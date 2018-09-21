Отопительный сезон под угрозой срыва в восьми муниципальных образованиях

Нижний Новгород, , 16:28 — REGNUM В Нижегородской области в связи со стремительным ростом задолженности за газ старт отопительного сезона может быть сорван в восьми муниципальных образованиях. Об этом сообщили ИА REGNUM в АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

По данным компании, в течение 12 месяцев задолженность теплоснабжающих организаций увеличилась на 44% и к 1 сентября составила 765 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал график платежей, однако пять компаний график не выполняют, в связи с чем подача газа в их отношении была ограничена. Совокупная задолженность злостных неплательщиков составила 415 млн рублей.

«Таким образом, риску отсутствия горячего водоснабжения и отопления подвергаются жители 1573 жилых многоквартирных домов и 221 социально-значимый объект (детские сады, школы, медицинские учреждения, ФОК)», — отметили в компании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе подготовка к отопительному сезону находится на завершающей стадии. Проблемными остаются долги за потребленные энергоресурсы и износ коммунальной инфраструктуры.

По данным на начало сентября, в Поволжье задолженность за потребленные энергоресурсы уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% и составляет 39,7 млрд рублей.

По словам заместителя полпреда президента в ПФО Олега Машковцева, в среднем уровень физического износа коммунальной инфраструктуры в регионах Поволжья составляет 60%.