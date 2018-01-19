Дальневосточники предупреждают: по пути к бесплатному гектару можно умереть

Якутск, , 09:28 — REGNUM Экс-министр финансов Якутии, представитель партии «Гражданская платформа» Эрнст Берёзкин 19 января прокомментировал намерение Минвостокразвития и Минтруда РФ поддержать инициативу платить 1 млн рублей тем, кто решит переехать жить на Дальний Восток из других регионов РФ. Известный в республике политик считает, что обустроиться в Якутске за 1 млн рублей не удастся, и высказывает мнение, что этой инициативой и раздачей гектаров чиновники вовсе не пытаются привлечь людей на Дальний Восток, а преследуют какую-то другую цель, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Профильными ведомствами рассматривается возможность увеличить сумму средств, выделяемых гражданам России при переезде на Дальний Восток к конкретному работодателю, с 225 тыс. до 1 млн рублей. Эти деньги, как предполагается, будут использоваться для адаптации людей на новом месте.

«За 1 миллион рублей в Якутске даже не купишь строительных материалов для возведения жилого дома площадью 100 кв. м. Например, 1 куб. м бруса размером 15 см на 18 см сейчас стоит 12,5 тысячи рублей. Другого леса в Якутске нет, хотя при наших морозах желательно строить дома из бруса толщиной не менее 20—22 см. На дом потребуется не менее 60 кубов бруса, это уже 750 тыс. руб. Доставка до места обойдется тысяч в 50. А пиломатериал на полы, потолок, стоимость кровли, стоимость окон, системы отопления, в конце концов, заработная плата строительной бригады — это все выводит стоимость обычного одноэтажного деревянного жилого дома далеко за пределы 1 млн рублей», — подчеркнул Эрнст Берёзкин.

Аналогично бессмысленной он считает и инициативу по раздаче на Дальнем Востоке больших участков земли. Только чтобы прилететь посмотреть на свой участок, не покрытый снегом, семье из четырёх человек придётся заплатить за путешествие в одну сторону порядка 200 тыс. рублей.

«Сейчас в 50-градусный мороз, конечно, с ручной кладью семья может прилететь за 60 тысяч и посмотреть на свой гектар, лежащий далеко в снегах, но по дороге до него можно и погибнуть, на полном серьёзе», — отметил политик.

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Эрнст Берёзкин уверен, что данный закон «изначально не преследовал цели увеличения числа жителей Дальнего Востока, или даже попытки остановки процесса исхода людей из регионов ДФО».

«Возьмут земли только богатые люди, которые могут себе позволить летать на охоту и рыбалку, чью красивую жизнь будут наблюдать коренные жители через высокие заборы. Это неизбежно приведет к протесту жителей не только Якутии, но и других регионов Дальнего Востока. Гектары лесов, полученные случайными, введенными в заблуждение людьми, будут подвергнуты угрозе бездумной вырубки и пожогов. Ведь пройдет всего 3−4 года, и станет понятно, что никто не собирается им строить дороги, тянуть линии электропередач. Обманутые люди оставят за собой разрушенную природу. Мы прекрасно понимаем, что за одним гектаром в Якутию не поедут ни москвичи, ни петербуржцы, ни калининградцы. Если даже мы, люди, родившиеся и выросшие в Якутии, понимаем, что не в состоянии освоить бесплатный гектар», — предполагает Эрнст Берёзкин.

Он уверен, что пытаться остановить отток населения с Дальнего Востока нужно не странными инициативами и законами, а совсем иными путями: решением вопроса транспортной доступности, в том числе с помощью развития малой авиации; повышением зарплат дальневосточникам; обеспечением жителей регионов ДФО квалифицированной медпомощью, снижением тарифов не только на электричество, но и на газ; выплатой налогов от добычи нефти и газа муниципалитетам, в которых они извлекаются из недр земли.

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Как сообщало ИА REGNUM, увеличить выплаты переселенцам в 2017 году предложил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заявив, что выделяемых на эти цели 255 тыс. рублей недостаточно. По мнению экспертов, идея платить по 1 млн рублей желающим переехать на Дальний Восток обречена на провал, бессмысленна, бесполезна и даже вредна.

«Вспомним Советский Союз, какие средства тогда были направлены на развитие ДФО. Вспомните, какие предоставлялись льготы, какие платили зарплаты? И что? Даже такими мерами увеличить численность населения на Дальнем Востоке смогли максимум на 7%. Всё!» — убеждён директор РЦНО миграционных процессов Сергей Пушкарёв.

«Население правильно возмущено этим, так как многие на Дальнем Востоке до сих пор живут в аварийном и ветхом жилье. Почему им по миллиону не выделить на обустройство? Сомнительно, что выделение миллиона привлечёт реальных работников, скорее всего, разного рода авантюристов и аферистов», — высказывал опасения кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.