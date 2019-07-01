Тулун, Иркутская область, 1 июля 2019, 15:14 — REGNUM
Жителей затопленного Тулуна неправильно информировали о потопе? Внук женщины из пострадавшего от наводнения иркутского города рассказал о возможно последних часах жизни его родственницы
Специальный корреспондент ГТРК «Иркутск» Наталия Сальникова на своей странице в Facebook опубликовала видео с Павлом Василевским — жителем затопленного паводком города Тулуна. В короткой записи молодой человек рассказывает о возможно последних часах жизни своей родственницы, пропавшей во время наводнения. Из его слов можно сделать вывод, что когда начался паводок, местные чиновники довели до горожан неверную информацию и это стоило жизни тем, кто остался в своих домах и на дачных участках.
В пояснении к видео иркутский журналист Наталия Сальникова призналась, что лично для неё не затопленные деревни и города, не плывущие дома, не люди, потерявшие жилье, а именно этот парень из Тулуна стал олицетворением огромной беды в Иркутской области.
Иркутская коллега также узнала, что Павлу Василевскому удалось даже найти спасателя, который курировал ту местность, но парень понял, что бесполезно просить помощи. Тогда он сам бросился спасать — чуть ли не вплавь. Когда молодой человек добрался до места, то вода в доме была уже под крышу. Больше он не видел свою бабушку, а на месте их дачи остался только каркас.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось несколько дней назад. Из-за обильных дождей реки Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей вышли из берегов на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов и затопили 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков в 83 населенных пунктах, где проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей. В Тулун мощная волна паводка пришла 28 июня. Сдерживавшая напор воды дамба не выдержала и разрушилась, а по разлившейся реке Ия поплыли десятки домов и построек.
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О том, что наводнение в Иркутской области привело к гибели семерых человек, а ещё девять числятся пропавшими без вести, сообщало ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По некоторым данным, в больницах остаются 133 пострадавших.
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