В Екатеринбурге утвердили место для собора святой Екатерины

Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM В Екатеринбурге градостроительный совет при свердловском губернаторе утвердил место для строительства собора святой Екатерины. Построят его на Октябрьской площади возле театра драмы, на набережной городского пруда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Решение было принято подавляющим большинством голосов. Также его поддержали губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Кирилл.

Напомним, заседание градсовета несколько раз переносилось. А споры о том, где строить храм-собор, длятся с 2010 года. Ранее его предлагали возвести на площади Труда и прямо в акватории пруда. Но оба эти варианта не понравились горожанам.