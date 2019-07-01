Иркутск, , 11:01 — REGNUM

Нельзя исключать того, что основной причиной наводнения в Иркутской области стали климатические изменения, считает международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM сложившуюся в Приангарье ситуацию, он вспомнил и о других регионах, где наблюдалось схожее стихийное бедствие:

Наводнение в Приангарье. Тулун Цитата из канала Сибирь. МБХ медиа

«Бассейн Ангары ведет себя не так как в прошлом — только что здесь было экстремальное маловодье, которое также выходило за рамки ранее наблюдавшихся явлений. Обидно, но прошлый опыт не усваивается системой. На Амуре было наводнение 2013 года, после которого подробно разбиралось, почему, живя у реки, никто не готов к большой воде, а дома строят в зонах подтопления. Тем не менее в 2018 году в верховьях Амура к наводнению на Шилке опять не были готовы власти. И, видимо, нигде не готовы. Международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов Обидно, но прошлый опыт не усваивается системой. Набыло наводнение 2013 года, после которого подробно разбиралось, почему, живя у реки, никто не готов к большой воде, а дома строят в зонах подтопления. Тем не менее в 2018 году в верховьях Амура к наводнению на Шилке опять не были готовы власти. И, видимо, нигде не готовы.

Евгений Симонов также отметил, что коалиция «Реки без границ» десять лет пытается побудить власти и владельцев Иркутской ГЭС начать работу по предупреждению последствий большой воды на Байкале сейчас, а не когда грянет.

Международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов «Потому что когда сброс с Иркутской ГЭС начнет топить разросшийся в пойму Ангары Иркутск, разумные решения будет принимать поздно и некому. Проблема всем очевидна, но подвижек к ее решению до сих пор нет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате паводка, случившегося на Дальнем Востоке в 2013 году, пострадало более 100 тысяч человек, свыше 30 тысяч человек покинули свое жилье.

Наводнение в Иркутской области наблюдается с 26 июня. Из-за обильного выпадения осадков, переувлажнения почвы и резкого подъема уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов произошло подтопление в 83 населенных пунктах 6669 жилых домов, в которых проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей.

В ночь на 7 июля 2018 года после месяца проливных дождей реки вышли из берегов и началось мощнейшее наводнение в Забайкалье. В первые же сутки поток воды смыл шесть мостов в Шилке и подтопил 560 домов.

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