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В Екатеринбурге утвердили место для собора святой Екатерины

Общество

Построят его на Октябрьской площади

В Екатеринбурге утвердили место для собора святой Екатерины
Иллюстрация: Екатеринбург.рф
Октябрьская площадь

Екатеринбург, 12 сентября 2018, 15:42 — REGNUM  В Екатеринбурге градостроительный совет при свердловском губернаторе утвердил место для строительства собора святой Екатерины. Построят его на Октябрьской площади возле театра драмы, на набережной городского пруда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Решение было принято подавляющим большинством голосов. Также его поддержали губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Кирилл.

Напомним, заседание градсовета несколько раз переносилось. А споры о том, где строить храм-собор, длятся с 2010 года. Ранее его предлагали возвести на площади Труда и прямо в акватории пруда. Но оба эти варианта не понравились горожанам.

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Спор о строительстве храма на площади Труда в Екатеринбурге
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