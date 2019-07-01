Москва, , 17:28 — REGNUM

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Потоп в Иркутской области 38.mchs.gov.ru

По его словам, ещё девять человек, в том числе один ребёнок, числятся пропавшими без вести. «Как мы ранее отметили, 751 человек пострадал, 153 госпитализировано», — добавил Мутко.

Вице-премьер уточнил, что это данные на текущий момент, и они ещё могут меняться.

Наводнение, вызванное обильными дождями, началось в Иркутской области 26 июня. На территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов вышли из берегов реки, затопив более 6,5 тысячи жилых домов в 83 населённых пунктах.

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