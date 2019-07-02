Канск, Красноярский край, , 06:45 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске. И, судя по видеокадрам, разлетевшимся по соцсетям и СМИ, весьма жёстко ответил на вопрос одной из жительниц города.

Александр Усс в Канске Krskstate.ru

«А вы дорогу нашу видели, ехали? А если сейчас вода пойдёт, размоет, нам вертолёты будут присылать?» — спросила одна из жительниц главу региона.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё», — ответил Усс.

«Если её размоет, значит, её восстановят», — сказал он про дорогу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в городе Канске введён режим ЧС. Уровень воды в реке Кан поднялся примерно до 4,4 метра при норме в 3,5 метра. Однако, по данным краевого главка МЧС, уровень воды идёт на спад. В зоне паводка по состоянию на вечер 1 июля оставались порядка 140 придомовых территорий и более 200 дачных участков. Никто из жителей не пострадал, около 80 человек были эвакуированы.

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В официальном сообщении краевого правительства говорится, что «ситуация находится под контролем».

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«Сейчас главная задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранность имущества граждан, а затем помочь им надлежащим образом оформить документы для компенсации понесенного ущерба. По предварительным оценкам, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек, и вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить», — приводит слова Усса официальный сайт.

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