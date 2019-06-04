Захоронение II тысячелетия до нашей эры обнаружили в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 15:01 — REGNUM Участники Волжской экспедиции Института археологии РАН на окраине Нижнего Новгорода обнаружили погребение II тысячелетия до нашей эры, то есть возрастом около 3,5 тыс. лет. Об этом сообщает пресс-служба института на официальной странице в соцсети.

«Здесь был похоронен представитель балановской культуры — археологической культуры бронзового века, которая входит в общность культур каменных топоров и шнуровой керамики», — сообщают ученые.

Традиционно в такие погребения были заложены боевые каменные топоры. Именно такой топор и был найден при раскопках. Также были найдены один большой и два маленьких керамических горшка и фрагменты зубов.

Остатков костей в погребении не сохранилось, но по судя по отпечаткам костяка в грунте, человек был похоронен в скорченном положении на боку.

В ходе исследования, которое предшествует строительству административного здания, археологи исследовали средневековое селище XIII—XIV века и неожиданно наткнулись на погребение эпохи бронзы.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в процессе прокладки труб на территории Нижегородского кремля рабочие обнаружили остатки старинной деревянной мостовой, которая относится предположительно к XVIII—XIX векам.

Мостовая находится на глубине около полуметра под нынешним Ивановским съездом — съезд начинается у Дмитриевской башни и насквозь пересекает кремль. Под мостовой, на глубине около полутора метров, обнаружены остатки подпольного пространства дома, которые относятся, по предположению археологов, к XIV веку. Исследованием находки занимаются археологи Института археологии РАН.