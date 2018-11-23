Нижегородский замминистра теряет кресло? Скандал с полицией и психиатрами

Нижний Новгород, , 03:57 — REGNUM В Нижегородской области прочат отставку заместителю регионального министра здравоохранения Ольге Ермиловой. Среди причин, называемых источниками, — скандал с участием представителей частных стоматологических клиник, которые не смогли попасть на приём к замглаве ведомства, а вместо этого им вызвали полицию и психиатров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Комментируя возможную отставку Ермиловой, политический обозреватель Андрей Вовк отмечает, что «это произошло после ситуации, когда к Ермиловой в минздрав пытались прорваться представители частных медклиник».

"Безусловно, к ним тоже есть претензии. По данным ФОМС, например, стоматологические клиники лечили у человека два зуба, а писали, что 15. Это чтобы получить бюджетные деньги по программе ОМС. В ситуацию с Ермиловой пришлось вмешаться министру здравоохранения Антону Шаклунову, и даже была инициирована губернаторская проверка. Итог был предсказуем — она покидает правительство», — добавляет обозреватель на своей странице в соцсетях.

Отмечается, что пост замминистра покинет с 23 ноября 2018 года.

Официально информацию не комментируют, но в интервью нижегородскому изданию «Репортёр-НН» 22 ноября 2018 года министр Антон Шаклунов отметил, что «начата служебная проверка по распоряжению губернатора в отношении конкретного должностного лица». Он также уточнил, что проверка будет проходить не меньше недели.

«В отношении Ольги Александровны проходит проверка, инициированная губернатором. И выводы будет делать губернатор!» — ответил министр изданию.

Предыстория конфликта лежит в сфере обязательного медицинского страхования. В 2018 году порядка 50 частных клиник Нижнего Новгорода попали в программу ОМС, лечили пациентов бесплатно, а расходы им компенсировали уже по факту.

С мая бюджетные поступления в адрес ряда клиник прекратились — закончились квоты, и с августа несколько компаний объявили о прекращении приёма «бесплатных» пациентов. Объявить — объявили, но лечить не перестали, попытавшись найти общий язык с минздравом.

Представительницы трёх частных клиник, узнав, что на неделе должно пройти заседание тарифной комиссии, где будет решаться вопрос о квотах, попытались попасть на приём к замминистру. История закончилась неожиданно для всех её участников.

Известно, что вместо того, чтобы обсудить с пришедшими на приём представителями медицинской сферы конфликтный вопрос по выделению квот обязательного медицинского страхования, прозрачность этой процедуры, а также компенсирование расходов, им вызвали полицию и бригаду психиатрической помощи. Позднее врача, отказавшегося госпитализировать посетителей, попытались уволить, а охранник, который пропустил их в приёмную, попал в больницу.

Вечером 22 ноября нижегородские СМИ написали об отставке Ольги Ермиловой, но на сайте областного минздрава на утро 23 ноября 2018 года она по-прежнему числится первым заместителем министра здравоохранения.