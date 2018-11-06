Венская конвенция по охране озонового слоя против Парижского соглашения

Владимир Сывороткин, , 21:33 — REGNUM

Предисловие ИА REGNUM

Мы продолжаем цикл ежемесячных обзоров известного вулканолога, создателя водородной теории разрушения озонового слоя планеты, доктора геолого-минералогических наук Владимира Леонидовича Сывороткина.

Выпуск 1. Декабрь 2017 года

Выпуск 2. Январь 2018 года

Выпуск 3. Февраль 2018 года

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Март в Северном полушарии — первый весенний месяц. 1 марта — начало календарной весны, а в 19:15 по московскому времени 20 марта наступил День весеннего равноденствия, то есть началась весна астрономическая. Это означает, что в своем околосолнечном путешествии, начатом в декабре 2017 года, наша планета и мы вместе с ней одолели четверть пути годового орбитального путешествия. Солнце в этот день переходит из Южного полушария в Северное, а его лучи падают отвесно на экватор. Восходит наша звезда в этот день точно на востоке, а заходит — точно на западе. Практически по всей планете в это время день равен ночи.

Рассмотрим теперь, как работает в этот необычный месяц наш «озоновый алгоритм», то есть как влияют на аномалии погоды аномалии общего содержания озона (ОСО). Как всегда для характеристики погоды за весь месяц воспользуемся официальным сайтом Гидрометцентра РФ и сравним эти данные с картами аномалий ОСО канадского сайта Select Ozone Maps.

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Основные погодно-климатические особенности марта 2018 г. в Северном полушарии

Прошлогодний март (2017 г.) был, как известно, самым теплым в России за всю историю метеорологической летописи. По всей стране были превышены нормы температуры воздуха. В центре — на 4−5°, в Сибири и на севере Дальнего Востока — на 7−12°.

Сказанное подтверждается картой среднемесячных аномалий общего содержания озона на март 2017 года (Рис. 1). Здесь мы видим, что отрицательные аномалии ОСО господствовали над территорией России весь месяц. При этом наиболее глубокая (25%) и обширная аномалия была над Сибирью. Меридионально вытянутый центр ее расположился над Таймыром. Такое расположение показывает нам, что многочисленные воронки в мерзлых породах Таймыра, явление не случайное, а проявление мощного процесса глубинной дегазации.

Почти полной противоположностью ему оказался нынешний март. На этот раз холодная погода почти весь месяц господствовала на большей части России. От западных границ до Якутии среднемесячная температура ниже нормы. Особенно крупные отрицательные аномалии сформировались на европейской территории.

Как раз над этой территорией на среднемесячной карте аномалий ОСО за март 2018 года (Рис.2) мы видим обширную положительную аномалию, которая определила холодную погоду.

От Нижней Волги и до побережья Ледовитого океана повсюду средняя за месяц температура воздуха ниже нормы на 2−5°, а в Республике Коми — на 6º. Март 2018 г. стал самым холодным в XXI веке в Поволжье, вторым — на Урале и севере ЕТР и третьим — в центральном регионе. В течение месяца неоднократно регистрировались новые минимальные значения температуры. Первый раз это произошло 2-го, а последний — 30-го марта. В Якутии морозы достигали — 50°, на Чукотке и Колыме — −40…−45°, в Сибири — — 35°, на Урале и на севере ЕТР — до — 30° и ниже, в Центральной России — до — 25°. В Черноземье подобных холодов в марте не видели более полувека. В Центральной России март оказался холоднее января, что случается очень редко. Только на юге европейской территории и Сибири, а также, прежде всего, на Дальнем Востоке месяц оказался теплее обычного. В Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа уже к середине марта воздух прогрелся до +20°. В третьей декаде раннее тепло пришло на Алтай, южные районы Красноярского края и Иркутской обл., Забайкалье.

Отрицательная аномалия ОСО протянулась от Средиземного моря до Японского (Рис. 3).

В первой и третьей декадах аномальное тепло установилось на северо-востоке России. Здесь среднедекадные температуры воздуха превысили нормы на 8−10°. Такой контраст тепла и холода привел к тому, что в среднем по стране температура воздуха за март оказалась близкой к норме.

Очень теплым прошедший март был на всей территории Восточной Азии. Во второй половине месяца в Монголии, Китае и Японии господствовала исключительно теплая погода. Воздух разогревался до 20−25. Регистрировались новые максимальные температуры. В Монголии месячная норма превышена на 8−10°, Китае — 4−6°, Японии — 2−4°. В Китае прошедший март самый теплый в истории метеонаблюдений. Его средняя температура на 0.2° превысила прежнее достижение, установленное в 2006 г. Аномально теплая погода, установившаяся в Центральной Азии, а также на Ближнем и Среднем Востоке в феврале, сохранилась и в марте. Столбики термометров неоднократно поднимались выше +30°. В Алматы средняя за месяц температура воздуха выше нормы на 6.4°, Самарканде — 6.8°, Душанбе — 4.8°, Ашхабаде — 5.7°, Аммане — 4.8°, Рафхе (Саудовская Аравия) — 6.0°, Тегеране — 6.1°.

Перечисленным выше регионам аномального тепла отвечают отрицательные аномалии ОСО на среднемесячной (рис.2) и всех среднедекадных картах (рис.3, 4, 5).

Существенно жарче обычного было в Северной Африке. Средняя температура воздуха за месяц в первой пятерке самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений. В средиземноморских странах нормы температуры превышены на 2−5°, а к югу от Сахары — на 2−3°.

Отрицательные аномалии ОСО на среднемесячной (Рис.2) и всех среднедекадных картах (Рис.3, 4, 5).

В Европе февральская стужа перекинулась и на начало марта. На востоке континента (Польша, Румыния, Болгария, Украина) морозы в это время достигали −20…−25°. Но в середине месяца пришло тепло. В Греции воздух прогрелся до +20° и выше. В Праге зарегистрировали новый рекорд максимальной температуры. И все же средняя за месяц температура воздуха, осредненная по всему континенту, оказалась ниже нормы.

Европейские страны в начале марта были накрыты мощной положительной аномалией озона (Рис. 3) — источником аномального холода, а во второй декаде с юга стала разрастаться озоновая дыра с центром над Средиземным морем (Рис.4), она принесла в Грецию и Чехию аномальное тепло. При осреднении за весь месяц выяснилось, что выхолаживающее влияние положительной аномалии ОСО на европейский воздух оказалось сильнее отепляющего влияния отрицательных аномалий, что, кстати, прекрасно видно на всех мартовских озоновых картах.

На большей части Канады, за исключением территорий пограничных с США, в марте было заметно теплее обычного. На востоке страны — на 5−7°, а на западе — на 2−4°. В США холод превалировал над теплом. Особенно это заметно на востоке страны, где средняя за месяц температура воздуха ниже нормы на 2−3°. Примерно такая же ситуация и на северо-западе. И только на юго-западе от Калифорнии до Техаса март теплее нормы на 2−3°.А в целом по стране среднемесячная температура воздуха близка к норме.

Сказанное о погодных аномалиях в Канаде и США соответствует озоновой обстановкево 2 и 3 декады марта (Рис.4 и 5), где мы видим положительные аномалии ОСО на востоке США и отрицательные — на западе Канады. В первой декаде марта озоновая обстановка здесь была обратной, то есть озоновый слой был разрушен на востоке США, что и усреднило среднемесячные температуры до нормы.

Ниже, используя сообщения СМИ и суточные озоновые карты, рассмотрим детали мартовских погодных аномалий.

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В Москве повеяло холодом нулевых

Март 2018 года стал одним из самых холодных с начала XXI века. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос». «Впервые за последние пять лет столица пережила холодный март. Последний раз холодным первый весенний месяц в Москве был в 2013 году», — уточнили эксперты. С начала века самая низкая температура в марте была зарегистрирована в 2013 году, на втором месте — март 2005 года. Тогда среднемесячная температура воздуха составляла минус 6,6 градуса и минус 6 градусов соответственно. По данным синоптиков, фактическая средняя температура в прошлом месяце составила минус 5,1 градуса, это почти на три градуса ниже климатической нормы. Температурных рекордов март не принес, заключили в «Фобосе». За месяц выпало порядка 30 миллиметров осадков, что составляет 88 процентов от месячной нормы. Средняя высота снежного покрова составила 46,5 сантиметра. Самым холодным днем было 18 марта, тогда столбики термометров опустились доминус 19,7 градуса. 4 марта в Москве выпало столько снега, сколько за 123 года не выпадало 4 марта.

Резко повышенное содержание озона прекрасно видно на всех вышеприведенных мартовских картах, но наибольшее значение ОСО (+30%) в Москве было зафиксировано 1 марта (Рис. 6). Эта же карта является лучшей иллюстрацией к нижеследующему сообщению СМИ об аномальном холоде в Европе.

В Европе аномальные морозы и снегопады: погибли более 60 человек

Большая часть Европы почти неделю страдает от снегопадов и морозов. В результате непогоды погибли уже более 60 человек. Вечером в пятницу, 2 марта, ситуация со снегопадами несколько улучшилась в некоторых регионах, хотя температура в целом оставалась ниже обычной, что привело к значительным задержкам на дорогах, железных дорогах и в аэропортах. Так, за последнюю неделю из-за непогоды умерли более 60 человек, в том числе 23 — в Польше, семь — в Словакии, шесть — в Чехии и пять — в Литве. Смертельные случаи были зарегистрированы в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии. Во Франции из-за ухудшения погодных условий погибли, по крайней мере, девять человек, в том числе четыре лыжника, которые вчера попали под лавину в Альпах, где наблюдаются особенно сильные снегопады. В Амстердаме впервые за 6 лет каналы превратились в огромный каток под открытым небом. В Италии сохраняются низкие температуры, а ряд крупных магистралей заблокированы из-за снега и гололеда. Многие школы остаются закрытыми, и местные власти призвали людей оставаться по возможности дома. Отметим, что в аэропорту столицы Бельгии, Брюсселя, вечером были отменены 130 авиарейсов из-за снегопада.

Второй зимний шторм за неделю ударил по Северо-Востоку США

Второй зимний шторм за неделю ударил по Нью-Йорку и соседним штатам в среду, сообщает «Рейтерс». Сильный снегопад вызвал отмену и задержку авиарейсов, в вечерний час пик образовались гигантские пробки. Многие жители региона остались без электричества. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте ожидалось 20−30 см мокрого снега. Некоторые снегопады сопровождались громом и молнией. Жители пригорода столкнулись с условиями, близкими к белой тьме, пытаясь добраться на работу на общественном транспорте, сообщает Национальная погодная служба США.

До 60 см снега ожидалось в ряде районов Нью-Джерси, Нью-Йорка, Коннектикута и Массачусетса, 45,7 см — в Мэне. Шторм распространится по Северо-Востоку от западной Пенсильвании до Новой Англии. Почти половина отмен рейсов пришлась на три крупных аэропорта, обслуживающих Нью-Йорк. Более 2100 рейсов были задержаны, 2700 — отменены. В Филадельфии были закрыты все школы, другие школы в регионе отменили уроки или укоротили занятия перед штормом. Губернатор Коннектикута Дэннел Мэллой приказал государственным служащим отправиться домой раньше в среду через разнесенные по времени интервалы, чтобы избежать пробок на скользких дорогах. Метеорологи не прогнозировали, что ветры этого шторма достигнут ураганной силы, но сильные порывы ветра скоростью до 100 км/ч и скопившийся снег могут быть достаточными, чтобы оборвать электролинии. На прошлой неделе шторм принес сильное прибрежное наводнение в Массачусетс, убил по меньшей мере 9 человек и обесточил почти 2,4 жилых зданий и офисов на Северо-Востоке. Около 100 тысяч зданий в регионе оставались без электроэнергии в среду. Губернаторы Нью-Джерси и Пенсильвании объявили чрезвычайное положение, что дает штатам доступ к поддержке от правительства США, если она понадобится.

Ареной вышеописанных стихийных бедствий стали штаты, расположенные на Северо-Востоке США, на озоновой карте их можно легко определить, так как они лежат у берега Атлантического океана, примерно на одной широте с Великими озерами. Публикация датирована 8 марта, но в ней говориться о трагических событиях предыдущих дней, в частности, среды — 7 марта. Рассмотрим в этой связи две карты аномалий озона на 6 и 7 марта. Удивительно, но карты оказались в данном месте противоположными друг другу. 6 марта (Рис. 7) положительная аномалия ОСО, расположенная над Атлантикой, вошла в соприкосновение в береговой части с отрицательной аномалией ОСО. Наш алгоритм говорит, что эта ситуация чревата ливневыми дождями или снегопадами, а также сильными ветрами, то есть событиями, которые здесь реально и произошли.

7 марта, ситуация изменилась на обратную, — со стороны океана береговую зону накрыла отрицательная аномалия ОСО, а со стороны берега в контакт вступила положительная аномалия ОСО. Конфигурация, грозящая по-прежнему ливневыми осадками и сильным ветром! Что и случилось в указанном регионе 7 числа, в среду, согласно вышеприведенному сообщению. Здесь важно отметить, что при смене знака озоновых аномалий не изменилось их меридиональная ориентация, что не сказалось принципиально на действии озонового алгоритма, так как не изменилась широтная координата, которая определяет фоновую метеообстановку.

Сезон лесных пожаров начался на Дальнем Востоке (КАРТА)

В этом году пожароопасный сезон начался раньше срока. ФБУ «Авиалесоохрана» разработан прогноз рисков возгораний в лесах России. В рейтинге огнеопасных регионов числится и Хабаровский край. На сегодняшний день в связи со сходом снежного покрова и установлением устойчивой положительной температуры воздуха в лесах открыт пожароопасный сезон. На Дальнем Востоке «дебют» огня начался с соседнего Приморья. Там с начала сезона зарегистрировано 24 лесных пожара. 29 марта загорелся лесной массив в ЕАО. На сегодняшний день в соседней области полыхают три пожара на землях лесного фонда на площади 11 га. Хабаровский край пока беспокоят лишь сезонные палы сухой травы. Однако, специалисты «Авиалесоохраны» прогнозируют, что в апреле заполыхает южная часть Амурской области, вся территория Еврейской автономной области, приграничные районы Хабаровского края, юг Приморского края. Сход снега и теплая погода значительно увеличивают риск возникновения лесных пожаров в результате нарушений правил пожарной безопасности, поскольку погодный фактор является определяющим в распространении огня от выжиганий сухой травы, не затушенных костров на лесных территориях — предупреждают специалисты «Авиалесоохраны».

Они отмечают также, что прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь 100% пожаров весеннего и осеннего периода возникают по причине человеческого фактора. В летний период к человеческому фактору добавляются грозы. Также важна роль раннего обнаружения пожаров, для чего лесопожарные службы проводят наземный и авиационный мониторинг, а также оснащают леса системами видеонаблюдения. Тушение пожаров проводится лесопожарными службами и привлеченными лицами, как ручным способом, так и с применением наземной и авиационной лесопожарной техники. Напомним, пару дней назад вблизи дальневосточной столицы вспыхнул пожар. Огненные языки пламени полыхали на левом берегу Амура. Сотни хабаровчан наблюдали за этим зрелищем из своих квартир. По информации МЧС — это горение сухой растительности. Палы травы отмечаются в южных районах края, а также на островных территориях Хабаровска.

В тексте указано, что 29 марта вспыхнул пожар в ЕАО (Еврейской автономной области), а 30 марта жители Хабаровска наблюдали природные пожары из своих окон. Карта озона на 30 марта показывает нам обширную озоновую дыру с дефицитом озона в центре до 20%, накрывшую Забайкалье и дальневосточный регион. Согласно авторской дегазационной модели природных пожаров озоновые дыры — необходимое условие для их (пожаров) возникновения и развития (подробности читайте в докладе Владимира Сывороткина «О природе природных пожаров: Начнет ли МЧС слушать ученых?»)

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Выводы: просты и однозначны. В марте 2018 года основные погодные аномалии и стихийные бедствия развивались в полном соответствии с авторским озоновым алгоритмом.

Нужно отметить, что аномально теплый март предыдущего года в Северном полушарии сменился аномально холодным года 2018, что указывает на отсутствие монотонно действующего медленного нарастания температуры воздуха, вызванного накоплением антропогенных парниковых газов.

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