Роскомнадзор удалил часть фейковых сообщений о взрывах в Дзержинске

Москва, , 17:20 — REGNUM Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) направила уведомления об удалении 34 сообщений в социальных сетях, касающихся взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске, признанных недостоверной информацией, создающей угрозу общественной безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

До настоящего момента удалена информация с 15 ссылок и их копий администраторами площадок или самими пользователями.

«В реестр запрещенной информации внесены 34 ссылки на сообщения в российских и зарубежных социальных сетях… Взаимодействие продолжается», — цитирует Ампелонского ТАСС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 июня на территории оборонного завода ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремели три взрыва с последующим возгоранием. Взрывы произошли в цехе по производству тротила. Площадь пожара составила 800 кв. метров непосредственно на площадке завода и 400 кв. метров в лесном массиве. Разрушено пять зданий — три складских и два производственных. По словам замминистра МЧС Виктора Яцуценко, после инцидента за медицинской помощью обратились 116 человек, 18 из которых госпитализированы.

Взрывной волной повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах из 33 — 131 окно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Также расследованием причин взрывов занимается специальная комиссия АО «Спецхимия». Накануне стало известно, что к расследованию причин аварии подключилось Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Почти сразу после происшествия в сети стали появляться сообщения от пользователей, которые якобы предупреждали об ужасных последствиях взрывов, от якобы родственников-силовиков или родственников-специалистов, причастных к ликвидации последствий взрыва.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после происшествия практически потребовал применить закон о «фейк ньюс».

«Безусловно, это делали провокаторы, которые пытались расшатать ситуацию», — заявил губернатор.

Позднее глава комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич сообщил, что собрал пакет таких сообщений и планирует из направить в Генпрокуратуру. Малькевич убежден, что такой вид информации представляет общественную опасность.

Накануне Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование, содержащее ссылки на сообщения в соцсетях, которые связаны со взрывами в Дзержинске 1 июня.

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