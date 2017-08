Владимир Сывороткин, , 20:39 — REGNUM

Доклад доктора геолого-минералогических наук, старшего научного сотрудника кафедры петрологии Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова В.Л. Сывороткина на конференции экспертного клуба ИА REGNUM «Можно ли остановить лесные пожары? — Можно!», на которой было рассказано о новых механизмах возникновения природных пожаров, связанных с дегазацией Земли. Из нового понимания причин природных пожаров возникает потребность в новых технологий борьбы с пожарами, другой стратегии и организации деятельности противопожарных структур МЧС. Также было рассказано об опыте применения технологии коррекции погодных условий «Атлант» для профилактики природных пожаров и рассеивания смога в индустриальных центрах и мегаполисах.

Видеозапись конференции

* * *

Главным фактором, определяющим возникновение пожарной опасности, являются озоновые аномалии. Их роль — повышение приземной температуры за счет втягивания южных антициклонов (в Северном полушарии) и добавки солнечной энергии из стратосферы. С другой стороны, именно под центрами озоновых аномалий располагаются центры глубинной водородно-метановой дегазации, то есть центры выделения горючих газов, где, кроме всего, за счет потока избыточного ультрафиолета запускаются реакции образования приземного озона. Развал молекул озона приводит к выделению тепловой энергии и нагреву приземного воздуха, а присутствие озона способствует воспламенению водородно-воздушной смеси в приземных слоях воздуха.

* * *

Введение

Проблему лесных пожаров можно назвать национальной проблемой России, так как около половины мировой площади бореальных лесов (до 600 млн га) приходится на ее территорию. Большая часть их расположена в Сибири. Лесом покрыто 22% территории РФ, что составляет 1,2 млрд га. Ежегодно в России регистрируется от 10 до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 500 тыс. до 2,5 млн га. В экстремальные годы площадь пожаров в бореальных лесах Евразии увеличивается до 10 млн га. В 1987 году, например, пожарами было охвачено 16 млн га лесов [Ваганов и др. 1998; Корнеев 2015].

Анализ сезонного распределения лесных пожаров показывает, что их возникновение тесно связано с климатическими факторами. Комплексный показатель пожарной опасности погоды вычисляется как сумма произведений суточной температуры на разность текущей температуры и температуры точки росы каждого дня за число дней после последнего дождя. В США и Канаде дневные и месячные показатели пожарной опасности вычисляются на основе суточной температуры воздуха, скорости ветра, относительной влажности воздуха, количества осадков [Ваганов и др. 1998].

По данным Росстата [Корнеев 2015], всего с начала 1992 по конец 2014 года в России произошло 589 тыс. 768 лесных пожаров. Рекордным по числу пожаров стал 2002 год: было зарегистрировано около 43 тыс. 418 очагов. Площадь лесных земель, пройденная пожарами, превысила 1 млн 369 тыс. га. Огнем были охвачены все восемь федеральных округов России. Самая большая площадь пожаров пришлась на 1998 г. — 2 млн 497 тыс. га. Было зафиксировано более 26 тыс. лесных пожаров.

В аномально жаркое лето 2010 года зафиксировано 34 тыс. 812 очагов природных пожаров общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных.

В 2011 году на территории РФ произошло 21 тыс. 74 лесных пожара (на 60,6% меньше, чем годом ранее). Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечалась в Якутии, Коми, Бурятии, Хабаровском, Забайкальском, Красноярском краях, Архангельской и Иркутской областях.

В 2012 году общее количество лесных пожаров составило 20 тыс. 238 единиц, больше всего очагов приходилось на Сибирский федеральный округ.

В 2013 году МЧС зафиксировало 9 тыс. 991 очаг. Наибольшее количество из них пришлось на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

В 2014 году количество очагов природных пожаров выросло по сравнению с 2013 годом в 1,7 раза, составив 16 тыс. 865 единиц. Наибольшее количество очагов (8 тыс. 461) было зарегистрировано в Сибирском федеральном округе.

В 2015 году количество природных пожаров на территории России уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти в 1,5 раза, а их площадь — в 1,3 раза, сообщает МЧС РФ. Больше всего очагов природных пожаров зарегистрировано на территории Сибирского федерального округа (6,88 тысячи, 56% от общего количества по стране). К числу субъектов, где были превышены среднемноголетние параметры пожарной опасности, относятся республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область. С начала пожароопасного периода зарегистрировано 89 случаев перехода природных пожаров и палов сухой растительности на населенные пункты (за аналогичный период 2014 г. — 23). Наибольшее количество переходов зарегистрировано на территории Сибирского ФО: в Республике Хакасия — 39, в Забайкальском крае — 30. Превышение среднемноголетних значений параметров пожарной обстановки (площадь, пройденная природными пожарами) зарегистрировано в Сибирском (в 5,3 раза), Южном (в 7,8 раза) и Северо-Кавказском (в 1,6 раза) федеральных округах. В Дальневосточном, Уральском, Приволжском, Северо-Западном, Центральном и Крымском федеральных округах данные показатели не превышали среднемноголетних значений [Природных пожаров… 2016].

Итак, в последние 4 года в России определился явный пожароопасный лидер — Сибирский федеральный округ. Он же лидирует и по степени разрушения озонового слоя за этот период. Эти параметры, пожароопасность и ОСО, имеют прямые причинно-следственные связи, что мы постараемся показать ниже.

* * *

Дегазационная модель природных пожаров

Согласно авторской концепции, озоновый слой разрушается выбросами глубинного водорода [Сывороткин 1993]. Над зоной глубинной дегазации образуется отрицательная аномалия ОСО. Через нее к поверхности земли приходит дополнительное солнечное излучение, которое нагревает приземный воздух на несколько градусов. Ранее это излучение задерживалось озоном на стратосферных высотах и разогревало стратосферный воздух на десятки градусов. Разница в температуре нагрева объясняется разной плотностью воздуха у поверхности земли и в стратосфере.

Нагрев приземного воздуха приводит к ощутимому падению давления. Если вблизи озоновой дыры оказываются антициклоны, то есть области повышенного атмосферного давления, то, согласно градиенту давления, они будут втягиваться под нее, резко меняя давление и температуру.

Над Евразией постоянно «нависают» южные горячие субтропические антициклоны, занимающие обычную позицию на широте 30°, где замыкается циркуляционная ячейка Гадлея. Восходящая ветвь ее выносит над экватором теплый влажный воздух к тропопаузе, остывая и осушаясь, он тяжелеет и опускается к земле, где способствует формированию пояса пустынь. В нижней части тропосферы эти воздушные массы нагреваются, но остаются сухими, то есть тяжелыми.

На севере Европы обычно располагается холодный скандинавский антициклон. К юго-востоку от Европы формируются (но менее регулярно) западно-сибирский или среднеазиатский антициклоны, очень холодные зимой и горячие летом. Большинство погодных аномалий последних лет и в Европе, и в Сибири обязано внезапному перемещению этих антициклонов, вызванному сбросом давления под озоновыми дырами.

Кстати, смещение субтропических антициклонов в средние широты приводит к заметному охлаждению южных широт. Ведь на замену разогретому приземному воздуху, который втягивается под северные озоновые дыры, сверху опускается охлажденный экваториальный воздух ячейки Гадлея. Именно поэтому сообщения об аномальном тепле в Европе часто сопровождаются известиями об аномальных холодах в Северной Африке, Индии, Иране…

Ячейка Гадлея (статья из Метеорологического словаря)

Термически обусловленная и зонально симметричная циркуляция, предложенная Гадлеем для объяснения пассатов. Предполагается движение воздуха от субтропических широт к экватору, подъем его над экватором, отток в верхних слоях к субтропическим широтам и опускание в этих широтах. При этом, вследствие сохранения моментов вращения, движение, направленное к экватору, отклоняется от меридионального направления к восточно-западному, а движение, направленное от экватора, — к западно-восточному направлению. Действительная пассатная циркуляция лишь в среднем обнаруживает особенности, напоминающие Я. Г.

Гадлей — традиционная русская транскрипция фамилии Hadley. Фонетическая транскрипция Хэдли неупотребительна и не нужна.

Синонимы: гадлеева ячейка, циркуляция Гадлея.

Итак, разрушение озонового слоя выбросами глубинного водорода приводит к втягиванию южных горячих антициклонов и установлению аномально жаркой и сухой погоды в средних широтах Северного полушария, что создает предпосылки для возникновения природных пожаров.

Однако погодным эффектом роль глубинной дегазации не ограничивается. Обратим внимание, что озоноразрушающие глубинные газы — водород и метан — газы легко воспламеняемые и горючие! Более того, в приземном воздухе в зоне отрицательной озоновой аномалии за счет притока дополнительного ультрафиолетового излучения начинаются озонообразующие реакции, эффективность которых резко (почти в 20 раз) усиливается в присутствии метана. Именно повышенная концентрация приземного озона, точнее, распад его молекул, приводит к нагреву приземного воздуха под отрицательными аномалиями ОСО.

Таким образом, приземный слой воздуха в центре дегазации насыщается смесью сильнейшего окислителя — озона и восстановителя — водорода, способных к самовоспламенению, особенно в присутствии катализаторов — металлов переменной валентности. Смесь этих газов может вспыхнуть при контакте с телеграфными или электрическими проводами, опорами ЛЭП, любым куском железа.

* * *

Аномальная жара и лесные пожары в Европейской России летом 2010 г.

Вышеописанный дегазационный алгоритм природных пожаров был создан автором при попытке анализа аномально жаркой летней погоды 2010 года в европейской части России [Сывороткин 2006], хотя о связи пожароопасности российских лесов и степени разрушения озонового слоя мы писали и раньше [Сывороткин 2002]. Жара 2010 года, по нашему мнению, была обязана отрицательной озоновой аномалии, которая возникла здесь в последних числах июня. Под нее и был затянут южный антициклон из Средней Азии. Его горячий воздух под озоновой аномалией подогревался еще на несколько градусов. Поскольку события происходили в самый разгар лета, то совокупность этих процессов и обеспечила непрерывную цепь температурных рекордов (Табл. 1).

Табл. 1. Температурные рекорды июля-августа 2010 года

День Максимум Год 26.07 +37,5 Абсолютный максимум температуры. Москву окутал смог 28.07 Самые тёплые сутки за всю историю метеонаблюдений: средняя температура выше 30ºС 29.07 +38,2 Превышен рекорд 26.07.2010 . Средняя температура опять за сутки второй раз выше 30ºС 02.08 +36,9 На 0,1°C превышен абсолютный максимум августа, датированный 07.08.1920 03.08 +35 04.08 +37,2 Абсолютный рекорд августа 05.08 Рекорд 5 августа 06.08 +36,6 Абсолютный рекорд августа 07.08 08.08 +36,0 Рекорд 8 августа 09.08 +35,5 Рекорд 9 августа 10.08 +34,1 Рекорд 10 августа 15.08 +31,0 Рекорд 15 августа 18.08 +33,2 Рекорд 18 августа Всего за лето в Москве было 44 дня с температурой воздуха выше 30 °C (норма — 4 дня), из них 33 — подряд (с 14 июля по 15 августа) В течение 15 дней температура превышала 35 °C (норма — 1 день в 4 года) В начале августа температура воды в Москве-реке повысилась до +29 °C — выше, чем на черноморских курортах

26 июля был побит температурный рекорд 1920 года (36,8°С) и установлен новый — 37,35°С. Аномалия общего содержания озона (ОСО) в этот день достигала 10% (Рис. 1).

Максимальная (20%) потеря озона в центре аномалии была зафиксирована 29 июля (Рис. 2), что и обеспечило абсолютный рекорд положительной температуры для Москвы за всю историю метеонаблюдений.

Всего летом 2010 г. в Москве был зарегистрирован 21 температурный рекорд: два — в июне, десять — в июле и девять — в августе [Летние температурные… 2010].

Аномальная жара, продолжавшаяся около двух месяцев, привела к массовым лесным пожарам, особенно тяжелым торфяным — к востоку и юго-востоку от Москвы. Леса горели по всей стране. Очень тяжелая пожарная ситуация сложилась в Нижегородской, Воронежской и Рязанской областях. Общая площадь территории, выгоревшей в результате природных пожаров в России в 2010 г., согласно спутниковым данным, превысила 10,7 миллиона гектаров, по данным Глобального центра мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring Center, GFMC) в германском Фрайбурге [Природные пожары в России… б/даты размещения].

По данным МЧС России, всего от пожаров и вызванного ими смога пострадали 17 регионов, более 2,5 тыс. семей остались без крова, более 60 человек погибли в огне и от отравления продуктами горения, ущерб оценивался в 85,5 млрд руб. Как следовало из доклада бывшего министра здравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой, аномальные погодные условия июля и августа 2010 года повлияли на общий показатель смертности за год. В целом за 2010 год количество умерших выросло на 20 тыс. человек, или на 1% по сравнению с 2009 годом [Корнеев 2014].

Озоновая дыра «удерживала» антициклон почти два месяца, постоянно «подсасывая» более тяжелый воздух с юго-востока, реже с юга. Все закончилось 20 августа. В этот день закрылась озоновая аномалия (прекратилась выбросы водорода). Более того, аномалия ОСО сменила знак (Рис. 4), что и вызвало резкое похолодание на всей накрытой ею территории.

По сообщению метеоагентства «Фобос», в ночь на 20 августа в Сыктывкаре был зафиксирован новый минимум температуры — 2,2° [В России экстремальная жара…2010]. В эту же ночь экстремально холодно было в Архангельске (-0,7°), Котласе (-1,6°) и Вологде (1,9°). Температурные суточные минимумы были установлены в Кирове (2,4°), Костроме (4,4°) и Твери (3,2°). В ночь на 22 августа холод дошел до Черноземья и Нижней Волги. В Тамбове, где в первую пятидневку августа стояла 40-градусная жара, была зафиксирована температура в 10 раз ниже (4,4°), в Волгограде — 7,0°. Причины повышения ОСО могли быть связаны с флуктуациями геомагнитного поля.

По существу, в аномальной погоде лета 2010 года не было ничего исключительного. Особенность состояла только в том, что события пришлись на середину лета, что и привело к аномальной жаре и пожарам. Однако, не менее удивительные, но менее обременительные для людей зимние эпизоды аномального потепления отмечались почти каждый год в последние 10−15 лет.

Когда москвичи уже стали забывать о летних испытаниях, огненная стихия нанесла удар по южным регионам России. 2 сентября 2010 года низовья Волги накрыл атмосферный фронт с сильным ветром и пылевыми бурями. Установилась аномальная жара, близкая к 40 °C. На территории Волгоградской области возникло более 70 очагов пожаров. Порывы ветра скоростью до 28 м/сек распространили огонь на населенные пункты. Сгорело почти полтысячи жилых домов, погибло несколько человек [Чрезвычайная пожароопасность… 2010].

На Рис. 5. мы видим, что 2 сентября 2010 года в Прикаспии образовалась озоновая аномалия, то есть вышеописанный (летний) сценарий повторился.

В последующие дни аномалия углубилась и расширилась, охватив регионы Южного Урала, юга Западной Сибири и С. Казахстана, где также установился аномальный температурный режим и возникли природные пожары. Озоновая и пожарная ситуации в этих регионах нормализовались 10 сентября.

* * *

Глубинная дегазация и приземный озон

Согласно нашей концепции, отрицательные озоновые аномалии образуются под воздействием водородно-метановых выбросов, то есть наличие областей пониженного озона на картах аномалий ОСО указывает нам места выделения этих горючих, легковоспламеняемых газов, которые могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Здесь же через озоновую аномалию происходит приток дополнительного ультрафиолетового излучения в слои приземного воздуха. Избыточный ультрафиолет запускает фотохимические реакции образования приземного озона [Александров 1995].

Реакции образования приземного озона

NO 2 + hv ® NO + О (λ < 420 нм) (1) O + О 2 + М ® Оз + М, (2)

где М — любая частица, воспринимающая энергию.

В то же время, взаимодействуя с оксидом азота, озон окисляет его до NO 2 , и разрушается:

NO + Оз ® NO 2 + О 2 , (3) СО + ОН ® СО 2 + Н, (4) Н + О 2 + М ® НО 2 + М, (5) HO 2 + NO ® OH + NO 2 , (6) NO 2 + hv ® NO + О, (7) СО + О 2 + hv ® СО 2 +О. (8)

Последнее приводит к реакции:

О + О2 + М ® Оз + М. (9)

Как в случае оксида углерода, так и в реакциях с органическими соединениями скорость образования О 3 определяется реакцией радикала ОН с СО или VOC, а важнейшей реакцией является взаимодействие НО 2 с NO.

СН 4 + ОН ® СН 3 + Н 2 О, (10) СН 3 + О 2 + М ® СН 3 О 2 + М, (11) СН 3 О 2 +NO ® СН 3 О +NO 2 . (12)

Далее метоксил (СН 3 О), взаимодействуя с молекулярным кислородом, образует формальдегид (Н 2 СО):

СН 3 О +O 2 ® Н 2 СО + НО 2 . (13)

Радикал пергидроксил (НО 2 ) восстанавливается до гидроксила, взаимодействуя с оксидом азота:

НО 2 + NO ® OH + NO 2 . (14)

В этих реакциях молекулы NO 2 появляются дважды, следовательно, они могут фотодиссоциировать, образуя нечетный кислород и далее молекулу озона. Таким образом, в ходе этих реакций появляется две молекулы озона.

При больших концентрациях NO X количество озона будет уменьшаться, а при малых концентрациях — возрастать. Это приводит к часто наблюдаемому в экспериментах факту, что в центральной части городов, где эмиссия NO X автомобильным транспортом велика, концентрация О 3 меньше, нежели в пригородах и загородных районах. В центре города большая часть озона расходуется на доокисление NO и углеводородов. В пригородных районах, где концентрация NO X мала, но зато может наблюдаться относительно высокий уровень загрязнения углеводородами, концентрация озона может быть весьма большой.

Эти зависимости хорошо видны на Рис. 6.

При низких содержаниях углеводородов с ростом концентрации NO X выход О 3 падает, а при соотношении VOC/NO X = 20 выход озона в данной реакции при росте NO X до 400 мкг/м3 выход озона увеличивается в 17−18 раз.

Именно такие соотношения реагирующих компонентов могут возникать в загородных условиях вблизи рек, которые маркируют разломные зоны, через которые выделяются потоки водорода и метана. В результате приземный слой воздуха обогащается смесью горючих восстановительных газов водорода и метана с сильнейшим окислителем — озоном. Такая смесь способна к самовоспламенению, особенно в условиях интенсивного облучения ультрафиолетом, а также контакта с металлами переменной валентности, например, с железом.

Таким образом, в зонах глубинной дегазации у поверхности земли создаются уникальные условия для формирования повышенных концентраций приземного озона. При этом следует учитывать, что во время пожаров в задымленном воздухе всегда присутствуют СО, СО 2 , углеводороды, окислы азота [Груздев и др. 2003], которые также участвуют в озонопродуцирующих реакциях. Более того, в разломных зонах [Воробьев и др. 1982] — центрах глубинной дегазации повышенные концентрации приземного озона могут возникать за счет выброса в воздух и распада радиоактивных газов: радона, торона, актинона [Самохвалов, Малышков 2002].

Итак, у земной поверхности в центрах дегазации выделяются ощутимые количества метана, который является активным участником озонообразующих реакций с оксидами азота [Семенов и др. 1999].

В этой связи несколько слов скажем о проблеме торфяных пожаров. Почему торфяники так часто горят, почему их так трудно потушить? Одна из причин — выделение горючих газов, причем не болотного газа, выделяемого при преобразовании растительных остатков, а мощных глубинных потоков водорода и метана. Сейчас становиться очевидным, что не торфяные болота формируют метан, а глубинный метан, углефицируя растительные остатки, формирует торфяные залежи в болотах. Один из крупнейших отечественных исследователей углеводородной дегазации Земли Б.М. Валяев убедительно доказал правомерность такой «парадоксальной» постановки вопроса на основе изотопных отношений углерода [Валяев 2006].

* * *

Приземный озон и природные пожары

Повышенные концентрации приземного озона представляют серьезную угрозу для людей, животных и растений [Тищенко Н.Ф., Тищенко А.Н. 1993], поэтому проводится его мониторинг. В России точек постоянного наблюдения мало, в Европе и США они повсеместны.

В рамках «пожарной» темы важен сам факт обнаружения резко повышенных концентраций приземного озона летом 2002 года во время лесных пожаров на востоке Московской области. В период с июля по сентябрь 2002 г. в приземном слое атмосферы Москвы и области наблюдались аномально высокие концентрации приземного озона, в отдельных пунктах они превышали 280 мкг/куб. м [Беликов и др. 2004]. В этом же году был обнаружен интересный, но тревожный природный феномен — повышенные концентрации приземного озона в курортных местах (Тарусе), а позже и в Кировской области [Котельников и др. 2009]. В отдельные дни здесь концентрации приземного озона превышали максимальные концентрации в Москве и в Долгопрудном.

Рекордные значения концентрации приземного озона были зафиксированы станциями Мосэкомониторинга во время описанной выше аномальной жары лета 2010 года. Среднечасовые концентрации озона в Московском регионе превышали 500 мкг/м3. Наибольшие концентрации наблюдались в Зеленограде и Звенигороде.

Многие современные исследователи приземного озона, например А.М. Звягинцев и С.Н. Котельников [Звягинцев; Котельников], считают, что повышенные концентрации приземного озона в период развития природных пожаров, являются результатом фотохимических реакций продуктов горения. Одновременно априорной истиной для этих исследователей считается, что повышенная температура воздуха в эпизоды фиксации высоких концентраций приземного озона является причиной наработки озона, а не ее следствием.

Рассмотрим эту проблему подробнее.

Кислородный цикл Чепмена

Озон (О 3 ) — трехатомный кислород, в обычных условиях газ с резким специфическим запахом, сильный яд, превосходящий по токсичности синильную кислоту, обладающий мутагенными и канцерогенными свойствами, действующий на кровь, подобно ионизирующей радиации; в смеси с кислородом в пропорции более 20% взрывоопасен. Из-за перечисленных свойств озон представляет определенную угрозу для биосферы.

По современным представлениям на стратосферных высотах озон образуется при фотолизе кислорода ультрафиолетовым (УФ) излучением с длиной волны менее 240 нм и дальнейшем взаимодействии атомарного кислорода, образовавшегося в результате фотолиза с молекулярным кислородом по реакции (15).

Процесс взаимодействия всех трех типов кислорода (одно-, двух‑ и трехатомный) с учетом фотолиза был рассмотрен впервые С. Чепменом (1929 г.) и получил название кислородного цикла, или цикла Чепмена [Перов, Хргиан 1980]. В упрощенном виде он может быть записан следующим образом:

O 2 = O + O λ < 240 нм, (15) O + O 2 + M = O 3 + M M = N2, O 2 (16) O + Оз = 2 O 2 , λ < 900 нм (17) O 3 = О + O 2 λ < 900 нм (18)

В приведенных реакциях следует обратить внимание на то, что начальный фотолиз молекулы кислорода происходит с поглощением короткого ультрафиолета УФС с длиной волны менее 240 нм, а развал молекулы озона (О 3 ), а также виртуальной молекулы О 4 по реакции (17) происходят с выделением излучения в тепловом диапазоне. Поэтому стратосферный озоновый слой, где указанные реакции протекают в массовом порядке, является своеобразной планетарной «печью», которая разогревает стратосферу на десятки градусов, тем самым, формируя тепловую структуру атмосферы, что хорошо видно на Рис. 8.

Таким образом, мы применили для объяснения эмпирически наблюдаемого повышения температуры приземного воздуха под отрицательными озоновыми аномалиями известный процесс — цикл Чепмена, только действующий не в стратосфере, а в приземных условиях. Отличие состоит в том, что запускается этот цикл избыточным ультрафиолетом, приходящим через разрушенный озоновый слой с длиной волны λ < 420 нм (1). Ультрафиолетовое излучение диапазона С до поверхности Земли не доходит и поэтому в запуске реакций, образующих приземный озон, не участвует.

Заметим, что количества тепла, которое теряется в стратосфере при разрушении озонового слоя, пропорционально количеству тепла, возникающему у поверхности земли. Стратосфера при сильном разрушении озонового слоя выхолаживается на десятки градусов, приземный воздух под аномалией ОСО нагревается на первые градусы. Разница в цифрах температуры объясняется разницей в плотности воздуха.

В литературе появился термин «волны тепла» [Котельников 2013], якобы продуцирующие аномально высокие концентрации приземного озона. Речь идет об эпизодах роста летней температуры средних широт от обычной для июля 25ºС до 30−32ºС и синхронного повышения концентрации приземного озона в 2−3 раза. Трудно поверить, что рост температуры среды на 5−7 градусов увеличивает концентрацию озона на 100 и 200%! Здесь нужны результаты лабораторных исследований, которые не приводятся. Однако уже сейчас можно усомниться в таком влиянии незначительного роста температуры воздуха. На Рис. 8а и 8бмы видим, что среднепланетарный пик концентрации озона расположен в зоне отрицательных температур. С другой стороны, мы знаем, что значительный рост концентрации приземного озона может происходить и в зимнее время, при температурах на несколько градусов выше нуля. Главное условия для таких эпизодов — разрушение озонового слоя, которое обеспечивает приход в приземные слои солнечного ультрафиолета.

Именно такие условия сложились в конце января 2016 года в Московском регионе. Озоновый слой был сильно разрушен, и 29 января среднесуточные концентрации приземного озона на станции Москомэкомониторинга в Звенигороде превысили норму в 2,36 раза [Состояние воздуха сегодня… б/даты размещения].

* * *

Природные пожары и аномалии ОСО в Сибири весной и летом 2015 года

Проблема природных пожаров встала перед страной во весь рост весной и летом прошлого 2015 года в Сибири. Как уже сказано выше, среднемноголетние значения параметров пожарной обстановки были здесь превышены в 5,3 раза, Начало было положено весенними катастрофическими огненными шквалами в Хакассии, когда за считанные часы на глазах потрясенных жителей огнем были уничтожены десятки населенных пунктов. После уничтожения Хакассии пожары перекинулись в Забайкалье, потом настала очередь Бурятии, где весенние лесные пожары перешли в пожары летние, борьба с которыми продолжалась до конца сентября, а в отдельных районах Иркутской области задымления и возгорания. Ниже мы приводим описания наиболее драматичных эпизодов развития природных пожаров Сибири в 2015 году на фоне состояния озонового слоя.

Напомним, что в рамках авторской «водородной» концепции разрушения озонового слоя [Сывороткин 1993], отрицательные аномалии ОСО указывают нам на синхронный процесс водородной или водородно-метановой дегазации. Учитывая, что оба упомянутых газа легковоспламеняемы и горючи, мы обращаем на внимание на процесс глубинной дегазации, как на важнейший аспект возникновения природных пожаров.

Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась в восемь раз.

В Хакасии, которая сильнее всего пострадала от пожаров, начинаются восстановительные работы. 40 поселков, 1200 сгоревших домов, пять тысяч человек остались без крова. Огонь унес жизни 23 человек. В республике объявлен траур по погибшим. Масштаб потерь пока оценить сложно. Люди лишились домов, на которые копили всю жизнь. Остались груды кирпичей, сгоревшие балки и печные трубы. «Мы не собирались вообще уезжать. Кирпичное здание, крыша железная. Что тут может быть? Даже документы не взяли. Жена там кое-чего собрала. А у меня паспорт там остался», — говорит погорелец Валерий Симонов. В районных центрах Хакасии работают следователи. Возбуждено пять уголовных дел. Статья одна — «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Фигурантами рискуют оказаться республиканские чиновники, руководители МЧС Хакасии и сотрудники администраций пострадавших районов и городов. В огне погибли 23 человека, в том числе, один ребенок. В целом от пожаров пострадали около пяти тысяч человек. Пламя уничтожило 1300 различных зданий. На данный момент все пожары в Хакасии потушены.

Основной причиной пожаров, скорее всего, были поджоги сухой травы. От сильного ветра огонь разлетался со скоростью пороховой дорожки. Пожарные не успевали приезжать на вызовы, не хватало ни машин, ни людей. В Красноярске, в ожоговом центре краевой клинической больницы, в эти минуты оказывают медицинскую помощь пострадавшим от огня. Четверо пациентов находятся в реанимации — это две женщины и двое мужчин. У них ожоги дыхательных путей и тела. Известно, что эти люди пытались самостоятельно тушить пожары, спасали соседние дома.

В Сибири усиливается противопожарная группировка. Сильнее всего горит Забайкалье. Там за сутки огонь пришел в 19 населенных пунктов. Сгорело более полутора сотен домов. Есть жертвы. По данным регионального Минздрава погибли три человека, по меньшей мере, 13 жителей региона госпитализированы, кто-то в тяжелом состоянии. В борьбе со стихией участвуют полторы тысячи спасателей и свыше 200 человек пожарного десанта. Этим утром в регион переброшен самолет-амфибия Бе-200. Работу осложняет сильный ветер, который буквально раздувает огонь: за сутки его площадь увеличилась в восемь раз — с трех до 24 тысяч гектаров» [Площадь лесных… 2015].

Приведенный текст был опубликован 14 апреля 2015 года, первый абзац оригинального текста описывал пожарную ситуацию в Забайкалье. 12 числа, когда горела Хакассия, в Забайкалье сильных пожаров еще не было. Чтобы изложить события в хронологическом порядке мы первый абзац оригинального текста сделали последним. Итак, 12 апреля прямо на Пасху сгорела Хакассия, 14-го апреля полыхнуло (другого слова трудно подобрать) Забайкалье, а Хакассию удалось потушить.

Смотрим карты аномалий ОСО на эти дни 12 и 14 апреля (Рис. 10 и Рис.11) и видим, что центр аномалии ОСО, под которой сгорела Хакассия, 14 апреля переместился в Забайкалье.

В Хакассии озоновый слой восстановился, то есть здесь водородная дегазация прекратилась, но началась в Забайкалье — результат: массовые пожары. Примечательно, что когда в 20-х числах апреля (Рис. 12) дегазация снова началась к западу от Байкала, а в Забайкалье прекратилась, соответствующим образом изменилась и пожарная обстановка. В Забайкалье с пожарами сразу же удалось справиться, а вот в уже «потушенной» Хакассии они запылали вновь, хотя, казалось бы, здесь уже и гореть было нечему.

Чита в дыму, в Забайкалье растет площадь лесных пожаров

В Забайкальском крае за сутки количество лесных пожаров увеличилось на четыре — до 26, а их общая площадь возгораний возросла на 700 га, до 4,4 тыс. га, рапортовала гослесслужба региона. «Лес горит в Александрово-Заводском, Борзинском, Петровск — Забайкальском, Красночикойском, Карымском, Тунгокоченском, Хилокском, Улетовском и Читинском районах», — говорится в сообщении. Лесные пожары начались в Забайкалье 19 марта. Как передает ТАСС, шквалистый ветер привел к тому, что 13 апреля лесные и степные пожары перекинулись на жилые дома и дачные кооперативы сразу в нескольких районах. Огонь уничтожил и повредил свыше 200 домов в 18 населенных пунктах. 29 апреля степной пожар полностью уничтожил село Шивия. С 13 апреля на территории Забайкальского края действует режим ЧС, а особый противопожарный режим продлен до 1 августа 2015 года. Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский ранее призвал жителей не производить сжигание мусора и сухой травы на дачных и подсобных участках. По мнению краевого МЧС, именно это является самой распространенной причиной пожаров в дачных кооперативах. Помимо Забайкалья, режим ЧС из-за пожаров объявлен еще в семи субъектах РФ: на всей территории Иркутской, Амурской областей, Республик Хакасия, Бурятия, Тыва, а также в трех микрорайонах Красноярского края, в трех микрорайонах Республики Саха (Якутия). Особый противопожарный режим (ОПР) введен в 44 субъектах России» [Чита в дыму…2015].

Драматические события, связанные с природными пожарами в Восточной Сибири, в августе продолжили июльскую эстафету (Рис. 14).

Площадь пожаров в Сибири за сутки увеличилась втрое

В Сибири продолжаются пожары, которые не могут победить несколько месяцев. За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Сибирском федеральном округе увеличилась более чем в три раза, сообщается в пресс-релизе Департамента лесного хозяйства по СФО. «По информации Региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 10 августа на территории Сибирского федерального округа действует 146 лесных пожаров на площади 108 363 гектаров», — говорится в сообщении. Стоит отметить, что более половины горящих лесов приходится на Республику Бурятия — на ее территории горит 63,6 тысячи гектаров. Еще 27,2 тысячи гектаров леса горит в Забайкалье. Сильные пожары также зафиксированы в Республике Тыва и Забайкальском крае. Около 10,7 тысяч гектаров леса охвачено огнем на территории заповедников в Бурятии и Иркутской области.

За сутки специалистам лесной охраны удалось ликвидировать 52 лесных пожара на площади пять тысяч гектаров. К борьбе с огнем привлекались 3,5 тысячи человек, 499 единиц техники и 11 воздушных бортов. По данным сотрудников службы, случаев перехода пожаров на населенные пункты и объекты экономики не зафиксировано.

На всей территории Забайкальского края, Иркутской области, республик Тыва, Бурятия и Хакасия и в четырех районах Красноярского края действует режим ЧС. Особый противопожарный режим введен на всей территории Забайкальского края, Иркутской области, Республики Тыва, Алтайского края, в 18 районах Бурятии и семи районах Красноярского края. В Иркутской области чрезвычайно высокий класс пожарной опасности регистрируется более чем в 10 районах. В конце июля поступила информация, что в регионе горит самый крупный остров Байкала — Ольхон, который входит в Прибайкальский национальный парк.

Ранее многие жители в качестве причины пожаров называли «злой умысел». Половина опрошенных жителей Забайкальского края считают, что главным фактором, обуславливающим пожары в регионе, является разведение огня с целью поджога. 20% считают, что справиться с разбушевавшейся стихией не получается из-за неполного и несвоевременного финансирования мероприятий, направленных на борьбу с пожарами. Меньше всего голосов (по 5% каждый) набрали варианты «погодные условия» и «несанкционированный пал травы» [Площадь пожаров… 2015].

Заметим, что последний абзац вышеприведенного текста указывает на то, что местные жители не понимают истинной причины лесных пожаров. Бесполезность усилий в борьбе с пожарами рождает версии о группах диверсантов, специально занимающихся поджогом леса. Не понимает генезиса природных пожаров и министр МЧС Российской Федерации, который пообещал ликвидировать сибирские пожары за 3 дня!

Прилетевший в Красноярск Пучков пообещал ликвидировать все пожары в Сибири за два с половиной дня

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу региональных и местных властей, Рослесхоза и МЧС по предотвращению и ликвидации последствий природных пожаров. На заседании правительства глава кабмина потребовал, чтобы глава МЧС Владимир Пучков сразу после совещания отправился в Сибирь — тушить пожары. Утром в пятницу ТАСС в пресс-службе МЧС сообщили, что по поручению премьера оперативная группа ведомства во главе с Владимиром Пучковым вылетела в Сибирский федеральный округ «для оценки обстановки и контроля за принимаемыми мерами по тушению природных пожаров, действующих на востоке Сибири, а также координации действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС». На заседании правительства в четверг Пучков заявил, что МЧС России рассчитывает стабилизировать ситуацию в Сибири в течение трех дней. Для этого глава МЧС России распорядился увеличить группировку на три тысячи человек, сообщили в МЧС. Также к работе планируется подключить добровольцев, волонтеров и представителей общественных организаций. В регион дополнительно направляются самолет Ил-76, самолет-амфибия Бе-200 ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8. Общая численность группировки, принимающей участие в тушении пожаров в Сибири, составляет более 30 тысяч человек, отмечали в ведомстве» [Прилетевший… 2015].

В Бурятии потушены все лесные пожары

В Бурятии потушены все лесные пожары, сообщили в понедельник в региональном Управлении МЧС. Для тушения возгораний было привлечено более 8 тысяч человек — сотрудников Рослесхоза, МЧС, Минобороны, пожарных, местных жителей и арендаторов лесных участков. Для помощи в ликвидации природных возгораний было задействовано более 500 единиц техники, в том числе, авиация, передает радио «Вести ФМ» [В Бурятии потушены…2015].

В этом сообщении радует все, кроме даты. Пожары удалось потушить к 21 сентября! Карта озоновых аномалий на этот день (Рис. 15) указывает на источник победы. Мощнейшая положительная аномалия ОСО указывает нам на прекращение жары, способствующей возникновению природных пожаров, и на прекращение выбросов глубинного водорода и метана, делающих эти пожары неугасимыми.

Можно сказать, что в августе 2015 года был проведен широкомасштабный эксперимент. Во главе с Министром МЧС страна напрягла все силы и использовала все возможности для борьбы с природными пожарами в Сибири. Вместо обещанных министром 3 дней пожары продолжались еще полтора месяца. Сделаем выводы:

— современные специальные службы не понимают природы природных пожаров;

— современные специальные службы при напряжении максимальных усилий справиться с природными пожарами не могут.

Важно отметить, что возгорания на торфяниках в Прибайкалье (в Иркутской области) продолжались всю зиму [В Иркутской области торф горит… 2015], а с приходом весны 2016 года природные пожары вспыхнули с новой силой. Основной удар весной этого года пришелся на Приамурье.

Точь-в-точь повторилась ситуация и в следующем 2016 году:

Глава МЧС России поручил тушить лесные пожары в Бурятии за сутки

13 мая глава МЧС России Владимир Пучков провёл рабочее совещание с главой Бурятии Вячеславом Наговицыным, где оценил ситуацию по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов региона от природных пожаров. Совещание состоялось в аэропорту Улан-Удэ в мобильном центре МЧС. министр посетил Бурятию как один из трёх регионов с наибольшим числом лесных пожаров. В ходе совещания Владимир Пучков призвал руководителей республиканского агентства лесного хозяйства усилить работу подразделений на местах, а также жёстко контролировать ситуацию по выявлению виновников природных пожаров, сообщает пресс-служба правительства Бурятии. «Пора жёстко спрашивать с виновников этих пожаров, чтобы земля у них горела под ногами. Прогноз на ближайшие полтора-два месяца неблагоприятный. Усильте работу своих подразделений на местах», — сказал Пучков. Министр обратил внимание, на необходимость тушить пожары в первые сутки после обнаружения, в то же время пояснил журналистам, почему это происходит не всегда. «У нас очень большие территории. Пожары происходят зачастую в труднодоступных местах… наземная группировка туда не может прибыть, поэтому это требует времени, координации и применения техники. Кстати, вся тяжелая авиация, которая прибыла в Бурятию, останется здесь» — сказал он. [Глава МЧС России поручил… 2016].

Сильные лесные пожары в Приамурье

В Амурской области в зоне пожаров находятся 137 населенных пунктов, из которых 23 — в непосредственной близости от пожаров. В среду более 80 огнеборцев тушили пожар рядом с селом Семеновка под городом Свободный. В ликвидации пожара участвовало 6 автоцистерн и самолетамфибия Бе-200. Пожар шел на село с восточной стороны. Силами пожарных и привлеченного населения возгорание удалось локализовать. Пострадавших нет, жилые дома не пострадали от огня. Пожарные окарауливают возгорания. Сильный ветер, достигающий скорости 20 м/с, позволяет проходить огню со скоростью 30−40 км/ч». [Сильные лесные пожары… 2016].

Карта аномального поля ОСО (Рис. 17), показывает, что Приамурье в этот день оказалось в центре отрицательной озоновой аномалии глубиной до — 15%.

Но ведь игнорирование данных, которые не укладываются в «антропогенную парадигму» возникновения природных пожаров, продолжается много лет. Напомним историю 2011 года, когда осенью Братск задохнулся от смога внутригородских пожаров, причины которых так и нашли убедительного объяснения. В сентябре 2011 года в г. Братске Иркутской области сложилась чрезвычайная ситуация: лесные пожары подступили к черте города, пожары возникали на территории городских парков и с ними не удавалось справиться никакими силами.

Корреспондент НТВ так описывает сложившуюся в Братске ситуацию на 29.09.2011:

«Дым от лесных пожаров не дает свободно вдохнуть не только на улице, но и в зданиях. В братских школах отменили занятия. Превышение допустимой концентрации углекислого газа видно невооруженным взглядом. Руководителям детских учреждений предписали по-своему соблюдать особый противопожарный режим.»

«В тушении задействовали все силы города. Пожарные бригады и добровольцы явно не справляются с задачами крупномасштабной операции, которую впору выполнить только специально подготовленным подразделениям лесоохраны. Когда в Братске совсем прижало, в Иркутске лишь начали размышлять об оказании срочной помощи».

Дело доходит до Президента РФ Дмитрия Медведева. 30 сентября он встречается с главой МЧС Сергеем Шойгу и требует организационных выводов (на следующий день МЭР Братска подает в отставку). На встрече, в частности, было сказано:

Дмитрий Медведев, президент России: «В Братске довольно трудная ситуация. Знаю, Вы сегодня нагоняй там давали, и справедливо давали, потому что негоже, когда столько дней не способны справиться с огнем в относительно таком отдаленном и локальном месте, где все условия для этого, по идее, должны быть.

Сергей Шойгу, министр РФ по чрезвычайным ситуациям: «Братск — это такое теперь уже, так сказать, аномальное явление по всем нашим показателям. Это в черте города горит. Это как если в Москве будет пожар, например, в Измайловском парке».

Дмитрий Медведев: «Да представляю, как выглядит Братск. Я просто удивлен тем, что ни местное начальство, ни региональное начальство не предпринимают нормальных усилий. Это повод для организационных выводов, на самом деле».

Ранее Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководителями области и города, о котором РБК сообщило:

Ранее глава МЧС отчитал местные власти в связи с лесными пожарами. «Вы устроили спектакль на всю страну. Вы прославили город Братск на всю страну тем, что не можете справиться с элементарными вещами», — заявил С. Шойгу в ходе селекторного совещания, поручив в течение дня «затоптать» лесные пожары. Глава МЧС отметил, что становится просто стыдно за беспомощность и бездеятельность руководства региона, потому что жители Братска звонят в Москву с жалобами на пожары.

Министр обратил внимание, что речь идет не о верховом пожаре, который может охватывать в короткие сроки огромные площади, а о возгораниях в самом городе. «Это не леса горят на сотнях га. В центре города, практически в парке культуры и отдыха, тлеет 5 гектаров подстилки. И вы всем городом, с мэром и пожарным гарнизоном, рассказываете, что вы с начала недели не можете «затоптать» пожар. У вас размер обуви позволяет все сразу «затоптать» в течение суток», — намекнул С.Шойгу.

Причины задымления в Братске, по версии специалистов МЧС, связаны с тлением подстилки на территории погашенных пожаров в черте города. Площадь всех внутригородских пожаров достигала 170 гектаров, но огромное количество техники, пожарных и добровольцев не могли это тление остановить.

По подозрениям в поджогах были арестованы более 50 человек. Основной причиной пожаров был признан антропогенный фактор. Однако в отношении пожаров в городских парков причина так и не была установлена. «Новая газета» писала 14 октября:

Но все попытки правоохранителей выявить в поджогах городских лесопарков какую-то закономерность или найти руководящую руку не приводят к вразумительному результату.

«Происходит что-то непонятное. Только потушим один очаг, рядом появляются еще два», — недоумевал заместитель начальника Братского лесничества Сергей Ворошилов в самом начале огненной вакханалии, когда город только-только начинал задыхаться в дыму. Ворошилов — человек опытный, в лесу работает не один десяток лет.

Прошло шесть лет, но и при новом главе МЧС никаких выводов не сделано.

* * *

Природный пожар в канадской провинции Альберта в мае 2016 г.

В первой декаде мая синхронно с дальневосточными лесами России горели леса в канадской провинции Альберта (Рис. 18). Интересно проследить связи фаз или этапов канадского пожара с состоянием озонового слоя.

Пожар начался 1 мая 2016 года недалеко от Форта Мак-Мюррэй, который находится на севере провинции. На Рис. 19 видим, что провинция Альберта накрыта озоновой аномалией с дефицитом озона 15%.

5 мая огонь продолжил распространяться на юг, преодолев 85 000 гектаров и приведя к дополнительной эвакуации. Рис. 20 показывает, что в этот день аномалия озона углубилась в центре до минус 20% и продвинулась далеко на юг. Пожар последовал за ней.

«Правительство Альберты объявило о плане переброски самолетами приблизительно 8000 из 25 000 человек. Для борьбы с огнем было привлечено 1100 человек личного состава, 45 вертолетов, 138 единиц тяжелой техники и 22 пожарных самолета. 7 мая Форт МакМюррэй полностью блокирован лесными пожарами, распространение которых вышло из-под контроля. Военные ведут эвакуацию на вертолетах. Вывозят тех, кто недооценил опасность и проигнорировал предупреждения полиции. И таких тысячи. Пожары в центре страны уже вывели из строя около трети всех нефтедобывающих мощностей Канады. Пожары достигли таких размеров, что дымный след от них виден из космоса. 9 мая премьер-министр заявил, что, по предварительным данным, уничтожено 2400 строений различного назначения, но при этом от 85 до 90 процентов уцелели. 11 мая власти Альберты разрешили вернуться на предприятия сотрудникам канадских нефтяных компаний, которые ранее были эвакуированы из-за лесных пожаров» [2016 май. Канада, Форт МакМюррэй… 2016].

Заметим, что 11 мая на юге провинции возникла положительная аномалия ОСО (Рис. 17), то есть прекратилось выделение водорода.

Пожары в Канаде взяли под контроль

В Канаде после двух недель отчаянной борьбы удалось взять под контроль лесные пожары в Альберте. Эти пожары уже называют сильнейшими за всю историю провинции. Город Форт Мак-Мюррей пришлось эвакуировать полностью, его население составляет около 90 тысяч человек. При этом эвакуация происходила в экстренном режиме, люди смогли взять лишь самое необходимое. Единственным путем отступления были авиамаршруты, автотрассы заволокло дымом, видимость на них практически нулевая. Местные авиалинии проявили лояльность и пускали на борт пассажиров с собаками и кошками, пренебрегая правилами перевозки домашних животных. Некоторые кварталы в населенном пункте выгорели полностью. По словам местных властей, административные здания не пострадали. Когда местные жители смогут вернуться в свои дома, пока не известно. На восстановление города потребуются годы [Пожары в Канаде взяли…].

Итак, 12 мая 2016 года «…после двух недель отчаянной борьбы удалось взять под контроль лесные пожары в Альберте». Карта аномалий ОСО на этот день показывает действительную причину этой победы — прекращение выделению горючих газов из земных недр. На это указывает положительная аномалия ОСО в провинции Альберта (Рис. 21). Таким образом, и в Канаде наблюдается отчетливая корреляция структуры поля ОСО и фаз развития природного пожара. Финал такой же, как и в Бурятии осенью 2015 года: озоновая дыра сменилась положительной аномалией, и пожар погасили.

* * *

Мировые центры природных пожаров

Обратим внимание, что чаще всего в СМИ в связи с лесными пожарами упоминаются Калифорния в США, штаты Виктория и Новый Южный Уэльс в Австралии, страны Южной Европы — Греция, Франция, Испания, Португалия.

В Калифорнии за последние годы леса горели в октябре 2007 года, ноябре 2008 года, в мае, августе, сентябре 2009 года и в июле 2010 года. В октябре 2007 года в связи с крупнейшими за всю историю штата лесными пожарами из Калифорнии было эвакуировано около миллиона человек. Выгорело более полутора тысяч квадратных километров территории, уничтожено несколько сотен жилых домов. Погибло шесть человек, десятки получили ожоги. В регионе было объявлено чрезвычайное положение.

Через год, в ноябре 2008 года, чрезвычайное положение в штате Калифорния было объявлено снова. За несколько дней пожары уничтожили более тысячи домов, растительность была уничтожена на площади 8900 га, пожары подошли вплотную к Лос-Анджелесу, взяв город в почти сплошное кольцо. Сгорели особняки многих голливудских звезд [В зоне лесных пожаров.].

Самые сильные лесные пожары в истории Австралии произошли в феврале 2009 года в штате Виктория. Погиб 181 человек, 50 пропали без вести, уничтожено 750 домов. Больше чем на 80% был разрушен г. Мэрисвилль. Пожары начались во время исключительной жары 7 февраля. В этот день в нескольких областях Австралии, включая столицу штата Мельбурн, была отмечена самая высокая температура за 150 лет [Лесные пожары в Австралии…].

Одним из сильнейших австралийских пожаров стал относительно недавний природный пожар в Тасмании 4 января 2013 года. Температура в этот день достигла самой высокой за последние 130 лет отметки в 41,8°С. На равнинах сгорело более 20 тысяч гектаров кустарника.

Карта на Рис. 24 показывает, что в этот день Тасмания оказалась в центре озоновой аномалией с дефицитом ОСО в центре — 15%.

Отметим, что потери от недавних природных пожаров в Австралии и Калифорнии сопоставимы и даже превосходят потери от лесных пожаров в России летом 2010 года. Вряд ли можно предположить, что территории США и Австралии выжигалась климатическим оружием [Соколов, Бурмакин 2010].

Главное, что лесные пожары в Калифорнии и Южной Австралии приурочены к активным рифтовым структурам, то есть зонам водородной дегазации и синхронны развитию озоновых аномалий.

* * *

Пространственно-временное прогнозирование природных пожаров

Во введении мы указали, что по данным современных исследований главными факторами, определяющими пожарную опасность, являются температура воздуха и влажность горючих материалов в лесу, а они, согласно нашей рассмотренной выше модели, в значительной мере определяются концентрацией стратосферного озона [Сывороткин 2002]. Другими словами, главным фактором, определяющим возникновение пожарной опасности, являются озоновые аномалии. Их роль — повышение приземной температуры за счет втягивания южных антициклонов и добавки солнечной энергии из стратосферы. С другой стороны именно под центрами озоновых аномалий располагаются центры глубинной водороднометановой дегазации, то есть центры выделения горючих газов, где кроме всего, за счет потока избыточного ультрафиолета запускаются реакции образования приземного озона. Развал молекул озона приводит к выделению тепловой энергии и нагреву приземного воздуха, а также присутствие озона способствует воспламенению водородно-воздушной смеси в приземных слоях воздуха.

Составленная нами ранее [Сывороткин 2002] карта центров озоновых аномалий для России и сопредельных территорий за период 1978—2000 годов, по существу, является прогнозной картой пожароопасных территорий (Рис. 25). Она показывает нам, что устойчивые центры озоновых аномалий в России «накрывают» именно районы таежных лесов. В целом же данная карта позволяет выделить районы, где следует учитывать состояние озонового слоя для прогноза пожароопасной ситуации. Это Европейский Север, Центральный район (Воронеж), Урал, Западная Сибирь, Северное Прибайкалье, Центральная Якутия и Хабаровский край с Приморьем.

В рамках дегазационной модели местоположение природных пожаров определяется тектоническим строением территории, точнее, наличием активно дегазирующих разломных структур, через которые из-под земли на дневную поверхность выделяются горючие газы водород и метан. Их возникновение фиксируется картами аномалий поля ОСО.

Однако и степные районы прекрасно укладываются в эту схему. Обратим внимание на карте (Рис. 26) на сгущение центров севернее оз. Балхаш в районе Барабинской степи. 14 апреля 2012 года здесь вновь образовалась глубокая (-25%) ОСО аномалия, точнее ее центр.

В этот день американский спутник зафиксировал здесь же серию очагов природных пожаров (Рис. 27).

19 апреля потери озона в центре аномалии в Барабинской степи достигли 30%, а сама аномалия распространилась от Скандинавии и почти до Байкала (Рис. 28).

В результате на апрельской мировой карте природных пожаров именно эта зона выделяется самыми мощными пожарами (Рис. 29).

Интересное наблюдение в устье Амура сделал летом 1890 г. во время своего сахалинского путешествия А. П. Чехов:

«Восьмого июля, перед обедом, «Байкал» снялся с якоря… День был тихий и ясный. На палубе жарко, в каютах душно; в воде +18. Такую погоду хоть Черному морю впору. На правом берегу горел лес; сплошная зеленая масса выбрасывала из себя багровое пламя; клубы дыма слились в длинную, черную, неподвижную полосу, которая висит над лесом. Пожар громадный, но кругом тишина и спокойствие, никому нет дела до того, что гибнут леса. Очевидно, зеленое богатство принадлежит здесь только Богу» [Чехов 1963, с. 47].

Примечательно, что описанный Чеховым лесной пожар происходил на материковом берегу Татарского пролива — активной рифтовой структуре, над которой часто разрушается озоновый слой, что хорошо видно на нашей карте центров озоновых аномалий России (Рис. 25).

Академик К. Я. Кондратьев с соавтором [Кондратьев, Григорьев 2004] обнаружили существование межгодовой изменчивости лесных пожаров в Индонезии и Центральной Америке, коррелирующие с циклом Эль Ниньо / Южное колебание (ЭНЮК) в 1998—1999 годах. Напомним, что в рамках нашей дегазационной концепции глобальных катастроф явление Эль — Ниньо рассматривается как результат интенсивной глубинной дегазации в осевой части Восточно-Тихоокеанского поднятия [Сывороткин 2012].

Обнаружено также сходство внутрисезонной изменчивости числа пожаров и динамики осцилляции Джулиана-Маддена (колебания свойств циркуляции тропической атмосферы с периодом 30−60 дней, что является главным фактором межсезонной изменчивости в атмосфере).

Указанными авторами отмечено также, что данные статистического анализа указывают на присутствие 25−60-суточных внутрисезонных вариаций, налагающихся на годовой ход числа пожаров и содержания аэрозоля.

В 2005 году нами начаты измерения подпочвенной концентрации водорода на Хибинском массиве. Обработка данных годового (2007 г.) временного ряда с пятиминутным интервалом записи показаний прибора выявила очень близкие к указанным временным вариациям природных пожаров периоды всплесков концентрации подпочвенного водорода (Рис. 31).

Анализ спектров мощности полученных сигналов в низкочастотном интервале выявил следующие периоды всплесков концентрации: 60,9; 34,7; 13,9; 8,5; 7,2; 6,1; 4,9; 3,1; 2,9; 1,37 суток; 24,1 часа (основной); 12 час.

Таким образом, нами получены прямые доказательства синхронности природных циклов (пожаров, Эль-Ниньо, осцилляции Джулиана-Маддена) и ритмики выделения глубинного водорода.

В цифрах, обозначающих временные интервалы выделения водорода, очевидны космические ритмы, связанные с характером движением Земли в околосолнечном пространстве. Суточный и полусуточный (вращение Земли вокруг собственной оси); (7,2 и 13,9 суток) — лунные фазы. Объясняются они гравитационным воздействием Луны на земное ядро — главный резервуар планетарного водорода. «Шевеление» внутреннего твердого ядра в жидком приводит к усилению выбросов водорода и коррелирует с вариациями скорости вращения нашей планеты.

* * *

Подтверждение дегазационной модели природных пожаров

Мы только что показали пространственно-временные закономерности распределения природных пожаров, которые являются прямыми доказательствами правоты дегазационной гипотезы природных пожаров.

К этому нужно добавить факты горящих веками выделений природных газов (водорода и метана) в различных точках планеты: Индия, Ирак, Индонезия, Оман, США, Тайвань, Туркмения, Турция [Евтушенко 2016].

ВИДЕО. Популярный туристический объект в Турции — негасимые огни горы Химеры (Янарташ) в Анталии. По преданию, здесь был зажжен огонь первых Олимпийских игр.

В этом же аспекте нужно воспринимать хорошо известный факт сжигания попутного нефтяного газа над нефтяными месторождениями. Они хорошо видны (особенно в ночное время) пассажирам поездов, проезжающих по Сибири, а также пассажирам самолетов, пролетающих над ней.

Приведем удивительный случай из этого ряда наблюдений, который произошел недавно в самом центре Австралии.

«В Австралии пронесся огненный торнадо. В окрестностях г. Алис-Спрингс в центре Австралии уникальное природное явление внесло коррективы в рабочий день австралийского режиссера и его коллег. Буквально в 300 метрах от съемочной площадки пронесся огненный торнадо. Тридцатиметровый столб пламени бушевал целых 40 минут» [Редчайший огненный торнадо… 2012].

ВИДЕО. Огненный торнадо в городе Алис-Спрингс, Австралия (2012 г.).

В апреле 2012 года на Международном экономическом форуме «Каспийский диалог» автор статьи обсуждал дегазационную гипотезу природных пожаров с директором Астраханского биосферного заповедника Н. А. Литвиновой. Заповедник очень сильно страдает от природных пожаров, и директору приходилось много сил и времени уделять этой проблеме. После некоторого раздумья Нина Александровна сказала: «Вы, наверное, правы. Мне пришлось наблюдать пожар на участке, где давно уже выгорела вся растительность. Я видела растрескавшуюся землю, а из трещин из-под земли вырывался огонь…».

Во время аномальной жары и засухи, вызванной озоновыми аномалиями, в приземном слое над зонами дегазации образуется смесь водорода, метана и озона, способная к самовозгоранию и летучести. Порывы ветра могут неожиданно перебросить эту газовую смесь в любом направлении. В полете она может внезапно вспыхнуть. Понятным становится фраза пожилой женщины из сгоревшей нижегородской деревни, которую я услышал в одном из первых телерепортажей летом 2010 г.: «Пожар был еще далеко от деревни, за околицей, а в деревне над нами горел воздух».

* * *

Кто виноват

В выдержках из публикаций СМИ, приведенных в нашей работе, часто местные жители и даже местные руководители видят причину природных пожаров в намеренных и случайных поджогах травы, хвороста, торфа. таким образом, современная официальная точка зрения обвиняет в возникновении природных пожаров людей. Однако заметим, что простейший анализ любого космоснимка труднодоступной малонаселенной (например, Рис. 27) или вовсе безлюдной территории (Рис. 33), охваченной природным пожаром, показывает, что на огромной площади одновременно возникают десятки точек возгорания, удаленные друг от друга на десятки километров.

Предположить, что Барабинскую степь, якутские леса или чукотскую лесотундру поджигают десятки групп парашютистов-диверсантов, рассеянных на площади в десятки тысяч квадратных километров, даже в наше суровое время очень сложно. Тем более, что такой же характер возникновения имеют лесные пожары в США, Австралии и в Канаде. Здесь уже нужно искать происки инопланетян, жители планеты Земля на такую поджигательную прыть не способны и физически, и технически! Но этот аспект проблемы — синхронное возгорание лесов и степей в разных удаленных друг от друга точках — мы должны подчеркнуть: он говорит в пользу дегазационной гипотезы.

А сопоставление карт плотности населения России (Рис. 34) и карты пожароопасности территории (Рис. 35), наглядно показывает приоритет естественных факторов в развитии природных пожаров.

Приведенные карты показывают, что и в европейской части России, и в азиатской самые пожароопасные территории являются самыми малонаселенными. Поэтому тезис, что во всем виноваты люди, не срабатывает в масштабах всей проблемы. Да, мы можем сделать простой и очевидный вывод, и даже провести научное исследование [Забайкальские учёные… 2016] и показать, что в районе населенного пункта количество возгораний прямо коррелирует с числом жителей и посещений ими леса. Банальная халатность — оставленные непотушенными костры — легко может привести к пожару. Однако этот фактор в масштабах всей проблемы второстепенный и технический. У него, кстати, есть и обратная сторона. Возле населенного пункта с большим числом жителей легче пожар устроить, но и легче его потушить. Несравнимо сложнее ликвидировать возгорание горной тайги в удаленном от населенных пунктов районе. Нужна спецтехника и обученные десантники.

* * *

Предпринимаемых мер недостаточно

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 11 мая 2016 года в Сочи в ходе селекторного совещания по борьбе с природными пожарами. Перед этим он был в Амурской области на космодроме Восточный и видел из вертолета дым лесных пожаров, появление которых связал с человеческой деятельностью — весенним палом сухой травы. Он подчеркнул, что разговор об этом идет каждый год. «Тем не менее, не удается предотвратить такого негативного развития событий, которое мы наблюдаем сегодня», — сказал президент [Путин призвал уделить… 2016]. Особо тяжелая ситуация в Амурской области, Бурятии и Забайкальском крае. Там горят тысячи гектаров леса.

Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Виктор Яцуценко доложил В.В. Путину, что основные усилия сосредоточены на защите от пожаров населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры. Одна из причин пожаров, от которых уже пострадали населенные пункты в России, — это несанкционированный пал травы, также заявил Яцуценко.

Начальник НЦУКС рассказал также, что организована работа межведомственной рабочей группы по контролю за лесопожарной обстановкой, непрерывно работает космический мониторинг. «Информация по термоточкам в кратчайшие сроки доводится до органов управления всех уровней, в том числе до глав муниципальных образований, для своевременного принятия управленческих решений. Только за прошедшие сутки их зарегистрировано более 700», — сообщил Яцуценко [Путин призвал уделить… 2016.] По его словам, непрерывно ведется моделирование обстановки с учетом прогноза погодных условий по наихудшему сценарию.

Президент считает, что предпринимаемых мер недостаточно для эффективной борьбы с природными пожарами: «Я вижу, что работа идет, меры необходимые предпринимаются для тушения пожаров и недопущения разрастания того, что уже есть», — сказал он в ходе совещания. «Ну что мы в целом сейчас услышали: планы сверстаны, работа идет, людей хватает, а пожары-то разрастаются, площадь пожаров увеличивается. Поэтому, видимо, того, что предпринималось, недостаточно для эффективной работы», — подчеркнул президент [Путин призвал уделить… 2016].

Согласимся с выводом Президента: «Того, что предпринималось, недостаточно для эффективной работы».

В чем причина такого положения дел? Рассмотрим совсем свежие данные по 2017 году из подготовленной мной сводки для губернатора Иркутской области. Сравнительный анализ карт состояния озонового слоя атмосферы и данных космического мониторинга пожаров за апрель текущего года показывает, что когда озоновый фон вокруг Байкала был повышен, например, с 22.04.2017 по 25.04.2017, то пожарная обстановка вокруг Байкала была нормальной.

Однако 28 апреля картина резко меняется: вокруг Байкала наблюдается разрушение озонового слоя, рост температуры, падение давления, резкое обострение пожарной обстановки, так как Байкал находится в центре огромной отрицательной озоновой аномалии. На территории всей Иркутской области вводится режим ЧС.

30 апреля байкальская «озоновая дыра» распространилась на территорию Китая и СМИ тут же сообщили, что «лесной пожар в России перекинулся на Китай» (Рис. 38).

К 1 мая озоновая дыра смещается дальше в сторону Внутренней Монголии и Приморья, на территории которых также вспыхивают пожары (Рис. 39).

К 4 мая в Приморье под «озоновой дырой» продолжает гореть тайга. В это время над Байкалом формируется положительная озоновая аномалия, наблюдается похолодание, повышения давления и нормализация пожарной обстановки (Рис. 40).

7 мая над Байкалом снова разрушается озоновый слой, наблюдается рост температуры, падение давления и возвращение природных пожаров. А в приморье, наоборот, формируется положительная озоновая ономалия и пожары стихают (см. Рис. 41).

К сожалению, большинство жители Забайкалья, забайкальские ученые, начальник НЦУКС МЧС РФ, Министр МЧС и сам Президент РФ видят главную причину возникновения природных пожаров в неконтролируемых палах сухой травы. Следствием непонимания или игнорирования новых научных данных о механизмах возникновения природных пожаров и масштаба феномена дегазации планеты является несоразмерность и неэффективность принимаемых мер.

* * *

Что делать

Во-первых, осознать всю сложность проблемы. Наш геологический (газогеохимический) сценарий многократно сложнее и опасней общепринятых представлений. Поэтому так сложно тушить такие пожары. Перед ними пасуют не только разгромленные лесные и пожарные службы России, но и укомплектованные пожарные Калифорнии. Огню приходится отдавать не только избы рязанских крестьян, но и виллы калифорнийских миллиардеров.

Отсюда вывод, в эпизоды аномальной жары, когда разрушен озоновый слой, то есть из земли выделяются горючие газы, предосторожности обращения с огнем в таких регионах должны быть усилены многократно! Контрольным документом может служить карта озоновых аномалий. Разрушен озоновый слой — объявляется мораторий на посещение лесов. Строгость наказания за нарушении такого режима должна стать на порядок выше. Сменилась озоновая обстановка на обратную, то есть ОСО выросло до нормы и более — можно смело идти в лес. В этот период вы нарочно не сможете пожар устроить.

Более важно, что геологическая привязка и временные закономерности позволяют приступить к планомерной и осознанной работе по выявлению районов развития систематических природных пожаров и временных закономерностей их возникновения. Внутри районов нужно выявлять дегазирующие разломные структуры, которые контролируют точки возгорания. Эти точки также нужно выявлять, наносить на карты, очищать от сухостоя и валежника и систематически контролировать.

Основой для начала такой работы могут стать исследования межгеосферных взаимодействий в тектонических узлах на севере Русской плиты, выполненные специалистами Института геоэкологии Севера УрО РАН. Ими создана модель такого взаимодействия [Кутинов, Чистова 2012]. В районах тектонических узлов наблюдаются: изменения структуры растительного покрова, иные характеристики снежного покрова, повышенная увлажненность почв, иной характер облачности, повышенная плотность лесных пожаров и гроз, ионизационные эффекты в атмосфере и т.п.

К вопросу о грозах. В рассмотренных нами случаях природных пожаров не приводится данных о грозовых разрядах как факторах, приводящих к возгоранию растительности. В нашем обзоре пожары начинались или с поджогов или с самовозгорания.

* * *

Выводы

Пожароопасные районы предопределены их геологическим строением, то есть наличием разломных дегазирующих структур. Природные пожары всегда были, и будут возникать в одних и тех же местах. На них обречены, например, Прибайкалье и Забайкалье. Избавиться от них нельзя, значит, нужно изучить и приспособиться. И понять главное: что природные пожары — фактор эволюционный, действующий в одних и тех же местах планеты на протяжении миллионов лет.

* * *

Читайте ранее в этом сюжете: Бурятия горит: в регионе вновь вводят режим ЧС