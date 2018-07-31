«Бесплатный сыр»: за дальневосточные гектары требуют миллионы рублей

Южно-Сахалинск, , 08:51 — REGNUM Жителю Сахалина, который воодушевленный призывами чиновников, отвечающих за развитие ДФО, взял два бесплатных гектара под строительство загородного дома, предложили заплатить миллионы рублей за вырубку деревьев. Не вырубив лес — не построишь дом. Теперь мужчина сильно сомневается: а такой ли уж он «бесплатный» этот «дальневосточный гектар»? Проблема в том, что закон «О дальневосточном гектаре» законодатели забыли «смонтировать» с общими правилами компенсации за вырубку зеленых насаждений.

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«Взял 2 гектара под строительство дома в Корсаковском районе. Зазывали же, говорили, мол, берите землю. Я и взял. В 2016 году, под строительство дома. Мой участок — это сплошной лес. Чтобы строить дом, лес надо вырубить — логично же? И, оформляя участок, я указывал, что беру под строительство. Но, когда дело дошло уже до строительства, я выехал на участок с представителем мэрии. Она осмотрела и сказала, что за вырубку деревьев мне придется заплатить несколько миллионов рублей. Вот тебе и «бесплатный» дальневосточный гектар! Точно представитель мэрии не смогла назвать сумму. Но привела пример, когда на каком-то гектаре 100 деревьев валили, насчитали 4 миллиона рублей. Я очень удивлен таким поворотом событий. Всех звали на эти гектары, обещали, мол, стройте, ребята, мы поможем. А тут — такой удар!» — привело слова мужчины ИА Сахалин. Инфо

Не может сахалинец теперь и перевести «гектарный» участок в земли сельхозназначения — по закону это почему-то можно сделать исключительно в первый год после оформления договора на участок. А мужчина, пока готовился к строительству дома, сроки пропустил.

Никакого особого порядка при вырубке деревьев на дальневосточном гектаре ФЗ-119 не устанавливает — участок дают бесплатно, а вот за вырубку леса придется платить миллионы. Какой же это «бесплатный гектар»?

Сахалинцу еще повезло, что он не успел вырубить ни одного дерева.

Напомним, ИА REGNUM, писало об аналогичной ситуации в ЕАО, когда получатель «бесплатного гектара» вырубил несколько десятков деревьев, после чего к нему в дом пришли с обыском, возбудили в отношении него уголовное дело, грозившее человеку четырьмя годами тюремного заключения и штрафом в 1,5 млн рублей. Скандал вышел грандиозный, наверное, именно поэтому житель ЕАО отделался «лёгким» испугом — заплатил штраф в размере 170 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, сырой, кривой, косой и хромой на обе ноги ФЗ-119 (О дальневосточном гектаре) был принят 1 июня 2016 года и с тех пор оброс таким колоссальным количеством скандалов и анекдотов, что впору взять его и отменить.

Анекдоты начались почти сразу после принятия закона, которому непонятно на каком основании чиновники Минвостокразвития предрекли судьбу ключевого инструмента по развитию ДФО.

Сначала интерактивная система «На Дальний Восток» принялась раздавать бесплатные земельные участки не только в непролазной дальневосточной тайге, но и на сопредельном японском острове Хоккайдо. Что вызвало веселый ажиотаж в социальных сетях:

«Бесплатные гектары на Хоккайдо?! Беру 10!»

«Ух, ты! Надо брать! А японцев спросили? Они не против?».

«Пока японцы строят планы по возврату Курил, российская система уже присоединила Хоккайдо. Хорошая система, правильная», — писали посетители соцсетей.

Кривобокая ФИС «На Дальний Восток» на всем японском острове Хоккайдо отметила всего три земельных участка, которые брать было нельзя. Всю остальную японскую территорию она милостиво и щедро разрешила разбирать «на огороды» жителям российских регионов. Однако пользователи, которые шли дальше, читали, что и «разрешенные» участки им тоже брать нельзя. Система оповещала, что «это запрещено … российским законодательством». При этом не сообщалось, какой именно закон Российской Федерации запрещает отобрать у японцев гектар каменистой, но очень благоустроенной почвы на Хоккайдо.

Горе-специалисты Минвостокразвития оправдывались: мол, система постоянно обновляется, а отметкой свободных земельных участков занимаются различные структуры и ведомства.

На это дальневосточные соцсети немедленно ответили:

«Ребята, вообще-то это японские «свободные» земельные участки».

При этом из-за нерасторопности (по версии Минвостокразвития) Росреестра очень много дальневосточных земель оказались в зоне «нельзя». А японские еще довольно долго висели в зоне «можно».

Потом были случаи, когда «чудо-система» пыталась раздавать земельные участки в Китае и даже в… Турции.

Из структур Минвостокразвития между тем нескончаемым потоком лились бравурные отчеты о том, что бесплатные земли на Дальнем Востоке позволят привлечь в регион миллионы россиян, которые (если верить чиновникам) уже практически сидят на чемоданах.

В 2015 году Минвостокразвития в процессе разработки «кособокого» ФЗ-119, основываясь на прогнозе ВЦИОМ, опубликовало бравурный прогноз, пообещав, что уже через год, в 2016 году, на дальневосточный бесплатные участки переедут… 30 млн россиян из других регионов страны.

Дальневосточники опять удивились:

«А где они все жить-то будут? В тайге?».

Вопрос отнюдь не праздный: в ДФО проживает немногим более 6 млн человек. И даже этим шести миллионам не всегда есть где жить — проблема аварийного жилья в макрорегионе только нарастает.

Однако в 2017 году ВЦИОМ опять опубликовало аналогичный прогноз, «подвинувшись» всего на 1 миллион:

«29 млн россиян хотят переехать на Дальний Восток».

ИА REGNUM решило проверить достоверность подобных прогнозов и провело собственный опрос жителей России.

В опросе приняли участие 34 794 жителя изо всех регионов России.

Аналитики ИА REGNUM, оценив результаты исследования, пришли к выводу: граждане России прекрасно осведомлены о выделении бесплатных земель в ДФО, но ехать «за туманом и за запахом тайги» практически никто не собирается. И даже те, кто готов был бы поехать, сообщали, что не верят в помощь государства в освоении участков, расположенных в глухой тайге или в непроходимых болотах и населенных голодными медведями и тиграми.

Кого опрашивал ВЦИОМ так и осталось загадкой.

По мнению аналитиков ИА REGNUM, ошибочной является сама идея выделения бесплатных земель в ДФО. Чиновники Минвостокразвития взяли за основу труды Петра Столыпина, который жил и работал в царской, аграрной России. Да и тогда земли выдавали на хлебородных почвах Амурского и Уссурийского краёв. Нынешние же «развиватели» Дальнего Востока почему-то распространили свой закон даже на такие насквозь промёрзшие регионы, как Чукотка, Якутия и Колыма, вогнав в ступор тамошние власти. Да и в других регионах ДФО гектары берут преимущественно местные жители — чаще всего в «гектары» переводят собственные дачи, которыми пользуются уже много лет.

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