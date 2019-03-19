Третий день тема номер один в Якутии — похищение и изнасилование жительницы столицы республики, совершённые мигрантом. Этот инцидент настолько возмутил якутян, что они сначала собрались на стихийный митинг, а затем жаловались на поведение гастарбайтеров и их нелегальный бизнес — уже на официальной встрече с руководством Якутии и Якутска. Мероприятие прошло очень эмоционально, на нём собрались несколько тысяч человек, люди ехали в расположенный в Якутске спорткомплекс «Триумф» из соседних районов, из окон машин торчали национальные флаги…

Иван Шилов ИА REGNUM Мигрант

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В соцсетях люди сходятся во мнении, что такого единодушного негодования народ саха не проявлял ещё никогда, и кто-то видит в этом плюс, а кто-то — национализм. Очевидно, что истинной причиной ярости якутян стал не столько сам факт преступления, сколько то, что изнасиловал женщину не земляк, а представитель другой национальности. Нельзя, конечно, не почувствовать разницу, но стоит ли увлекаться этой обидой?

Действительно, почему многонациональное население Якутии может демонстрировать такое единение против мигрантов, но не против загрязнившей три реки республики компании АЛРОСА? Или против своих педофилов и насильников, инциденты с участием которых бывают просто вопиющими? Не зря в комментариях в соцсетях в этом контексте часто вспоминается отец Мелетий и 87 (!) эпизодов педофилии, совершённых в адрес обучавшихся в якутской православной гимназии мальчиков. Разве это меньший повод выйти на митинг? Почему тогда многотысячная толпа также дружно не отправилась защищать ни в чём не повинных детей? И ведь это не единственный случай, который мог бы стать причиной не меньшей ярости и негодования. Или «своим» можно всё прощать?

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника. 1872

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Удивило в этой ситуации и то, что людям беспрепятственно дали прийти на этот митинг и даже предоставили не то что площадь, а целый спорткомплекс «Триумф». Когда народ митинговал в морозы на улице против планов создания газоперерабатывающих производств, трудно было получить разрешение на такую акцию протеста — не за сутки до неё, а за несколько дней, а тут — красная дорожка, вот вам здание, идите митингуйте. Что это? Подогревание национальной розни или просто повод спустить народный пар, образовавшийся из-за повышения пенсионного возраста, роста НДС и цен на бензин, годами нерешаемых проблем? Ощущение, что представители власти просто не хотят принять удар недовольных политикой в стране и регионе людей на себя и подтекст такой: «Вот вам мигранты — мальчики для битья».

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Отдельного внимания во всей этой истории заслуживает глава региона Айсен Николаев, который тоже пришёл в «Триумф» и выступил там перед разгорячённой многотысячной толпой с речью. Да, он призвал не допускать самосуда и противоправных действий, но в конце своей речи сказал собравшимся несколько эмоциональных коротких фраз на якутском языке, завершив своё выступление словами с корнем «саха» и фразой «Уруй Айхал!» (восклицание на якутском языке, выражающее радость и восторг). После этого якутяне долго скандировали «Ил Дархан!», а Айсен Николаев раскланивался перед ними. Со стороны это выглядело как национализм.

Кроме того, глава республики фактически подогрел и без того напряжённую обстановку. Верить ли сообщениям в соцсетях о том, что прямиком из «Триумфа» разгорячённые якутяне отправились громить киоски торгующих овощами и фруктами мигрантов? Судя по эмоциональности прошедшего мероприятия, это очень похоже на правду. Неуправляемая разгорячённая толпа, состояние которой схоже с настроениями болельщиков после матча. С трудом верится, что люди могли быстро успокоиться, тем более что у них, в отличие от фанатов, вполне реальная, осязаемая причина для негодования.

Nathan Keirn Толпа

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Произошедшие события стоит рассматривать и под таким углом, что ситуацию с безнаказанностью нелегальных мигрантов по каким-то причинам запустили до предела, и изнасилование фактически стало спусковым крючком, последней каплей в чаше терпения жителей республики, которым в овощных киосках часто не дают чеки, в автобусах грубят водители-мигранты, а легальные предприниматели теряют деньги, проигрывая конкурентам, которые не платят налоги.

Доктор политических наук Илдус Ярулин на следующий день после стихийного митинга высказывал мнение, что самым адекватным шагом руководства республики стали бы встречи с представителями национальных диаспор в республике.

«Начало ситуации власти Якутии уже проспали, — считает эксперт. — Просто потому, что ситуация с насилием и последовавший за ней митинг возникли. Если бы проблемой мигрантов в Якутии занимались всерьёз, этого бы не произошло. Сейчас главное — не дать этому конфликту разгореться во что-то более масштабное. Этого допустить нельзя ни в коем случае».

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Но вольно или невольно ситуация была не купирована руководством региона, а, наоборот, накалена. Результатом стало то, что теперь жителей республики разрывает между призывами перестать покупать что-либо в принадлежащих мигрантам киосках до страха, что их теперь могут отравить шаурмой узбеки. Сами мигранты пытаются «давить на кошелёк» и пишут о том, что не покупать у них — себе дороже, выдвигают версии, что кто-то может просто нагреть на этой волне негодования руки — кто-то, кто торгует овощами и фруктами по ценам выше, чем у мигрантов. Картина происходящего в республике, которая вырисовывается, удручающая. Паника, ярость, спонтанные реакции и решения.

Иван Шилов ИА REGNUM Рынок, торговля

И пока непохоже, что жители республики начинают успокаиваться. Эмоции переполняют даже депутатов. Представитель Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов, например, призывает «не приобретать у киргизских предпринимателей товары и услуги после всего, что они вытворили».

«Мы завтра утром проснёмся уже в другой республике. После всплеска мощнейшей энергетики народа саха в «Триумфе», республика уже не будет той, которую мы знали. Этот день можно официально назвать началом экономических санкций против нелегального предпринимательства мигрантов. И эти санкции ввели не государство, не контрольные органы, а народ! Мы будем усиливать миграционное законодательство, требовать от властей конкретных действий в защиту местного предпринимательства. В наших городах, сёлах и посёлках — мы должны чувствовать себя безопасно!» — написал депутат в соцсети.

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Взгляды на митинг-встречу в «Триумфе» совершенно полярны. «Впервые стал свидетелем народного единения. Столько собравшихся людей — порядка 5−6 тысяч здоровых, адекватных мужчин — проявили настоящую солидарность, выдержку и истинную мудрость. Впервые власти пошли на открытый диалог с народом и не ошиблись», — считает начальник отдела информационного обеспечения республиканского центра национальных видов спорта Владислав Коротов.

«По-моему, сейчас происходит настоящая вакханалия! Из-за случая с изнасилованной женщиной в Якутск даже едут машины с разъярёнными мужчинами, из окон торчат флаги. Да, мы должны донести до власти, что народ недоволен, открыть глаза на статистику правонарушений, которые совершают мигранты, но громить ларьки с овощами и фруктами, кидаться на всех среднеазиатов, радоваться и улюлюкать, что наконец-то наш народ «проснулся», — это неправильно. Пещерный национализм не доводил до хорошего никогда», — пишет блогер Лиза Газизова.

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Действительно, стоит задаться вопросом: приведёт ли к чему-то хорошему неконтролируемая агрессия ко всем мигрантам без исключения? Вряд ли, тем более что можно уже пожинать плоды начавшейся в республике истерии против рабочих из других стран: перевозки по городу в основном осуществляются силами мигрантов, и многие из них перестали выводить на дороги Якутска автобусы. По информации ИА SakhaDay, на маршрут не вышли десятки транспортных средств.

Bundesarchiv Члены нацистских штурмовых отрядов в 1933

Но политолог, председатель координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Виталий Обедин надеется, что у истерии вокруг изнасилования якутянки мигрантом будут и позитивные плоды.

«Про борьбу с нелегальным бизнесом предпринимательское сообщество Якутии зудит уже два года. А в ответ слышит одно и то же: сказки про «нехватку полномочий» и жалобы на ФЗ-294, который не дает проверять. Пытаясь привлечь внимание якутских властей к росту теневого сектора в малой экономике, предприниматели даже самостоятельно сняли фильм о том, как у нас работают нелегалы — «Те, кто сидят в тени». Особенно там радует сольное выступление одного из гостей-«бизнесменов» ближе к финалу, который кидается на камеру и кричит «ымэл я твой закон!» — констатировал Виталий Обедин. — Похоже, обязательно-всенепременно требуется жертвоприношение, чтобы система начала чесаться. Сгорели люди в ТЦ — все идём проверять пожарную безопасность! Отравились люди алкогольным суррогатом — о, надо что-то сделать с «боярышником»! Изнасиловал мигрант местную девушку — давайте зачищать от них рынки!»

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По мнению Виталия Обедина, сейчас нужно «отжать ситуацию по максимуму, чтобы всё не закончилось политическим хайпом для группы лиц на скользкой теме». Он считает, что в сложившейся ситуации нужно заложить основания для плановой и стабильной зачистки теневого сектора — «а иначе весь пар опять в свисток уйдёт».

Правокатор

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Якутии разгорелся национальный скандал вокруг языка преподавания в одной из школ города. Причиной конфликта между сахаязычными и русскоговорящими жителями Якутска стало то, что единственная школа нового, 203-го микрорайона города оказалась с преподаванием только на якутском языке. Представители народа саха тогда доказывали, что в школе «Айыы Кыhата» преподавание должно быть на якутском языке, и напоминали, что её ученики ютились в приспособленных зданиях в ожидании своего в течение 14-ти лет. Родители русскоязычных детей жаловались, что других школ в микрорайоне нет. Ситуация была разрешена в пользу говорящих на русском языке детей только после того, как в неё вмешался уполномоченный по правам ребёнка в РФ.