«Дальневосточный гектар» – мыльный пузырь, который «норовит лопнуть»?

Якутск, , 11:01 — REGNUM Идея «дальневосточного гектара» превратилась в фикцию, проект провален. Такое мнение высказал политолог Сергей Витте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мнение эксперта опубликовало ИА SakhaDay. Сергей Витте заявил изданию, что практически все меры поддержки можно получить и без «дальневосточного гектара».

«Вся кампания напоминает мыльный пузырь, который раздувался с помощью государства, а сейчас норовит лопнуть», — констатировал политолог, комментируя презентацию агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке мер поддержки для освоения больших участков земли в ДФО.

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По линии сельского хозяйства получателям гектара обещаны субсидии на поддержку начинающих фермеров, семейных ферм и субсидии на обеспечение части затрат по строительству. Безработным обещана единовременная финансовая помощь, которая оказывается на базе Центров занятости и МФЦ. Малому и среднему предпринимательству также обещаны меры поддержки. Сергей Витте уверен, что всю эту помощь от государства можно было получить и до запуска программы раздачи «дальневосточных гектаров».

«На самом деле объём финансирования небольшой и предоставляется по конкурсу. Ну, вот взял человек ДВ-гектар, а дальше в очередь на общих основаниях — на конкурсы за пятью нитками. В общем, опять одна показуха, — считает эксперт — Исполнители не смогли разработать меры поддержки и обосновать под них деньги. И вписали в брошюру все, что было из господдержки по различным программам, представив, как меры для «гектарщиков». Единственное, что решили, — это оформление земли через программу, и то там еще много вопросов. Получается, что государство самоустранилось от поддержки».

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У Сергея Витте сложилось впечатление, что целью принятия программы раздачи »дальневосточных гектаров» на самом деле был личный интерес: «Кому-то была нужна земля из лесного фонда». Но в итоге крупный бизнес не смог получить много гектаров через массовые коллективные заявки, как это было предусмотрено в первоначальном проекте. После того как из программы убрали этот пункт, она была запущена уже просто для галочки, полагает политолог. Он констатирует, что информация о раздаче гектаров постепенно сходит на нет, а инвесторов, обещавших обладателям больших участков земли на Дальнем Востоке дивиденды, уже не видно.

«Вроде обещали инфраструктуру и прочее, а в итоге профинансировано от силы 40 миллионов — и то на основе конкурса. Так что заявленные 7,5 тысяч получателей гектаров вряд ли увидят какую-то помощь, а если единицы и добьются, то помощь будет оказываться на общих основаниях по программам господдержки, рассчитанных не только на них, а на всех», — сделал вывод Сергей Витте.

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Негативным последствием законопроекта о раздаче земель ДФО эксперт называет то, что многие брали землю по принципу «авось пригодится», и через пять лет вернут её государству обратно. Сергей Витте уверен в таком исходе, аргументируя свою позицию так: «Без инфраструктуры и помощи они не смогут что-то сделать».

«Это чисто чиновничий бюрократический подход — поручение президента исполнили, отчитались отписками, все имеющиеся меры господдержки по другим программам переписали к себе на сайт, в презентации и отчеты и сидят с чувством исполненного долга. Непонятно, зачем было городить огород, если достаточно было упростить оформление земли — и все. Симптоматично, что в Минвостокразвития не осталось идеологов и зачинателей ДВ гектара, кроме Юрия Трутнева. При формировании нового правительства прежние лоббисты ушли. Таким образом можно констатировать, что идея при реализации превратилась в фикцию и пустоту, так как уже не нужна. Всё это выглядит, как неудавшаяся афера века, как брошенная стройка, где гуляет ветер», — подытожил Сергей Витте.

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По итогам опроса ИА REGNUM, который проводился в феврале 2018 года, 62% респондентов заявили, что не поедут на Дальний Восток за гектаром бесплатной земли. Люди о программе по выделению бесплатной земли в ДФО знают, но не знают, что делать на земле в тайге — без дорог и инфраструктуры.