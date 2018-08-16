В Екатеринбурге представлен проект храма возле театра драмы

Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM В Екатеринбурге общественности представлен проект храма святой Екатерины, который будет построен возле театра драмы. Материалы опубликованы на сайте свердловского минстроя.

В высоту вместе с крестом храм достигнет 68 метров. Внутри будут предусмотрены вип-зоны для патриарха, митрополита и гостей. Здание разместится на берегу городского пруда.

Сегодня, 16 августа, проект рассмотрит градостроительный совет при губернаторе Свердловской области.

Напомним, изначально храм собирались построить на площади Труда. Затем местом для него выбрали городской пруд. Но после протестов общественности было решено возвести его возле пруда на Октябрьской площади.

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