Программа «Дальневосточный гектар», запущенная в 2016 году с подачи полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и Минвостокразвития РФ, призванная стать одним из ключевых инструментов развития Дальнего Востока и остановить отток населения в центральные, южные и западные регионы страны, похоже, окончательно утрачивает все конкурентные преимущества. Сегодня «гектарные» программы, куда более интересные и привлекательные, предлагают те самые южные, западные и центральные регионы России, в которые и «без гектаров» уезжают на постоянное место жительства дальневосточники. Есть ли шансы у многострадального «ДВ-гектара» на фоне конкурентов из-за Урала, и нужна ли она вообще — эта «гектарная эпопея», охватывающая умы государевых мужей?

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

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Для начала посмотрим, как идёт процесс реализации программы «Дальневосточный гектар». Тут сразу возникают определенные сложности — в том смысле, что теперь верить придётся на слово чиновникам Минвостокразвития, курирующим программу: с сайта убрали счётчик количества поданных заявок. На сегодняшний день, как сообщает ФИС «Дальневосточный гектар», 66 754 гражданина РФ получили гектар земли в ДФО. Напомним, что свободны к выдаче в федеральном округе 188,4 млн гектаров земли — были изначально. На сегодняшний день невостребованными остаются более 188,3 млн гектаров.

«От 150-миллионного населения России это нечто, измеряемое в сотых долях процента. А сколько дальневосточных гектаров реально осваивается, даже представить страшно. Не исключено, что тотальная честная ревизия покажет, что счёт идёт на какие-то тысячи», — написал в своемблогедальневосточный журналист Дмитрий Щербаков.

Клавдий Васильевич Лебедев. Освоение русскими новых земель. 1904

Гектарная эпопея, похоже, не на шутку занимает умы государевых мужей всё последнее время. Вслед за Дальним Востоком гектары стали предлагать Ленинградская область, Калуга, а теперь ещё и Вологда.

В Вологодской области, как сообщает ИА Вологда Регион, «гектарная» программа выгодно отличается от дальневосточной. Во-первых, конечно, уже потому, что Вологда — аграрный регион, там очень выгодно заниматься сельским хозяйством, в отличие, например, от Колымы или Чукотки, да и даже Приамурья. Во-вторых, там гражданам предлагают не «один гектар», а «минимум гектар». Максимальный размер земельного участка, предлагаемого в рамках программы — 100 гектаров земли. Плодородная вологодская земля стоит, конечно, недорого — 4−5 тыс. рублей за гектар. Но если речь идёт о создании фермерского хозяйства и 100 гектарах, то есть существенная разница — получить бесплатно землю или купить.

Для ведения личного подсобного хозяйства максимальный размер земельного участка, который область может предоставить гражданину, — 2,5 гектара. Для иных целей (например, строительство дома, гостиницы и прочего) — 10 гектаров. Юридическое лицо имеет право на получение участка площадью до 100 гектаров.

Ещё один важный момент: участки в обязательном порядке заранее подготовлены. Это очень важно — при таком подходе нарезать надел в болоте или глухой тайге, как это часто бывает на Дальнем Востоке, уже не получится ни при каком раскладе. Да и тайги в Вологодской области нет. Но самое главное для дальневосточников, которые теперь, наверное, начнут с особой интенсивностью паковать чемоданы — 450 км по хорошей автомобильной дороге до Москвы и 700 км по не менее хорошей трассе до Санкт-Петербурга. Это 7−9 часов на автомобиле. Можно на электричке до Санкт-Петербурга — 11 часов. Для дальневосточников такая транспортная доступность — несбыточная мечта.

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Вологодские депутаты уже поддержали инициативу губернатора по увеличению пособия для переезжающих в Вологодскую область на хлебородные гектары. Сумма небольшая — от 5 до 10 прожиточных минимумов, это примерно 110 тыс. рублей. Но, продав недвижимость в ДФО, например, вполне себе можно обосноваться — домик, садик, огородик. Продукты в Вологде стоят не в пример дешевле, и они качественнее, чем на Дальнем Востоке.

Конечно, не факт, что «вологодский гектар» — панацея, в противном случае земли разобрали бы и без всяких программ. Но на фоне такого предложения несчастный собрат вологодского гектара — гектар дальневосточный, расположенный в тайге, в болотах, отрезанный от дорог и линий электропередач, населённый зачастую голодными медведями и тиграми, окруженный ведомственными владениями Минобороны, Гослесофонда и прочих солидных ведомств, не выдерживает никакой критики. Да и один он всего — гектар на Дальнем Востоке.

Дом в жутком лесу

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К тому же в Вологодской области немногим более 1 млн гектаров невостребованной земли. Если раздать юридическим лицам по 100 гектаров — программа будет выполнена, всего-то и нужно привлечь 10 тыс. таких лиц. Ну, или тысяч 50 частников. У этой программы хотя бы есть шанс. Особенно, если держать в уме более чем 188,3 млн дальневосточных гектаров — пустых и никому не нужных.

Гектарную программу обсуждают в Калужской области — это и вовсе рядом с Москвой. Вообще право на получение безвозмездно земельного надела уже более года предлагают распространить на все регионы России.

В Ленинградской области реализуется программа «Ленинградский гектар». Правительство планирует выделить на реализацию более 3 млрд рублей. И, даже несмотря на сложности, программа продвигается и имеет куда большие шансы на успех, нежели «хромая, кривая и кособокая» аналогичная программа в ДФО.

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Как видим, власть вдруг поняла, что земля в России, где испокон веков именно за неё, родимую, кровь проливали, оказалась никому не нужна. Иначе зачем бы все эти потуги с «гектарами» и громкие заявления? Почему так случилось?

В 2017 году эксперты РАНХиГС пришли к шокирующим выводам: в Российской Федерации более 100 млн гектаров только сельскохозяйственных земель заброшены, пустуют, никому не нужны. Земля перестала быть активом, который работал бы на устойчивое развитие экономики. Причин множество. Это и излишне забюрократизированное оформление земельных участков, и засилье крупных торговых сетей, специализирующихся на поставках продовольствия из-за рубежа или от крупных производителей, когда российскому крестьянину не пробиться со своей продукцией на полки супермаркетов, и отсутствие устойчивой и надежной государственной системы гарантий прав на землю, прозрачных условий пользования землей. Примеров на Дальнем Востоке за два года действия программы «ДВ-гектар» полно — люди, поверившие в программу и ставшие её участниками, становятся фигурантами уголовных дел, теряют деньги и имущество потому, что «вдруг» после того, как «гектарщик» продал всё и начал строительство на своём участке, выясняется, что строить там нельзя, что у гектара уже есть собственник, либо там залегают какие-то полезные ископаемые, которые ФИС «Дальневосточный гектар» и чиновники местной управы «нечаянно» не учли. Список преград можно продолжать.

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«Крестьянство как класс начали уничтожать давно. Можно вспомнить СССР, когда упор был сделан на индустриализацию, нужна была дешёвая рабочая сила, нужен был рабочий класс, который поддерживал коммунистическое движение. Крестьянство-то в коммунизм особо не шло. Поэтому последовали такие кампании, как «раскулачивание», коллективизация и прочее. Советский Союз, конечно, сам себя накормить худо-бедно мог. А дальше никто и не заглядывал, крестьянством никто особо не занимался, упор делался на огромные совхозы, мелкие хозяйства были не в чести. Потом пришли другие времена, СССР распался, возникла Российская Федерация, 90-е годы, «ножки Буша» и прочие иностранные продукты питания, ими тогда были завалены все магазины. Продукцию российских совхозов мгновенно вышибли с рынка. И сегодня, к сожалению, тенденция такова, что сельское население перетекает в города. Это общемировая тенденция, увы, Россия — не исключение. Продукты питания производят крупные агрохолдинги, эти продукты, конечно, далеко не такие экологически чистые, как продукция, произведенная небольшими фермерскими хозяйствами, но конкурировать с ними фермеры не могут и разоряются. О последствиях никто, как обычно, в погоне за прибылью, не думает. А население всё чаще болеет, всё чаще звучит диагноз «бесплодие», всё больше новых лекарств на радость фармацевтическим компаниям. И эта тенденция будет, увы, нарастать. Судите сами — много ли шансов раздать все земли в России, а уж тем более — на Дальнем Востоке. Если бы крестьянство было живо, если бы у людей не отбили желание работать на земле, если бы государство оказывало реальную, а не декларативную поддержку крестьянам, уверяю вас, никакие «гектарные программы не понадобились бы. Но земля сегодня людям не нужна, за редким исключением», — считает доктор политических наук Илдус Ярулин.

Фермеры за работой

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На фоне общероссийского падения интереса к земле дальневосточная гектарная программа буквально на глазах теряет и без того мизерные шансы на выживание. Программу критиковали с самого первого дня, с того момента, как экс-министр по развитию ДФО Александр Галушка презентовал это «детище», заверив публику со ссылкой на «исследования» ВЦИОМ, что уже к концу 2016 года на дальневосточные гектары переедут 30 млн россиян из других регионов страны. Но не переехали. В 2018 году ВЦИОМ опять провёл некие исследования, заявив, что на Дальний Восток готовы переехать 29 млн россиян. А в конце года Росстат сообщил, что за 2018 год демографический убыток ДФО составил 30 тыс. человек.

Раздача крошечных участков земли в очень отдалённом, холодном и дорогом регионе, отрезанном от России проблемой транспортной недоступности — не более, чем пустышка?

«Дальневосточный гектар был задуман как пиар-проект и не более того. Он, по сути, пиар-проектом и является. Но к реальным инструментам развития Дальнего Востока эта программа не имеет никакого отношения. В этом смысле у Ленобласти, Вологды, Калуги и других регионов в Центре и на Западе и Юге страны шансов куда больше. Там и земли свободной больше, и бизнесу выгоднее вкладывать деньги в землю в Калуге или в Ленобласти, чем в ДФО. Программа — не рабочая. Делать на неё ставку бессмысленно», — считает Илдус Ярулин.

Чтобы понять всю бессмысленность программы «ДВ-гектар», нужно, наверное, просто задать вопрос жителям России: гектар какой земли вы предпочитаете взять — калужской, вологодской, ленинградской? Или, может быть, колымской, якутской, хабаровской? Ответ, думается, очевиден.

Замер участка

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Оптимистичные прогнозы ВЦИОМ, обещающие десятки миллионов переселенцев на Дальний Восток, опровергает опрос, проведенный ИА REGNUM. В нём приняли участие почти 35 тыс. человек из разных регионов России. Опрос показал, что россияне прекрасно осведомлены о программе «ДВ-гектар», но ехать на край света за куском земли не планируют.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает программу «прекрасной, несмотря ни на что». Сейчас взять участок земли на Дальнем Востоке разрешено иностранцам — соотечественникам и лицам без гражданства. Но вряд ли стоит ждать миллионы переселенцев из-за рубежа. Все по тем же причинам: далеко, холодно, дорого.