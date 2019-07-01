Тулун, Иркутская область, , 15:14 — REGNUM

Жителей затопленного Тулуна неправильно информировали о потопе? Внук женщины из пострадавшего от наводнения иркутского города рассказал о возможно последних часах жизни его родственницы

Многие дома в Тулун затопило по крышу, а в многоэтажках вода доходила до третьих этажей Цитата из видео, снатого очевидцами наводнения в Иркутской области

Специальный корреспондент ГТРК «Иркутск» Наталия Сальникова на своей странице в Facebook опубликовала видео с Павлом Василевским — жителем затопленного паводком города Тулуна. В короткой записи молодой человек рассказывает о возможно последних часах жизни своей родственницы, пропавшей во время наводнения. Из его слов можно сделать вывод, что когда начался паводок, местные чиновники довели до горожан неверную информацию и это стоило жизни тем, кто остался в своих домах и на дачных участках.

« Когда я добрался до садоводства «Сплавщик», дачи уже просто практически не было видно. Домики некоторые плыли по реке, некоторые ещё торчали. Последний бабушкин звонок был маме. И она говорила уже, что сидела на комоде, вода была по горло, с двумя собаками на руках. И она просто прощалась и говорила: « Простите за всё ». Почему, вопрос, почему мэр не дал правильной информации и почему мэр города утаил ту информацию, что вода действительно будет прибывать? Почему он дал ложную информацию? Просто люди в ближайших регионах, спасайтесь, если к вам будет подходить вода. Не слушайте СМИ, не слушайте своих руководителей, не верьте никому. Если знаете, что вода подходит на прибыль, лучше спасайтесь, берите вещи и не окажитесь в такой ситуации». Житель Тулуна Павел Василевский

Затопленный Тулун Цитата из видео, снатого очевидцами наводнения в Иркутской области

В пояснении к видео иркутский журналист Наталия Сальникова призналась, что лично для неё не затопленные деревни и города, не плывущие дома, не люди, потерявшие жилье, а именно этот парень из Тулуна стал олицетворением огромной беды в Иркутской области.

Анелла Степановна Данелюк. Послушала местное радио, там сказали — вода уйдёт, все в порядке. А дома стали стремительно уходить под воду» . Корреспондент ГТРК «Иркутск» Наталия Сальникова «Я не смогла сидеть дома в отпуске. На работе пропустила через себя миллион информации, видео, любительских кадров с зоны затопления. Добил меня окончательно звонок этого парня из Тулуна. Я его уговорила записать на видео то, что он мне говорил, плача в трубку. Потому что одной мне было не вытерпеть. Как и ему, думаю. Поэтому он звонил. Бабушка Павла была на даче, когда пришла вода. 83 года.. Послушала местное радио, там сказали — вода уйдёт, все в порядке. А дома стали стремительно уходить под воду»

Иркутская коллега также узнала, что Павлу Василевскому удалось даже найти спасателя, который курировал ту местность, но парень понял, что бесполезно просить помощи. Тогда он сам бросился спасать — чуть ли не вплавь. Когда молодой человек добрался до места, то вода в доме была уже под крышу. Больше он не видел свою бабушку, а на месте их дачи остался только каркас.

Дом, плывущий по реке Ия в Тулунском районе Цитата из видео, снатого очевидцами наводнения в Иркутской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось несколько дней назад. Из-за обильных дождей реки Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей вышли из берегов на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов и затопили 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков в 83 населенных пунктах, где проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей. В Тулун мощная волна паводка пришла 28 июня. Сдерживавшая напор воды дамба не выдержала и разрушилась, а по разлившейся реке Ия поплыли десятки домов и построек.

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О том, что наводнение в Иркутской области привело к гибели семерых человек, а ещё девять числятся пропавшими без вести, сообщало ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По некоторым данным, в больницах остаются 133 пострадавших.

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