В течении двух часов город был затоплен наполовину.

Началось с улицы Заречной, там находиться речка Азейка, затем через верх дамбы пошла вода за нашим карьером, оттуда с огромной скоростью началось затопление наших жилых домов. Со стороны автостанции правобережья прорвало дамбу, и вода в считанные минуты затопила дома на том берегу. Затем на левобережье потекла вода через дамбу. Так как вода шла с большой скоростью, дома стали сдвигаться с места и плыть в разные стороны». Жительница Тулуна Софья В.

Цитаты очевидцев наводнения Наводнение в Иркутской обласи. Река Чуна

По свидетельству Софьи, очень многих жителей города не успели спасти.

«1 июля была очевидцем того, как снимали труп женщины с дерева. Эвакуировали местные жители — людей, животных. Перевозили на своих лодках. Цены резко возросли на квартиры, гостиницы, продукты. Чтобы сплавать на лодке и найти свой дом, надо искать знакомых, потому что МЧС не возит. По картам расчёты сразу перестали принимать, деньги нужны были наличкой, даже в тех магазинах, в которых был свет. Когда нужна была помощь, люди сами спасались! А когда узнали о приезде губернатора и президента в Братск — началась показушность и лицемерие!» Жительница Тулуна Софья В.

Кстати, судя по комментарию Натальи И., собранная всем миром гуманитарная помощь не всегда достаётся тем, кто в Тулуне в ней действительно нуждается.

«Люди, которые не пострадали, тоже считают, что им что-то должны, и рассчитывают на гуманитарную помощь, и качают свои права. Если людям не нравится то, что им выдали, начинают кричать и внаглую брать консервы из коробок с криками: «Вы и так много из нашего сжираете». Жительница Тулуна Наталья И.

Цитаты очевидцев наводнения Наводнение в Тулуне. Школа

«Качать» право на жизнь

Как при забайкальском масштабном наводнении, так и в иркутском — тысячи терпящих бедствие людей остались один на один со своей бедой. А поток холодной воды стремительно врывался в их жилища и быстро поднимался к крыше. Судя по словам очевидца, многих пострадавших именно там и находили, выпиливали отверстия для воздуха и извлечения людей, замерзающих в водах стекающей с гор реки. Сколько в действительности человек пострадали и сколько погибли — сказать трудно, но, вероятно, прав один из добровольных спасателей, предположивший, что об эвакуации немощных и неходячих почти никто не побеспокоился, многие так и остались в своих затопленных домах.

Цитаты очевидцев наводнения Ограда и теплица, плывущие по Тулуну

И при всём при этом совершенно дикими кажутся слова губернатора Красноярского края Александра Усса, который в ответ на вопрос обеспокоенных подтоплениями жителей Канска, указавших на плохое состояние дороги, упрекнул их в «качании прав». Так и хочется спросить, о каких правах изволил выразиться красноярский губернатор? О праве быть спасённым? Случись что в соседнем регионе, при таком отношении его главы, нет никакой гарантии, что подобное не повторится.

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