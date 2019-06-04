Путин высказался о взрыве на военном заводе в Дзержинске

Москва, , 19:45 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение надзорным органам провести тщательную проверку по устранению нарушений требований пожарной безопасности послы взрывов на заводе ГосНИИ «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области.

В ходе совещания с членами правительства, глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что ещё 4 апреля на данном заводе произошла похожая ситуация — сдетонировали взрывчатые вещества с последующим разрушением производственного здания.

Тогда же была проведена комплексная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. Проверка выявила 35 нарушений, было вручено предписание по их устранению. Был установлен срок устранения нарушений — до 26 августа. Но новое ЧП произошло раньше — 1 июня.

Напомним, что в результате взрыва были разрушены пять зданий, частично повреждены 54 строения, в том числе пять пожарных депо, которые прикрывали этот объект. В зоне пожара были спасены из-под завалов и эвакуированы два человека.

Всего в результатет взрыва на заводе пострадали 89 человек. 18 из них потребовалась госпитализация.

Путин потребовал провести тщательную проверку того, как была выстроена на заводе работа по устранению недостатков в работе.

«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку», — сказал президент России.