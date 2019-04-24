Предлагаем Вашему вниманию очередной выпуск рубрики «Озоновый слой и погодные аномалии», которую с декабря 2017 года в ИА REGNUM ведёт известный российский вулканолог, создатель водородной теории разрушения озонового слоя планеты, доктор геолого-минералогических наук Владимир Леонидович Сывороткин.

Снимок NASA. Природные пожары в августе 2018 года

Выпуск 1. Декабрь 2017 года: Озоновый слой и погодные аномалии

Выпуск 2. Январь 2018 года: Озоновый слой, погодные аномалии и Ротшильды

Выпуск 3. Февраль 2018 года: Жириновский был прав: с ошибками прогнозов погоды надо серьёзно разбираться

Выпуск 4. Март 2018 года: Венская конвенция по охране озонового слоя против Парижского соглашения

Выпуск 5. Апрель 2018 года: Глобальное потепление как виртуальная реальность: очередной пример

Выпуск 6. Май 2018 года: Контрастность климата нарастает: май выдал очередные рекорды тепла и холода

Выпуск 7. Июнь 2018 года: Озон продолжает играть с погодой

Выпуск 8. Июль 2018 года: Рекорды жары и холода, пожары и заморозки в середине лета

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Традиционно начинаем нашу постоянную рубрику со сравнительного анализа пространственно-временных параметров аномалий общего содержания озона (ОСО) и аномалий погоды за очередной месяц. Для сравнения используем официальный текст Росгидромета, характеризующий погодные явления в августе в Cеверном полушарии, и среднедекадные карты озоновых аномалий c канадского сайта Select Ozone Maps. Важно, что такое сравнение данных, взятых из двух различных и независимых от автора источников, исключает возможность вольной или невольной подгонки материала под заранее заданную идею. Этот прием позволяет нам более уверенно использовать уже суточные данные, где источником описания погодных аномалий являются различные СМИ, для выявления связи погодных и озоновых аномалий.

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Локальные рекорды жары и холода продолжаются

Основные погодно-климатические особенности в Северном полушарии Земли в августе 2018 года

Последний месяц лета продолжил радовать жителей европейской России теплой, а временами и жаркой погодой. В любую из трех декад месяца средняя температура воздуха превысила норму на 2−4°. Столбики термометров в течение месяца неоднократно поднимались выше отметки +30°. Устанавливались новые максимумы температуры. В конце месяца, когда солнце поднималось над горизонтом уже заметно ниже, чем в середине лета, и воздух по законам природы уже должен был бы начать остывать, этого не произошло. Он стал раскаляться еще больше, особенно на юге. И всё же первое дыхание осени жители Центральной России и Верхневолжья почувствовали. В середине второй и начале третьей декады в Волго-Вятском районе, Республике Башкирия, Смоленской, Тульской, Московской обл. были зарегистрированы первые заморозки.

Рис. 1. Среднедекадные (1-10 августа 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

Практически вся Европа в первой декаде августа испытывала дефицит общего содержания озона (ОСО) до 10%. (Рис. 1).

Совсем иная картина наблюдалась за Уралом. В первую декаду в Сибири и на Дальнем Востоке воздух охлаждался заметно холоднее обычного. Среднедекадная температура местами оказалась на 2−4° ниже нормы. Суточные минимумы регистрировались от Туруханска на севере до Новосибирска на юге и Чукотки на востоке.

От Урала до Камчатки включительно в первой декаде месяца наблюдался избыток озона до 10% (Рис. 1).

Затем холод отступил и по всему региону, а особенно в Сибири, начала формироваться аномально теплая погода, которая привела к тому, что во второй и третьей декадах нормы температуры воздуха были превышены на 2−6°. В Красноярском крае и вдоль арктического побережья регистрировались новые максимумы температуры.

Во второй декаде аномальное тепло господствовало в центре Сибири, а в третьей и по арктическому побережью, так как в это время озоновый слой был разрушен. (Рис. 2 и 3),

Рис. 2. Глобальные среднедекадные (11-20 августа 2018 г.) аномалии общего содержания озона (cреднедекадную карту на вторую декаду августа 2018 удалось на вышеуказанном сайте получить только в глобальном формате, который использует проекцию Меркатора)

Рис. 3. Среднедекадные (20-31 августа 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

В итоге на большей части России средняя за август температура воздуха превысила норму. На европейской территории, на юге Восточной Сибири, в Забайкалье, на Таймыре и на севере Якутии — на 2−3°.

Здесь озоновый слой был разрушен большую часть месяца.

Несколько прохладнее обычного оказалось лишь на юго-востоке Уральского и юго-западе Сибирского федеральных округов, а также на Сахалине, Курильских островах и Камчатке.

Здесь чаще ОСО превышало норму.

Жарко в августе было на востоке Азии. В Монголии, восточных и центральных провинциях Китая, Южной Корее и Японии средние за месяц температуры воздуха превысили нормы на 2−3°. В Стране восходящего солнца только на северном острове Хоккайдо было относительно прохладно, зато на остальной территории господствовала исключительная жара, установившаяся здесь еще в предыдущие месяцы. В течение августа многократно то в одном, то в другом районе страны устанавливались новые максимумы температуры. В том числе и в столице страны Токио.

Почти весь месяц на указанных территориях озоновый слой был разрушен, и только в Японии и Южной Корее в отдельные дни третьей декады ОСО было немного (от 1 до 5%) повышено.

Редкая жара по-прежнему сохранялась в Европе. По всему континенту средние за месяц температуры воздуха выше нормы. Более того, они почти повсюду (исключение северные районы Скандинавии и Великобритании) превышают соответствующие нормы на 2−4°. Август с первого же дня получил эстафету жары от июля. По всему континенту в различные дни месяца устанавливались многочисленные рекорды максимальной температуры воздуха. В Испании температура вплотную приблизилась к отметке 50°, в Португалии перевалила за 40°, в Германии — за 35°. Из разных стран приходили сообщения о гибели людей от тепловых ударов и их последствий. Единственным отличием от июля стали спасительные ночи, которые теперь оказались заметно прохладнее. Август 2018 г. самый жаркий в истории континента.

Практически весь месяц озоновый слой над всей Европой был разрушен, что спровоцировало усиление меридиональных смещений раскаленного африканского воздуха вплоть до Скандинавии, и только в конце месяца на севере континента ОСО оказалось повышенным.

На большей части Североамериканского континента средняя за месяц температура воздуха близка к норме. В Канаде только на юго-востоке в провинциях Квебек, Ньюфаундленд и частично Онтарио в среднем за месяц оказалось теплее нормы на 2−3°, зато на севере — несколько холоднее обычного. В США нормы заметно превышены на юго-западе (штаты Нью-Мексико, Аризона, юг Калифорнии) и северо-востоке от Нью-Йорка до Чикаго. Здесь аномалии более 2°. В центре страны от Юты до Миссури и Арканзаса среднемесячные температуры ниже нормы.

В Северной Америке разнознаковые аномалии озонового слоя занимали примерно равные территории, что при осреднении дало нормальную среднемесячную температуру. При этом под конкретными озоновыми аномалиями отклонение температуры от нормы было в разные стороны (потепление и похолодание) в пределах 2−3°С.

Вновь обозначился рост температуры воздуха в Арктике. В противостоянии аномально теплой погоды в восточном секторе и аномально холодной — в западном победил восток. Средняя температура воздуха в Арктике в августе превысила норму более чем на градус и получила 5-й — 7-й ранг среди самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений.

На всех среднедекадных картах (Рис. 1−3) озоновых аномалий ОСО над Арктикой в августе было понижено, особенно в восточном секторе в первой декаде.

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Природные пожары там, где и положено, — на рифтовых зонах

В прошедшем августе наибольшую угрозу на территории всей Евразии представляли природные пожары.

Земля горит, но это всегда так: новое фото НАСА

Новое изображение, полученное спутником и опубликованное НАСА, показывает нам пожары по всему миру — от Канады до Австралии, от Южной Америки до Африки. Красным на фото обозначены области высокой температуры. Кажется, что пожаров очень и очень много. Земля как будто в огне. Однако подобная картина не представляет собой ничего неординарного — подобные масштабы возгораний отмечаются почти каждый год.

Снимок NASA. Природные пожары в августе 2018 года

«Почти везде, где есть растительность, есть пожары. Я не думаю, что это какой-то сумасшедший, необыкновенный год с точки зрения числа возгораний», — говорит Кристин Видинмайер, научный руководитель Cooperative Institutefor Researchin Environmental Sciences. Стоит отметить, что большая часть пожаров во всём мире связана с сельским хозяйством — например, с подсечно-огневой практикой. Большинство пожаров в Бразилии и Индонезии связаны именно с этим. В то же время, отмечает эксперт, в некоторых регионах пожары стали интенсивнее. Например, в Калифорнии и Британской Колумбии. Скорее всего, ужесточение пожаров связано с изменением климата. «Мы знаем, что климат оказывает влияние на активность пожаров, в частности на западе США», — говорит Видинмайер. Так, многие пожары зародились там как банальный поджог, но из-за погодных условий (недостаток осадков, сильный ветер, высокая температура воздуха) выросли в настоящих «монстров». Возможно, если мы не примем меры по сдерживанию глобального потепления, ужесточение пожаров может быть замечено и в других регионах.

Отметим необоснованность названной Кристином Видинмайером причины усиления пожаров на всей планете — антропогенного глобального потепления. Если серьезно подойти к вопросу о планетарной распространенности очагов природных пожаров, то мы должны констатировать их постоянство в пространстве, обусловленное тектоническим контролем. В России это Забайкалье и Прибайкалье; в США — Калифорния, в Австралии — штаты Тасмания, Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд, расположенные на одном меридиане. Все перечисленные выше территории постоянного возгорания в тектоническом отношении являются рифтовыми зонами.

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Контрастности — да, потеплению — нет!

А то, что современные климатические изменения не корректно называть глобальным потеплением, доказывает нижеследующее сообщение.

Арктический холод охватил юг Западной Сибири

О раннем вторжении арктического холода в южные регионы Западной Сибири заявили синоптики, 4 августа сообщает сайт «Метеовести». Ранние заморозки в утренние часы были отмечены 2 августа на территории Томской области (Берёзовка — 1,4°), а также в Красноярском крае (Тембенчи — 0,1°). В Новосибирской области (Кыштовка +0,5°) температура также существенно понизилась. В дальнейшем, 3 августа, аномально низкие значения температуры для этого времени года в регионе (до — 3°) были отмечены в Новосибирской, Томской, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае. 4 августа утром также наблюдались заморозки в Кемерово, Барнауле и Новосибирске.

Карта аномалий ОСО (Рис. 4) показывает причину «арктического» холода. Это повышенное содержание озона в воздухе над перечисленными территориями. А в Тикси, например, то есть в Арктике, 3 августа 2018 года температура воздуха варьировала от +6° до +12°С. 4 августа — от +9° до +12°С, то есть стало еще теплее. Относительное тепло в Тикси связано с выделением водорода и разрушением озонового слоя здесь, о чём свидетельствует аномалия ОСО до — 10%.

Таким образом, ни о каком «арктическом вторжении» говорить не приходиться. Просто у современных синоптиков холод может прийти только с севера (в Северном полушарии), других процессов они не знают.

Рис. 4. Аномалии общего содержания озона 4 августа 2018 г. в Северном полушарии

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«Безопасный» природный пожар можно не учитывать

Вновь вернемся к природным пожарам.

Почему в России не тушат лесные пожары?

Судя по всему, 2018 год войдет в историю как год, в течение которого лесные пожары охватили самую большую площадь и уничтожили самое большое количество деревьев в стране. Все согласны с тем, что происходящее выходит за рамки обычного, и наверняка серьезно отразится на изменениях климата. В полночь по московскому времени 30 августа на территории России действовало всего 19 лесных пожаров на скромной площади 852 га, в том числе 9 пожаров на землях лесного фонда на площади 292 га в Красноярском крае, два пожара на площади 25 га в Забайкалье, один пожар на площади 20 га в Бурятии — и еще семь пожаров в других регионах.

Рис. 5. Аномалии общего содержания озона 30 августа 2018 г. в Северном полушарии

Однако эти ежедневные сводки не должны вводить в заблуждение. Например, на утро 19 августа (дата ни с чем не связана, просто обычный день) картина выглядела страшнее: «…49 лесных пожаров на площади 19 107 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 40 пожаров на землях лесного фонда на площади 16 881 га (Красноярский край); один пожар на землях лесного фонда на площади 1803 га (Иркутская область); два пожара на землях лесного фонда на площади 266 га (Магаданская область); четыре пожара на землях лесного фонда на площади 150 га (Республика Саха (Якутия))…».

Рис. 6. Аномалии общего содержания озона 19 августа 2018 г. в Северном полушарии

Горят, разумеется, «наиболее лесные» регионы. При этом огромные Республика Саха (более 3 млн кв. км) и Красноярский край (2,36 млн кв. км) страдают не только из-за огромных расстояний и отсутствия дорог, но и из-за совершенно ничтожной плотности населения. В Якутии на квадратный километр приходится треть человека, в Красноярском крае — 1,2 человека, и именно поэтому значительную часть пожаров там не тушат. Региональные комиссии «по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» имеют право принять решение не тушить пожар, если «отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен». Если принять во внимание такие пожары, картинка резко меняется: на 30 августа насчитывалось 62 лесных пожара на площади 694 185 га, в том числе 21 пожар на площади 422 657 га в Якутии и 41 пожар на площади 271 528 га в Красноярском крае (где, кстати, до сих пор введен режим ЧС). Работы по тушению этих пожаров были прекращены — в строгом соответствии с федеральным законодательством и несмотря на огромный ущерб, причиняемый природе.

Очень полезная информация о статистических играх при подсчете природных пожаров. Становится понятной несоответствие степени разрушения озонового слоя и числа пожаров. Так, 30 августа степень разрушения озонового слоя в Восточной Сибири (Рис. 5) очевидно больше, чем 19-го (Рис. 6), а число пожаров и площади, ими охваченные, больше 19 августа. С учетом поправки на неучтенные пожары ситуация становится понятной.

Приведенный пример подсказывает, что в общем случае число пожаров, скорее всего, занижается, что нужно иметь в виду при общей оценке этого бедствия. Отметим и справедливое мнение о двоякой роли населения в возникновении и ликвидации природных пожаров. С одной стороны, люди часто являются источником первичного возгорания, с другой — только в населенной местности происходит борьба с пожарами. Спорно утверждение: «Горят, разумеется, «наиболее лесные» регионы». Ареной ежегодных и очень тяжелых природных пожаров являются и степные регионы: Забайкалье, Хакассия, Барабинские степи и даже тундры. Природные пожары возникают в регионах со специфическим геологическим строением, где через многочисленные тектонические структуры — рифты и глубинные разломы на дневную поверхность выходят горючие газы глубинной природы — водород и метан (см. Сывороткин В. Л. «О природе природных пожаров: Начнет ли МЧС слушать ученых?»). Прекрасным индикатором интенсивной водородно-метановой дегазации являются отрицательные аномалии ОСО, что мы видели выше.