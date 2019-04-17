Предложения Москвы по дальнейшей интеграции переданы Минску

Москва, , 15:17 — REGNUM Белоруссия остается для России ближайшим партнером. Российская сторона направила Минску предложения по дальнейшей интеграции, заявил 17 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после ежегодного отчета о работе правительства.

Медведев пояснил, что в настоящее время с белорусской стороной ведутся переговоры о том, каким образом сделать интеграцию «еще более весомой». Официальный Минск определяется с тем, что «является приемлемым, что менее приемлемым».

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Глава правительства подчеркнул важность Белоруссии как рынка для России и отметил, что никакие решения не были пересмотрены или отменены. Москва и Минск и дальше будут развивать сотрудничество, не забывая о том, что в конечном счете оно должно являться взаимовыгодным.

Переговоры по вопросу интеграции будут продолжены по всем направлениям, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина российских граждан (49%), согласно опросу ВЦИОМ, не поддерживают объединение России и Белоруссии. Они полагают, что нужно просто сохранять добрососедские отношения.

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