В Екатеринбурге приостановили строительство храма Святой Екатерины

Екатеринбург, , 06:01 — REGNUM В центре Екатеринбурга работы по созданию храма Святой Екатерины приостановлены. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время работы за забором не ведутся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обещание приостановить работы дал мэр Александр Высокинский, который 16 мая пришёл на акцию протеста. Мораторий будет действовать до тех пор, пока не проведут опрос об отношении жителей Екатеринбурга к строительству храма.

Добавим, акция 16 мая, в отличие от предыдущих, прошла вполне мирно. Массовых задержаний не было.

Кроме того, как пишет издание «Накануне.Ru», многие граждане покинули площадку раньше, чем в прежние дни, так как начался сильный дождь.