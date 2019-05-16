Путин предложил опросить жителей Екатеринбурга по вопросу возведения храма

Сочи, Краснодарский край, , 16:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил провести опрос жителей одного из районов Екатеринбурга, в котором хотят построить храм на месте существующего небольшого сквера. Об этом глава государства заявил сегодня, 16 мая, выступая на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» в Сочи.

«Если речь о жителях этого района, их мнение нужно учесть. Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос, и пусть победит мнение большинства. А если построят храм, пусть застройщики сделают сквер в другом месте», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из районов Екатеринбурга на месте существующего небольшого сквера власти согласовали строительство собора Святой великомученицы Екатерины. Место строительства храма: на Октябрьской площади на набережной реки Исеть возле Театра Драмы к предстоящему 300-летию города.

Однако некоторые местные жители выступили против строительства храма. Когда застройщик окружил будущую стройплощадку забором, протесты переросли в столкновения. Часть протестующих была задержана.