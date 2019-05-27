Проект морского порта под Калининградом получил поддержку Путина — СМИ

Москва, , 08:41 — REGNUM Проект строительства глубоководного порта в посёлке Янтарном Калининградской области получил новые перспективы. Как следует из резолюции на письме помощника президента Андрея Белоусова, отправленного в середине мая 2019 года, проработку проекта поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Читайте также: Проект морского терминала в Пионерском получил одобрение Главгосэкспертизы

Уточняется, что региональные власти должны к 1 июля подготовить и предоставить в правительство РФ бизнес-план. В письме также предлагается к 1 сентября поручить правительству России рассмотреть вопрос о возможном участии в проекте государства и привлечении иностранных инвесторов. Стоимость глубоководного порта мощностью 48 млн тонн оценивается в 200 млрд рублей, 50 млрд рублей из которых должен выделить бюджет.

Для реализации проекта потребуется доказать эффективность перевозок грузов относительно иных портов РФ, отмечается в письме.

В правительстве Калининградской области изданию подтвердили работу над бизнес-планом порта в Янтарном, однако предоставить подробности отказались. В Минтрансе подтвердили получение письма с соответствующими предложениями.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах создать в Калининградской области глубоководный порт местные власти говорят уже давно — с 2000-х годов, однако пока проект остаётся только на бумаге. Напомним, что он включен в федеральную целевую программу развития транспортной системы России до 2020 года.

Также по теме: Эксперт: «Новый контейнерный порт в Калининграде — фикция»

Как следует из официального документа, развитие портового комплекса в Калининграде должно происходить в два этапа. Первый этап — строительство международного морского пассажирского терминала в городе Пионерском. Второй этап как раз подразумевает создание глубоководного порта в регионе. В ФЦП указываются следующие параметры проекта: контейнерный терминал мощностью 35 млн тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 млн тонн, терминал накатных грузов мощностью 2 млн тонн, терминал генеральных грузов мощностью 6,1 млн тонн.