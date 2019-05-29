Путин и Лукашенко поручат министрам сверить планы по углублению интеграции

Нур-Султан, , 13:23 — REGNUM Правительства Белоруссии и России должны будут проработать и сверить планы по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Такие поручения высшим исполнительным органам власти двух стран дадут главы государств Александр Лукашенко и Владимир Путин. Договорённость об этом была достигнута в ходе беседы на полях саммита Высшего Евразийского совета в столице Казахстана, сообщил журналистам 29 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он отметил, что главы государств «имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства».

«И приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня», — уточнил официальный представитель Кремля.

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Песков пояснил, что главы обоих государств «включатся в дело», когда правительства закончат эту часть работы.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы интеграции в рамках Союзного государства и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество стало темой обсуждения на встрече председателей правительств России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, которая состоялась 24 мая в подмосковных Горках. Как отметил председатель совмина Белоруссии, по взаимодействию в рамках Союзного государства и предложениям по дальнейшей интеграции России и Белоруссии позиции сторон «сходятся на 70%».

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