Екатеринбург уже несколько дней подряд оказывается в федеральной повестке. Поводом стало начало строительства собора во имя Святой Екатерины. Ведётся оно в сквере возле Театра драмы. Это одно из излюбленных жителями и гостями города мест для отдыха. Расположение удобное — в самом центре города, в нескольких метрах от административных зданий. Тут же вблизи находятся фонтан и набережная городского пруда.

Екатерининский собор до сноса

Построить храм планируется к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. Считается, что он станет своего рода подарком городу и горожанам. Утром 13 мая 2019 года любители прогулок в сквере узнали, что теперь им придётся корректировать свои прогулочные планы. Участок, на котором будет идти строительство собора Святой Екатерины, обнесли забором.

Безуспешные попытки

Отметим, собор Святой Екатерины — объект для Екатеринбурга знаковый. Он являлся ровесником города, был заложен ещё в 1723 году. Затем его несколько раз переделывали. А в 1930 году здание взорвали.

Находился собор на том месте, где сейчас расположены сквер и фонтан «Каменный цветок», на площади Труда. Именно в этом историческом месте в 2010 году екатеринбургская епархия и тогдашний митрополит Викентий решили построить его заново. Идею поддержал на тот момент губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Но не вышло. Часть горожан резко воспротивились уничтожению фонтана и сквера (мол, место в самом центре города и там хорошо отдыхать) и 10 апреля 2010 года пришла туда на массовый митинг. В итоге стройку не начали и о проекте забыли.

Сергей Прокудин-Горский Екатерининский собор до сноса на фоне Городского пруда

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Летом 2016 года к идее вернулись. В этот раз местом будущего храма была выбрана акватория городского пруда. Казалось бы, нет ничего лучше. На места отдыха горожан вроде бы не покушаются, объект построят на насыпном острове.

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Однако и тут нашлись противники. Часть горожан высказала мнение, что храм уничтожит пруд. Также против строительства высказались некоторые учёные, которые опасались угроз для проходящей недалеко линии метрополитена и для экосистемы реки Исеть, на которой находится пруд.

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Последовала волна протестов — от «обнимашек» пруда до пикетов. А на одном из обсуждений себя показали молодые люди спортивного вида, которые выступили на стороне инициаторов строительства. Противостояние длилось до конца 2017 года. Затем от строительства храма на воде, как его назвали местные жители, отказались.

(сс) Владислав Фальшивомонетчик Городской пруд в Екатеринбурге

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«Скверный» храм

Затем последовал очередной виток противостояния, который продолжается по сей день. Новое место под собор — сквер возле Театра драмы — тоже не обрадовало тех, кто против. Одно из мест отдыха горожан. Рядом — набережная городского пруда, фонтан… По мнению некоторых граждан, храм, который по аналогии со сквером окрестили «скверным», а по его близости к Театру драмы — «Храмом-на-драме», в этом месте совсем не смотрелся. Плюс к этому, строительство продлится до 2023 года. Это означает, что долгие четыре года солидная часть сквера будет огорожена забором.

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Последовали очередные пикеты и «обнимашки», в этот раз сквера. А тем временем шла активная работа по легализации строительства храма на этом месте. Осенью 2018 года проект одобрил градостроительный совет при губернаторе Свердловской области. В феврале 2019-го были завершены общественные обсуждения. По данным екатеринбургской епархии, в них приняли участие 3309 человек, из которых в поддержку создания храма высказались 3107.

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Кроме того, депутаты гордумы поменяли городские правила застройки и землепользования. Участок, на котором появится храм, они перевели из категории «парки и скверы» в категорию «зона объектов религиозного назначения». Мэр Александр Высокинский подписал эти изменения. Затем прошли торги, было получено разрешение на строительство и соблюдены другие необходимые формальности. Таким образом, правовых препон на пути строительства храма не осталось и 13 мая место будущей стройплощадки обнесли забором, а «Фонд Святой Екатерины» объявил о начале строительных работ. Построить его планируют к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Отметим, проект существенно отличается от того собора, который был взорван в 1930 году. Представители епархии отмечают, что он будет создан в традиционном каноническом стиле и в итоге станет «архитектурной жемчужиной Екатеринбурга, шедевром храмового зодчества».

ИА Красная Весна Сквер на Октябрьской площади в Екатеринбурге. Установка забора

В епархии также обещают, что в рамках проекта будут благоустроены зоны отдыха и возрастёт площадь зеленых насаждений. Также вырастет зона для прогулок — набережная расширится вплоть до Макаровского моста. Впрочем, отметим, что последнее вряд ли связано с проектом по строительству храма. Однако эти заявления не убедили противников строительства.

Хроника протеста

Почему же представители РПЦ так активно пытаются поставить очередной храм в центре города, в наиболее оживлённых местах? В качестве альтернативы противники очередного религиозного объекта предлагают строить его, например, возле Макаровского моста, недалеко от «Ельцин-центра». Те, кто против храма, полагают, что стремление поставить храм там, где проходит много народа, вызвано стремлением привлечь побольше прихожан, а значит, и их деньги.

Сторонники строительства, со своей стороны, заявляют, что восстанавливают разрушенный сбор, который был в центре города. Значит, и стоять ему в центре. Кроме того, этот собор считался одним из главных в городе, назван в честь покровительницы Екатеринбурга. Где же ему в таком случае стоять, если не в центральной части и не на оживлённых местах?

Как бы то ни было, протесты активизировались с новой силой. Активные противники строительства «скверного» храма проявили себя уже утром 13 мая. Одна из девушек повалила временный забор, проникла на территорию сквера и залезла на дерево. Оттуда её сняли сотрудники Росгвардии и доставили в полицию. Позднее даме выписали штраф за хулиганство.

ИА Красная Весна Полиция на Октябрьской площади в Екатеринбурге

Вечером 13 мая в сквер пришли сотни людей. Они также повалили временный забор и прорвались на территорию, которая была огорожена. Примечательно, что силовики практически бездействовали. Противникам храма в сквере противостояли молодые люди спортивного вида. Ближе к полуночи они мобилизовали свои силы, очистили территорию от непрошенных визитёров и восстановили забор. Затем всю ночь между сторонами продолжалась словесная перепалка. Противники храма разошлись лишь к утру.

То, что полиция практически не вмешалась в ситуацию, обеспокоило часть горожан. Люди опасались, что вернулись те времена, когда все вопросы решали не люди в погонах, а разного рода братки. Тем временем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил готовность стать посредником в этом противостоянии. Он пригласил к себе в резиденцию парламентёров от сторонников и от противников храма. Встреча состоялась 14 мая. Но компромисса достичь не удалось. Представители инициаторов создания храма в сквере категорически отказались переносить его в другое место. Представители власти, в свою очередь, выразили намерение создавать новые скверы. Но противников храма это не устроило. Губернатор со своей стороны заявил, что если протесты продолжатся, то силовики будут действовать жёстко и активно.

Вечером 14 мая в сквере снова собрались сотни протестующих. Они снова повалили забор и потопили секции в пруду. Отметим, что полиция и Росгвардия в этот раз были активны, а спортсменов практически не наблюдалось. Были задержаны около 30 человек. Большинство из них получили арест за мелкое хулиганство.

15 мая в сквере снова было многолюдно. Правда, в этот раз разобрать забор протестующие не смогли — рабочие практически возвели новый, уже капитальный. Как и в прошлый раз, активно действовала Росгвардия. В этот раз задержали 70 человек.

Отметим, что некоторые эпизоды этих акций шокировали даже тех, кто не приветствует храм на территории сквера. Например, соцсети и СМИ облетели фотографии и видео с ребёнком, который 14 мая раскачивал забор. В соцсетях царило негодование. Люди не могли понять, зачем было приводить ребёнка на акцию, на которой может быть небезопасно. Ещё один эпизод последних дней протеста тоже вызвал негодование. Кто-то из участников акции прокричал: «Кто не скачет, тот за храм!». Свидетели этого тут же провели аналогию с событиями в Киеве, где в феврале 2014 года произошёл государственный переворот. Провели, вспомнили и ужаснулись.

ИА Красная Весна Протест на Октябрьской площади в Екатеринбурге

Кто и почему протестует

Заказчиком строительства собора является ООО «Храм Святой Екатерины». Согласно открытым данным, среди его учредителей значатся АО «Русская медная компания», её глава Игорь Алтушкин и глава Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Их можно называть одной из сторон в этом вопросе. Кто же инициировал акции протеста в сквере и кто приходил туда на протяжении последних дней? На первый взгляд, однозначного ответа нет. Но лишь на первый…

Официально лидером протеста себя никто не называет. Отчасти свет может пролить список участников встречи, которая 14 мая прошла в резиденции губернатора. В нём значатся активист штаба Навального Степан Анчугов, журналист сети городских порталов Hearst Shkulev Media Ринат Низамов, депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв, активистки интернет-проекта «Парки и скверы Екатеринбурга» Ксения Бакланова и Анна Балтина. Также среди вызванных в резиденцию были представительница Центра прикладной урбанистики Анастасия Катакова, историк Алексей Мосин и историк архитектуры Елена Сальник.

С представителем Навального всё примерно понятно. Также некоторая ясность есть и с компанией Hearst Shkulev Media. Её партнёром является группа компаний Hearst Corporation, зарегистрированная в США, медиаконгломерат, основанный ещё в 1887 году. Кстати, портал Е1.Ru, который активно освещает ситуацию вокруг храма, входит в Hearst Shkulev Media, то есть, по сути, связан с партнёрами из США. Также примерно всё понятно с депутатом Киселёвым. Он считается одним из ярких в городе оппозиционеров, а в городскую думу был избран по списку партии «Яблоко».

Что касается остальных персон, то, по данным некоторых СМИ, девушка, которая утром 13 мая повалила временный забор и залезла на дерево, приходится Анне Балтиной родственницей. Случайность? Кроме того, через паблик «Парки и скверы Екатеринбурга» шла своего рода накачка протеста.

Кстати, о роли представителей Навального. Бывший депутат Екатеринбургской городской думы и активный организатор акции против храма на площади Труда в 2010 году Леонид Волков 17 мая дал оценку брифингу мэра Александра Высокинского. Судя по нижесказанному, представители этого блогера тоже участвуют в этих протестных акциях. В своём Telegram-канале среди прочего Волков написал:

«Исходя из этого, штаб Навального в Екатеринбурге будет <…> продолжать мирные акции в сквере у Драмтеатра».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Леонид Волков на митинге Навального в Екатеринбурге. 2017

Видимо, команда известного блогера не прошла мимо этой акции. Отметим, когда стало известно о том, что на встречу с Куйвашевым пойдёт его представитель, в соцсетях некоторые комментаторы недоумевали. Они-то шли на акцию просто для того. чтобы сберечь сквер, и не помышляли об участии в политических акциях.

Кстати, что же за люди приходили в сквер 13, 14 и 15 мая. Увы, среди них были и провокаторы. Об этом заявляли сами же участники акций, чёрным по белому это звучало и в онлайн-трансляции портала Е1.Ru. Также пришли и те, для кого храм в сквере — лишь повод разжечь массовое недовольство и дестабилизировать ситуацию. Не стоит также отрицать и того, что были на этой акции противники не храма в сквере, а храмов вообще. Такие люди составляли немалую часть от общего числа протестующих.

Но были и такие люди, которые против храмов ничего не имеют. За сквер переживают. Увы, но основания для переживаний есть. За последние годы скверов в центре Екатеринбурга и поблизости стало заметно меньше. Исчез сквер на площади 1905 года, сейчас там сооружения, отдалённо напоминающие ржавые торчащие конструкции. Вырубили сквер на площади Коммунаров, где был Вечный огонь, В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу был уничтожен сквер возле центрального стадиона, также известного под названием «Екатеринбург-Арена».

Кого-то, может, удивит, но были на этих акциях и представители Русской православной церкви. Они вели диалог с протестующими, пытались убедить их в том, что храм на этом месте нужен, а сквер после окончания работ станет ещё краше.

Также среди пришедших были те, кто хотел бы сам решать, где быть или не быть скверу. Напомним, ранее городские власти завернули референдум по вопросу о строительстве храма в сквере у Театра драмы. И определённой части горожан не понравилось, что «за них всё решили». Также накопился негатив по отношению к представителям крупного бизнеса, который стоит за созданием собора Святой Екатерины. Чуть больше года назад, 24 марта 2018 года, с подачи УГМК (напомним, во главе которой стоит Андрей Козицын) была снесена недостроенная телебашня. Люди, которые тогда высказывались против, в дни борьбы за сквер были среди протестующих.

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Иван Шилов ИА REGNUM Снесенная телебашня в Екатеренбурге

Компромисс близок?

Своего рода знаковым стал день 16 мая. После прошедших накануне массовых задержаний губернатор Куйвашев вызвал к себе мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, а также митрополита Кирилла и бизнесменов Козицына и Алтушкина. Речь шла об озеленении города. Представители бизнеса выразили готовность помогать в этом вопросе, а мэр пообещал, что к августу в городе разобьют семь новых скверов и объём финансирования работ по озеленению с каждым годом будет расти.

В тот же день вопрос об озеленении Екатеринбурга обсуждался на рабочей встрече Куйвашева и уральского полпреда Николая Цуканова. А затем свою позицию высказал президент России Владимир Путин. Это произошло на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость», который 14 мая прошёл в городе Сочи.

«Если речь о жителях этого района, их мнение нужно учесть. Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос, и пусть победит мнение большинства. А если построят храм, пусть застройщики сделают сквер в другом месте», — сказал глава государства.

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Отметим, в тот же день, 16 мая, ещё до заявления Владимира Путина площадку возле сквера подготовили для очередной многолюдной акции. В периметр пускали только после досмотра. Это позволило избежать проноса опасных предметов. А затем прошла очередная массовая акция в защиту сквера. В этот раз к собравшимся пришёл мэр Высокинский. Он объявил о приостановлении работ по строительству храма до окончания опроса, на который уйдёт примерно две недели. Также на субботу, 18 мая, он назначил встречу с активистами.

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Екатеринбург.рф Александр Высокинский

Добавим, что акция 16 мая, в отличие от предыдущих, прошла вполне мирно. Таким образом, появилась возможность компромисса между сторонниками строительства храма в сквере у Театра драмы и противниками. Впрочем, лишь возможность. Часть тех, кто против, требуют именно референдума, одна лишь подготовка к которому может занять не один месяц. Другим же надо уберечь от застройки именно этот сквер, и планы построить возле Театра драмы храм и восстановить уничтоженный ранее сквер возле центрального стадиона, либо создать новый возле станции метро «Динамо» их не вдохновляют. И понять людей можно. До центрального стадиона и до станции метро только идти полчаса, а здесь всё близко и в самом центре города. В привычном месте и, пожалуй, даже в культовом.

Кроме того, раздаются призывы распустить городскую думу, которая изменила назначение участка и завернула референдум. Также вопрос о храме в сквере собираются поднять на ближайшем заседании областного Заксобрания.

Наконец, можно ли будет доверять результатам очередного опроса и насколько? Напомним, что в ходе заочных общественных обсуждений, которые проходили с 14 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года, можно было отправить своё мнение в мэрию письменно или через интернет-портал, чиновники получили 3107 голосов за установку храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и лишь 192 — против. По этим данным выходит, что за храм высказались более 94% граждан, решивших поделиться своим мнением с мэрией. Часть горожан поставила результаты под сомнение.

Очередной опрос проведён будет, возможно, с иными результатами. Дальнейшие события будут зависеть в том числе и от доверия граждан этим результатам. Пока же до окончательного урегулирования вопроса ещё, похоже, очень и очень далеко. Желающие разжечь конфликт никуда не делись и ждут своего часа…

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