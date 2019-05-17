Пятница, 17 Мая 2019 года
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В Екатеринбурге приостановили строительство храма Святой Екатерины

Политика

На данный момент работы не ведутся

Екатеринбург, 17 мая 2019, 06:01 — REGNUM  В центре Екатеринбурга работы по созданию храма Святой Екатерины приостановлены. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время работы за забором не ведутся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обещание приостановить работы дал мэр Александр Высокинский, который 16 мая пришёл на акцию протеста. Мораторий будет действовать до тех пор, пока не проведут опрос об отношении жителей Екатеринбурга к строительству храма.

Добавим, акция 16 мая, в отличие от предыдущих, прошла вполне мирно. Массовых задержаний не было.

Кроме того, как пишет издание «Накануне.Ru», многие граждане покинули площадку раньше, чем в прежние дни, так как начался сильный дождь.

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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