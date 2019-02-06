Юрий Трутнев считает ДВ-гектар прекрасной программой: несмотря ни на что

Хабаровск, , 11:17 — REGNUM В ходе пресс-конференции полпреда в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию ДФО Александра Козлова, посвященной развитию Дальнего Востока, журналист из Хабаровска спросил о перспективах проекта «Дальневосточный гектар». В частности, он привёл пример, когда жители западных регионов России оформили гектары в Хабаровском крае и варварски вырубили лес в одном из прекраснейших мест региона. Журналиста интересовало мнение полпреда о целесообразности программы — ведь подобных случаев уже было очень много с момента начала её реализации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Граждане РФ с запада России вырубили красивый лес в Комсомольском лесничестве. Варварство заметили охотники, позвонили в полицию. Возбуждено уголовное дело. Юрий Трутнев пообещал проконтролировать ситуацию.

«Тем не менее «Дальневосточный гектар» — действенная программа. Но требования к деятельности на ДВ-гектаре те же, что и в любой остальной местности. Закон нарушать нельзя. Дальневосточный гектар — хорошая программа. Сейчас заявок стало меньше. Мы будем изучать, почему так. Будем ликвидировать все препятствия. Будем делать всё, чтобы гектар был выгоден людям. Надо смотреть на качество, на возможности создания инфраструктуры. Нигде в России так быстро невозможно получить землю. Мы это сделали. И будем продолжать работать», — сказал полпред.

Согласно опросу, проведенному ИА REGNUM в 2018 году, граждане России прекрасно осведомлены о программе «Дальневосточный гектар», но не собираются переезжать на Дальний Восток за куском земли. В ДФО свободно к выдаче 188,4 млн гектаров. С начала действия программы выдано не более 47 тысяч.