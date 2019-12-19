Президент России Владимир Путин поддержал проект по созданию глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области. Реализация проекта позволит ещё больше сократить транзит российских грузов через порты постсоветских прибалтийских республик.

Правительство Калининградской области разрабатывает бизнес-план проекта. В течение лета его рассмотрят на региональном уровне, а затем — на уровне правительства РФ.

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В январе губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил подробности проекта: в структуру порта войдут контейнерный терминал мощностью 35 млн тонн (около 3 млн TEUs), а также терминал наливных грузов на 5 млн тонн. По его словам, решение по разработке проекта связано с ростом интереса со стороны европейских и азиатских стран к транзиту грузов через территорию Калининградской области. Однако эксперты скептически оценили размах чиновников — даже с учётом роста нагрузки на Калининградский порт и порты Ленинградской области.

Эксперты по-разному оценивают возможности справиться с растущим и перспективным грузооборотом портов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Оптимисты исходят из того, что рост загрузки обеспечат не только иностранные компании, но и такие крупные российские, как «Уралкалий» и «Уралхим». Их же называют и в числе потенциальных инвесторов.

Информация об участниках проекта весьма ограничена. Компании не подтверждают своего участия и ограничиваются обтекаемыми комментариями. Сейчас ясно лишь, что если будет получено президентское одобрение, то значительная часть финансирования придётся на бюджет.

По оценкам экспертов, проект может обойтись примерно в 200 млрд рублей, из которых четверть может быть выделена государством и уйдёт на строительство дорог и другой инфраструктуры. Львиную долю финансирования должны взять на себя заинтересованные в перевалке грузов и эксплуатации портового комплекса.

Uralkali.com «Уралкалий»

Среди потенциальных инвесторов из России часто упоминается «Уралхим» Дмитрия Мазепина, загрузивший терминал в Санкт-Петербурге и думающий над увеличением экспорта. Новый глубоководный калининградский порт позволит переориентировать перевалку миллионов тонн продукции только этой компании с двух терминалов в Латвии.

Кроме того, глубоководный калининградский порт привлекает внимание компаний и правительства Китая. Проект прекрасно дополнит «Один пояс и один путь» — трансконтинентальный мегапроект, реализация которого стала делом чести председателя КНР Си Цзиньпина.

Сейчас китайские компании инвестируют в транзитную инфраструктуру в Белоруссии (КБИП «Великий камень» под Минском). До этого совмин Белоруссии обсуждал совместные проекты с «Уралхимом» и получил не самый лучший, но опыт сотрудничества с «Уралкалием». По словам Александра Лукашенко, к сотрудничеству можно вернуться, но на условиях официального Минска.

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Правительство Белоруссии не значится среди потенциальных инвесторов в проект по созданию глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области. В то же время оно заинтересовано в снижении экспортных издержек белорусских компаний и заработке на транзите друзей и партнёров из Средней Азии. В частности, обсуждался вопрос о помощи правительства Белоруссии в экспорте туркменских удобрений с Гарлыкского ГОК.

Политические риски реализации проекта присутствуют, однако нет оснований их преувеличивать. Уже сейчас бьёт тревогу польская Gazeta Wyborcza: новый российский порт позволит наладить надежное морское сообщение между Усть-Лугой и Калининградом, снизит зависимость России от портов стран ЕС на Балтийском море.

Акцентируя внимание на угрозу хорошо развивающемуся портовому бизнесу в Гданьске, польское издание не забывает и о прибалтийских друзьях и партнёрах. В лучшем случае все они получат падение темпов роста, а в худшем — угрозу сокращения объёмов транзита с сопутствующими этому социальными проблемами. Польша и её постсоветские прибалтийские союзники лишатся инструмента давления на Россию.

APredis Пляж в поселке «Янтарный» Калининградской области

Даже если от первоначальных цифр проекта по созданию глубоководного порта в поселке Янтарном Калининградской области придётся отказаться, реализация сокращённого формата позволит существенно оживить социально-экономическую обстановку региона. По всей видимости, правительство РФ, не похоронив проект в начале года, всё-таки думает не о том, чтобы к 2020 году лишить порты постсоветской Прибалтики ещё 60% грузооборота, но о геоэкономической стратегии России и благополучии её отдельно взятого региона.

В данной связи уместно напомнить о настойчивости Кремля в реанимации подписанного 20 лет назад договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. Также нельзя не считаться с фактором российской поддержки официального Минска, о чём рассказал недавно отозванный посол России в Белоруссии — спецпредставитель президента Михаил Бабич.

Реализация союзного договора предполагает сопряжение усилий Москвы и Минска в реализации стратегических проектов. Российская сторона направила белорусским коллегам предложения по дальнейшей интеграции. Её состояние обсуждали 27 мая в Москве министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей, а 29 мая в казахстанской столице — главы государств-членов ЕАЭС и Союзного государства, отдав соответствующие поручения.

Поэтому у Дмитрия Медведева и российской части межправительственной рабочей группы появляются дополнительные аргументы в разговоре с Минском не только об интеграции в целом, но и об объединении усилий при реализации отдельных проектов. В прежние годы перенаправление белорусского транзита в Калининградскую область обсуждалось без особого успеха. Времена меняются.