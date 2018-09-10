Озоновый слой, погодные аномалии и Ротшильды

Владимир Сывороткин, , 14:02 — REGNUM

Данная публикация продолжает цикл статей, начатый нами в начале мая 2018 года и посвященный ежемесячным обзорам погодных аномалий на нашей планете в сопоставлении с аномалиями общего содержания озона (ОСО). Анализ этот основан на авторской концепции влияния концентрации озона в атмосфере на погоду того региона, над которым возникла данная аномалия ОСО. Коротко она сводится к следующим основным эмпирическим утверждениям:

а) под положительной аномалией ОСО воздух выхолаживается;

б) под отрицательной аномалией ОСО воздух нагревается на несколько градусов, в результате чего здесь падает давление;

в) если в непосредственной близости окажется антициклон, он будет втянут в область пониженного давления под озоновой дырой, изменив здесь соответствующим образом погоду. Если антициклон южный с горячим воздухом (для Северного полушария), то он усилит аномальное тепло и повысит давление; если антициклон северный, то есть холодный, — он принесет аномальный холод;

г) в зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО происходят опасные метеорологические явления (ОМЯ) — ливневые осадки, включая снегопады и ледяные дожди, ураганы, смерчи и др.

Публикация анализа связи погодных и озоновых аномалий преследует следующие цели:

— привлечь к данному анализу как можно большее число людей;

— показать массовому читателю, что реальные аномалии погоды могут быть просто, ясно и конкретно объяснены озоновым алгоритмом;

— показать массовому читателю, что общие рассуждения об антропогенном глобальном потеплении не способны дать простое и ясное объяснение причин возникновения конкретных погодных аномалий;

— привить жителям России привычку начинать день с просмотра озоновых карт, так как разрушение озонового слоя на планете, и особенно, над Россией, нарастает, что ведет к нарастанию угрозы переоблучения биологически активным ультрафиолетом, но государственные органы об этой нарастающей угрозе умалчивают!

Структура статьи следующая. По данным Гидрометцентра России дается описание основных погодно-климатических особенностей месяца. Этот текст иллюстрируется среднедекадными картами аномалий общего содержания озона, взятыми на сайте Environment and Climate Change Canada, и сопровождается комментариями автора. В заключение текста приводятся несколько сообщений различных СМИ о наиболее ярких аномалиях погоды месяца, которые сопровождаются среднесуточными картами аномалий ОСО и также комментируются автором.

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Основные погодно-климатические особенности января 2018 г. в Северном полушарии

«Удивительные температурные качели наблюдались в Российской Федерации в прошедшем январе. В первую декаду почти вся территория страны, за исключением юга Сибири и Камчатки, пребывала в условиях аномально теплой погоды. На европейской территории (ЕТР) и на Северном Урале нормы среднедекадных температур были превышены на 6−13º. На Северо-Западе и в центре ЕТР регистрировались новые максимумы температуры».

На Рис. 1 видим, что озоновый слой в первую декаду января был разрушен от Средиземного моря до Берингова моря, что и обеспечило повсеместные положительные аномалии температуры. Юг Сибири и Камчатка контактировали с положительными аномалиями ОСО и охлаждались ими».

«Аномальный температурный фон сохранился здесь и во вторую декаду, хотя и стал слабее (аномалии за декаду +4…9º). Рекорды тепла устанавливались в Заполярье. Но в это же время холодный воздух захватил всю территорию страны от Урала до Тихого океана, а также Поволжье и Северный Кавказ. В Якутии морозы достигли — 60º, в Сибири — вплотную приблизились к отметке — 50º, а в Поволжье — к — 30º. Правда, в некоторых районах на юге Сибири (Кемеровская обл., Алтайский край) в середине зимы столбики термометров иногда поднимались выше 0º».

«Рекорды тепла в Заполярье» прекрасно объясняются огромной озоновой дырой над Арктикой, потери озона над Северным Ледовитым океаном повсеместно составили здесь 25%, а на отдельных участках 30%. Прибрежные арктические территории потеряли до 15% озона. Заметим, что источник аномального тепла в зимней Арктике иной: зимой здесь нет солнечного света, и озоновый алгоритм не работает. Воздух в Арктике нагревает вода океана, над которой при усиленной дегазации исчезает лед (см. Сывороткин В. Л. «М.В. Ломоносов — основатель метеорологической геологии» // Пространство и Время. 2011. №4(6). С. 166−174). Озоновая дыра в условиях полярной ночи указывает нам на интенсивный процесс водородно-метановой дегазации. С появлением солнечного света к описанному выше механизму нагрева подключается и приток дополнительного ультрафиолета через разрушенный озоновый слой, который (ультрафиолет) способен у поверхности переизлучаться в тепловом диапазоне.

Продолжим анализ Рис. 2. На юге Сибири озоновая ситуация сменилась на обратную — озоновый слой сильно разрушен, что обусловило положительные аномалии температуры. Очевидна причина аномальных холодов в Поволжье, на Урале, в Прикаспии и на Северном Кавказе, — положительная аномалия ОСО.

А вот описание аномальных морозов в Якутии и Сибири озоновой картинке не соответствуют. Причина — неудачное осреднение озоновых данных. В первой половине этой декады здесь озоновый слой был разрушен, а во второй образовалась положительная аномалия — причина морозов, которая при осреднении исчезла, но на среднесуточных картах, начиная с 14 января, прекрасно видна (Рис. 3). К концу декады в районе Иркутска ОСО превышало норму на 20%.

«Однако в третьей декаде качели вновь двинулись в противоположную сторону — к аномальному теплу, и там, где еще недавно лютовала стужа, опять регистрировались крупные аномалии тепла. В северных районах страны температура воздуха за третью декаду превысила норму на 10−12º. Рекорды тепла устанавливались как на северо-западе (Ленинградская, Архангельская обл.), так и на северо-востоке (Магаданская обл., Чукотский а.о., Камчатский край, где в разгар зимы фиксировались положительные значения температуры). Но из южных районов ЕТР, Сибири и Дальнего Востока холода не собирались уходить. Здесь по-прежнему лютовали морозы и обновлялись минимумы холода. На юге Западной Сибири, на Алтае, в Кузбассе и Приморье они достигли −40…−47º, а в Крыму — — 15º».

Карта аномалий ОСО на последнюю декаду месяца (Рис. 4) в целом более точно соответствует описанию погодных аномалий. Здесь мы четко видим разрушенный озоновый слой в Арктике, который указывает на причины аномального тепла на севере России. Аномальный холод в Крыму связан с положительной аномалией ОСО, также как и морозы в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Столь большая изменчивость температуры воздуха в течение месяца не позволила среднему значению даже приблизиться к экстремумам ни в одном федеральном округе. В целом по России средняя температура за первый месяц 2018 года находится во втором десятке самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений. Холодный воздух из Сибири захватил Монголию и северные районы Китая».

Воздух здесь остудила положительная аномалия ОСО (рис. 1, 2 и 4).

«В провинциях Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия столбики термометров опускались ниже — 40º, а аномалии среднемесячной температуры составили −2…−4º. Холоднее обычного было и в центре Поднебесной, и только на юге воздух в целом за месяц прогрелся до нормы, а местами и выше нее, но незначительно. Ниже нормы температура воздуха на юге Кореи и Японии. Здесь особенно холодно было в последнюю неделю месяца».

«Очень сильные морозы в январе достались ряду государств Центральной Азии».

Особенно в первой декаде месяца (Рис.1).

«В Казахстане и Киргизии столбики термометров опускались до — 40º и ниже. Приходили сообщения о гибели людей из-за переохлаждения. Морозы вызвали аварии на линиях электропередачи из Киргизии в Казахстан и Узбекистан. В Казахстане почти повсюду средняя температура воздуха за месяц ниже нормы. Местами аномалии составили −2…−5º. До — 2º аномалии в Киргизии. В то же время в Таджикистане, Узбекистане и Туркмении было теплее обычного на 1−3º. Примерно такие же аномалии среднемесячной температуры по всему Ближнему и Среднему Востоку. В Багдаде и Тегеране — +2,8º, Тбилиси — +2,7º, Эйлате — +1,6º, Аммане — +1,2º».

Полукольцо отрицательных аномалий ОСО, протянувшихся от центра Атлантики до Байкала.

«В Европе почти весь месяц стояла теплая погода. На средиземноморском побережье Испании было тепло, как летом, — до +25º. Из Италии, Франции, Испании, Болгарии приходили сообщения о новых рекордах максимальной температуры воздуха. От Атлантического побережья Франции до Балкан, Украины и Прибалтики воздух в среднем за месяц прогрелся на 2−5º выше нормы. Средняя температура прошедшего января на континенте расположилась на границе первой пятерки самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений. Однако от рекордно теплого января 2007 г. её отделяет более 1º».

Вышеприведенный абзац с описанием погодных особенностей января в Европе вызывает вопросы, которые мы обсудим в конце статьи.

«Холод, проникший на восток США в конце прошлого года, задержался здесь и на первую декаду января»

На Рис. 1 и 5 мощная положительная аномалия ОСО — источник аномального холода.

«В Нью-Йорке в новогоднюю ночь было — 14º, и это одно из самых низких значений за всю историю метеонаблюдений в городе. В некоторых населенных пунктах мороз достиг отметки — 30º. Холод докатился даже до тропической Флориды, где ночная температура понизилась до — 4º. Жители побережья штата Массачусетс увидели замерзший Атлантический океан, в это время температура воздуха составила — 20º. В национальном парке в Северной Каролине несколько аллигаторов вмерзли в лед. Правда, затем, когда во вторую декаду пришло тепло и лед растаял, к крокодилам вернулась подвижность».

Во вторую декаду кардинально изменилась озоновая ситуация на всей территории США, — положительная аномалия ОСО сменилась отрицательной (рис.2), и, соответственно, аномальный холод сменился аномальным теплом. Крокодилы оттаяли и ожили.

«В целом за месяц холод сохранился только на юго-востоке страны. От Миссисипи до Южной Каролины аномалии среднемесячной температуры составили — 1.0…-1.5º».

Именно здесь на всех трех среднедекадных озоновых картах мы видим положительные аномалии ОМО.

«На остальной территории США прошедший январь теплее нормы. Особенно на западе, где она превышена на 2−4º и более. В Солт-Лейк-Сити аномалия +5,7º, Лас-Вегасе — +4,5º, Сан-Франциско — +2,5º».

Вернемся к описанию январской европейской погоды, которая вызывает некоторое недоумение.

«В Европе почти весь месяц стояла теплая погода. На средиземноморском побережье Испании было тепло, как летом, — до +25º. Из Италии, Франции, Испании, Болгарии приходили сообщения о новых рекордах максимальной температуры воздуха. От Атлантического побережья Франции до Балкан, Украины и Прибалтики воздух в среднем за месяц прогрелся на 2−5º выше нормы».

Приведенный текст Гидрометцентра РФ говорит нам об аномально теплой погоде января во всей Европе. Однако этому описанию соответствует озоновая обстановка только Восточной и Юго-Восточной Европы, в первую очередь Восточного Средиземноморья, где в это время был разрушен озоновый слой (Рис. 1−4), но центр Европы, а также Испания и Север Африки находились под положительными аномалиями ОСО. Озоновый алгоритм подсказывает нам, что здесь должны были быть холодные погодные аномалии, что не нашло отражения в приведенном тексте.

Постараемся разобраться в ситуации. Начнем с Испании, вызывающей наибольшее недоумение. Минимальная температура (-4°C) здесь была зафиксирована 15 января в 05:00, а максимальная температура (+15°C) — 21 января в 14:00. Посмотрим соответствующие карты аномалий ОСО (Рис. 5 и 6).

Источником аномального холода 15 января стала мощная положительная аномалия ОСО, протянувшаяся от Урала до Северной Африки (Рис. 5). Аномальное тепло 21 января вызвано отрицательной аномалией ОСО с центром в Атлантике.

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Ниже мы приводим ряд сообщений СМИ об эпизодах с аномально холодной погодой в Европе в январе 2018 года, которые, как ни странно, не нашли отражения в январской сводке Гидрометцентра РФ.

«Снежный Апокалипсис пришел и в Испанию»:

"Плохая погода пришла в Испанию. Из-за сильного снегопада более 3000 водителей были заблокированы на дороге возле Мадрида в выходные дни, сообщает kratko-news.com. Люди, возвращающиеся после каникул, часами сидели в машинах после того, как 70-километровый участок дороги между Мадридом и Сеговией был заблокирован снегом. Испанская полиция и солдаты спасли тысячи людей, оказавшихся на дорогах в центре страны после того, как сильный снегопад заставил их провести субботний вечер в своих автомобилях. Более 150 военнослужащих военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME) были развернуты утром воскресенья, чтобы помочь офицерам гражданской полиции добраться до автомобилистов».

«В Испании выпало рекордное количество снега»:

"Испанские коммунальщики убирают снег, который выпал в центре и на севере страны в рекордных объемах. За сутки образовались почти полуметровые сугробы, передает ОТР. Хотя снег уже частично растаял, на некоторых улицах он еще остается. Непогода парализовала движение на междугородних трассах. На дороге Мадрид — Сеговия образовалась 70-километровая пробка. Снегопад в Испанию принес мощный шторм. В результате власти 17 регионов объявили желтый уровень погодной опасности».

«Суровый январь для жителей Европы, 2018 г.»:

"05 января 2018 г. в северной части Италии в течение нескольких часов выпало более 1,5 м снега, из-за чего был отрезан от мира горнолыжный курорт Червиния в области Валле-д'Аоста. Германия и Франция столкнулись с наводнениями. В 14 департаментах Франции был объявлен предпоследний уровень метеоугрозы в связи с потенциальными наводнениями. В Париже уровень воды в Сене повысился на 3 м. В это же время в Кёльне (Германия) на 60 см выше нормы поднялся уровень воды в Рейне. Жители предупреждены о высокой вероятности выхода из своих берегов рек Лан и Фульда. В Швейцарии сильный снегопад 08 января 2018 г. заблокировал 13 тыс. туристов на горнолыжном курорте Церматт в кантоне Вале. Снег нарушил автомобильное и железнодорожное сообщение. Дороги, которые не замело, были перекрыты из-за опасности схода лавин. 09 января 2018 г. на курорте Церматт отключилось электричество».

«Ураган и снегопады в Европе 18 января 2018»:

"Европу тем временем накрыла новая волна снегопадов, вторая с начала года. Аэропорт Амстердама отменил все рейсы, приостановлено железнодорожное сообщение. В Бельгии поезда ходят с перебоями. А в Германии свирепствует циклон «Фредерике» — под штормовым ветром ломаются деревья, повреждена кровля десятков строений. Снегопады и сильный ветер привели 16 января 2018 к многочисленным авариям в Чехии. Непогода со снегопадами и сильным порывистым ветром серьезно осложнила ситуацию на дорогах Чехии и привела к многочисленным авариям, во многих районах затруднено движение транспорта — сообщает echo24. cz».

После знакомства с реальной погодой в Европе в январе 2018 года по приведенным выше сообщениям СМИ, в которых описываются многочисленные эпизоды аномальных холодов и снегопадов, для объяснения односторонней (отражено только аномальное тепло) позиции Гидрометцентра РФ требуется объяснение.

В этой связи мы предлагаем вспомнить, что после сокрушительного провала сторонников антропогенного глобального потепления на Копенгагенском климатическом саммите в 2010 году, во главе которых (сторонников) стоит семейство Ротшильдов, последнее приобрело компанию Weather Central, LP. Компания эта — ведущий поставщик профессиональных погодных решений и прогнозирования в прямом эфире, в интернете, печати и мобильных устройствах, а также для предприятий в Северной Америке и крупных клиентов по всему миру. У нее более 1000 партнеров и сотни миллионов потребителей во всём мире.

Контроль над СМИ — самый верный путь к успеху: в каждый прогноз погоды можно добавить алармистскую нотку и за пару лет довести потребителя информации «до кондиции». Закончим статью печальным выводом, — Гидрометеорологическая служба России подыгрывает сторонникам гипотезы антропогенного глобального потепления.

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