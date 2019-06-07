Министр внутренних дел Мордовии возглавил нижегородское управление МВД

Нижний Новгород, , 16:18 — REGNUM Министр внутренних дел Мордовии Юрий Арсентьев назначен на пост главы управления МВД по Нижегородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу республиканского ведомства.

Указ о переводе Арсентьева подписал президент России Владимир Путин.

В настоящее время на официальном сайте мордовского МВД указано, что временно исполняющим обязанности министра назначен полковник полиции Иван Шилов, который с 19 марта являлся заместителем главы ведомства.

Напомним, Юрий Арсентьев начал службу в рядах МВД в Сахалинской области. Проходил службу на различных должностях оперативных подразделений и подразделений общественной безопасности. В 2009 году назначен замначальника Сахалинского МВД, в 2011 году — и. о. руководителя МВД по Сахалинской области. В декабре 2013 года стал министром внутренних дел Мордовии. Арсентьев — кандидат юридических наук. Имеет квалификационное звание «Мастер».

Награжден наградным оружием ПМ, имеет государственные и ведомственные награды: медали «За отличие в службе» III, II, I степеней; медаль «За доблесть в службе»; медаль «За безупречную службу в МВД Российской Федерации» и другие.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 апреля начальник управления МВД по Нижегородской области Юрий Кулик освобожден от должности приказом президента РФ Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности назначен замначальника управления, начальник полиции Нижегородской области Сергей Камышев.

В конце 2018 года истек пятилетний срок Арсентьева на посту главы мордовского МВД, уже тогда появились данные о его переходе в аналогичное ведомство в Брянской области, но этого не произошло. Брянское МВД тогда возглавил заместитель Арсентьева Владислав Толкунов.

О предполагаемом переходе Арсентьева в Нижегородскую область тсало известно в апреле 2019 года.

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