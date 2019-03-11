Активно прошла неделя в Татарии, но не без протестов. В Зеленодольске жители домов, признанных аварийными, выселенные без выделения равноценного жилья, после митинга рассказали свои истории казанским СМИ, чтобы привлечь внимание властей. Рассказывали, что голодают, так как вынуждены экономить, чтобы вносить платежи по соципотеке — альтернативе, что была предложена вместо мизерной выкупной цены. Пенсионерка из своей пенсии в 12 тыс. рублей почти 6 тыс. рублей отдаёт за соципотечный платёж.

Татария

Саму программу уже назвали бесчеловечной — ведь размер компенсации настолько мал, что вырученных средств на полноценное жильё не хватает. Только после активных протестов, освещения проблемы федеральными СМИ и митингов республиканские власти обратили внимание на ситуацию. Лишь спустя неделю после митинга замглавы минстроя Татарии Алексей Фролов заявил, что правительство приняло решение предложить зеленодольским аварийщикам переехать в казанский микрорайон «Салават купере», вот только не уточнил, будет ли это обменом на изымаемое жильё или бывшим зеленодольцам придётся платить соципотеку, что многим не по карману.

Протестовали и бывшие клиенты «лопнувшего» два года назад «Татфондбанка», 40% в котором на момент отзыва лицензии имела республика. Митинг был приурочен к двухлетней годовщине, на нём не обошлось без резких и скандальных высказываний. Неформальный лидер союза пострадавших вкладчиков Александра Юманова заявила, что на протяжении двух лет она понимала, что для властей она не человек.

«Каждый день отмазки. В письмах Следственного комитета, в письмах Центробанка. Итоги двух лет не для людей, никто работать не хочет. Нас пинают, швыряют. Теперь поняла, что я не человек — я говно!» — резко заявила она, держа в руках соответствующий плакат.

Юманова также добавила, что «фирмы, которые брали невозвратные кредиты, банкротятся, уходят от ответственности, мы все глубже и глубже погружаемся в болото невозврата денег!«

Тем временем суд по просьбе следователей добавил ускорения бывшему председателю правления ТФБ, депутату Госсовета Роберту Мусину, проходящему фигурантом по ряду уголовных дел. Теперь он должен читать не менее одного тома в день, следователи настояли на этом и пожаловались на искусственное затягивание процесса фигурантом и его защитником — за 181 рабочий день они прочитали лишь половину из 120 томов.

Сферу образования республики сотрясают скандалы. Прокуратура проведёт проверку после того, как в соцсети попало видео, на котором ученики средней школы в одном из районов без страховки убирали снег с крыши образовательного учреждения. А в Тукаевском районе фигурантом скандала с эротическим уклоном стала завуч одной из сельских школ. Фото с уверениями, что на нём изображена педагог, получили не только родители, но и малолетние ученики школы, сама 28-летняя завуч подала заявление в полицию, заявив, что это фотошоп. Депутаты в свете нескончаемых скандалов в сфере образования предложили ввести в регионе должность школьного омбудсмена.

О нарушении закона о двуязычии заговорил руководитель аппарата главы Татарии Асгат Сафаров. Во время заседания совета по реализации законодательства о языках республики Сафаров напомнил, что «есть административная ответственность за невыполнение закона о двуязычии», но почему-то администрация городов и районов не использует этот инструмент.

«Далеко ходить не надо. По Баумана пройдитесь… Я каждое утро хожу. Там процентов 10 вывесок на татарском языке! Я имею в виду названия магазинов, торговых точек. Но я просто не понимаю, почему мы каждый раз об этом должны говорить? Есть же главы администраций. Надо с них спрашивать по полной программе! У нас самые разные цифры «рисуют». Мы сами себя успокаиваем, что у нас все в порядке, что огромная работа проведена. А на самом деле все очень медленно. И нас правильно население критикует за это!» — резко отметил глава аппарата.

Вице-премьер Василь Шайхразиев добавил, что в глубинке на татарский переводят только 28% официальных документов, а в аутсайдерах — Спасский и Бавлинский районы. В качестве решения проблемы было предложено применять компьютерный переводчик.

Жители Татарии стали реже жаловаться главе региона Рустаму Минниханову, и причина вовсе не в том, что не на что жаловать. Просто «результативность посланий к власти стремится к нулю: в прошлом году положительные решения были приняты лишь по 0,5% обращений — по каждому 192-му», а за год до этого ранее были удовлетворены 0,7% просьб.

Сфера экономики была богата на события. На Казанском вертолётном заводе начали прорабатывать новый облик вертолёта «Ансат» — VIP-вертолет продолжит линейку лимузинов Aurus, и, по слухам, «на него хотят добровольно-принудительно пересадить важных чиновников». Казанские СМИ пишут о проекте под лозунгом — «хотим, как у Путина», но с лопастями, так как автомобиль Aurus ранее получил название «лимузина Путина» и под этим названием фактически вошёл в историю.

Зеленодольский завод им. Горького попал под санкции США. Среди причин называют «активное участие в строительстве кораблей для ВМФ России и ФСБ» и крымские активы — «зеленодольское предприятие фактически руководит керченским заводом «Залив»».

Тем временем стало известно, что российские власти намерены помочь в ситуации с закрытием завода Ford Sollers в Татарии. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в кулуарах конференции «Неделя российского бизнеса» заявил журналистам, что в курсе ситуации и «будем помогать».

В Татарии, которая стала одним из регионов — участников пилотного проекта по борьбе с бедностью, на заседании телевизионного дискуссионного клуба КФУ искали ответ на вопрос «как обуздать бедность?». Участники видят лишь два пути — «либо богатеть всем вместе, либо отнять и поделить». При этом звучало предложение сделать необлагаемый минимум, скажем, в 20 тысяч рублей и не взимать налоги с тех, кто получает такой доход.

Весной 2019 года на улицы Татарии и Москвы должны выйти беспилотники, но пока на эксперимент не хватает 240 млн рублей.

Из списка ключевых участников строительного кластера стратегии развития Татарии до 2030 года исчез крупный подрядчик — бывший участник проекта строительства космодрома «Восточный» в Приамурье, принадлежащее депутату Госсовета РТ ООО «ПСО Казань». В целом власти в новой версии стратегии, неофициально носящей название «Прыжка барса», существенно уменьшили прогноз на иностранные инвестиции, но добавили соцнагрузку и идею равенства города и деревни.

Республиканские депутаты посчитали, что на обеспечение инфраструктурой участков, выделяемых многодетным, только в Казани нужно 35 млрд рублей. Казанские СМИ пишут, что «земельная революция» Дмитрия Медведева, который еще в 2011 году распорядился давать землю многодетным, осталась на бумаге». На сегодня в регионе — острый дефицит пригодных земель, особенно страдает Казань и Набережные Челны.

Вопрос студенческого проездного, ввода которого после повышения стоимости проезда требовали учащиеся Татарии, снова попал в медиаповестку. Депутаты провели круглый стол, на котором некоторые из них заявили, что «изыскать средства можно», хотя власти и говорят, что необходимых 1,5 млрд рублей нет. Представители вузов на круглом столе уточнили, что «студенты обижены» и «могут быть и волнения».

Ещё одна кадровая ротация возможна в республике. Вслед за слухами о возможной отставке с поста заместителя главы следственного управления СК РФ по Татарии Владимира Циомы, заговорили о том, что следком покинет и его коллега Марат Зарипов, на сегодня являющийся и. о. главы ведомства. Казанские СМИ пишут, что в этот раз речь идёт «о заслуженном повышении» — ему прочат вакантное место руководителя следкома по Удмуртии.

Крупные совещания с участием республиканских предпринимателей и VIII Всероссийский сход предпринимателей татарских сел прошли в регионе на прошлой неделе. Заседание Совета по предпринимательству в этот раз полностью посвятили теме самозанятых, в проекте по которым участвует Татария. В республики с начала 2019 года около 4,2 тыс. жителей оформили этот статус, но с учётом, что, по подсчётам правительства, таковых около 300 тысяч, процент довольно мал.

«Мое личное мнение — решение о самозанятых очень правильное, достаточно проработанное. Но, тем не менее, когда мы начали реализовывать все эти подходы, то увидели, что еще много вопросов требует доработки. В том числе и доработки на федеральном уровне», — заявил глава региона Рустам Минниханов, добавив, что «если какой-то контрольный орган начнет трактовать, где трудовой договор, а где гражданский, — это неправильно»: «Это будет коррупция, целая мафия! Надо получить от Верховного суда четкие трактовки».

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов, присутствовавший на встрече, добавил, что «эксперимент, конечно, сложный, поэтому в меньшей степени он выполняет ту функцию, которую мы ждали, — это массовая легализация миллионов предпринимателей, которые сегодня есть и работают, но работают в «серой» или «черной» сфере». Титов добавил, что бизнес нужно стимулировать и нужна обратная связь.

Минниханов в конце встречи предупредил ответственные лица, «чтобы все работало, чтобы не так, что «колхоз создали, высылайте колхозников!»».

На встрече с сельскими бизнесменами прозвучал ряд актуальных для сектора вопросов и проблем: отток населения из деревень в крупные города, вопросы реализации продукции и поиск новых рынков сбыта, развитие взаимодействия с татарскими предпринимателями из других регионов России. Минниханов заявил, что «в городе сохранить татарскость тяжело, поэтому нужно помогать селу», а перспективы он увидел в халяльной продукции.

Бизнесмены собрались и посовещались: самозанятые и бизнес на селе

Сразу два крупных бизнес-мероприятия прошли в Казани на прошлой неделе — XI расширенное заседание Совета по предпринимательству при главе Татарии и VIII Всероссийский сход предпринимателей татарских сёл.

Совет был полностью посвящен самозанятым, так как Татария вместе с Москвой, Московской и Калужской областями участвует в реализации пилотного проекта по упрощённой регистрации самозанятых.

Напомним, специальный налоговый режим для данной категории граждан начал работать с 1 января 2019 года. Самозанятые — это граждане, которые не трудоустроены официально, не имеют работодателя или сотрудников в подчинении. В случае, если они получают не больше 200 тыс. в месяц, то они могут зарегистрироваться в этом статусе. Для регистрации используется специальное интернет-приложение. Опыт по налогообложению самозанятых может быть распространён на всю страну уже до конца 2019 года.

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Участниками заседания в Казани стали свыше 200 предпринимателей. Прозвучало, что с начала 2019 года в новом статусе оформились около 4,2 тыс. жителей, но с учётом, что по подсчётам правительства таковых около 300 тысяч, процент довольно мал.

«Мое личное мнение — решение о самозанятых очень правильное, достаточно проработанное. Но, тем не менее, когда мы начали реализовывать все эти подходы, то увидели, что еще много вопросов требуют доработки. В том числе и доработки на федеральном уровне», — заявил глава региона Рустам Минниханов.

Марсель Бадыкшин. president.tatarstan.ru XI расширенное заседание Совета по предпринимательству

К примеру, на мероприятии прозвучало, что есть проблема при найме самозанятых в качестве фрилансеров, так как работодателей налоговые органы обязывают платить за «временных работников» как за постоянных, ссылаясь на наличие трудовых взаимоотношений. Глава ГК ILAR Ильдар Низамеев на заседании заявил, что проектная группа проработала семь критериев, как разграничивать регулируемые законодательством трудовые отношения и работу с фрилансерами, и попросил надзорные ведомства зафиксировать их.

Глава ФНС Марат Сафиуллин на это отметил, что «есть определение Верховного суда РФ, который четко определяет понятие трудового договора», и по нему гражданско-правовой договор — это услуги, оказываемые физлицом на нерегулярной основе. Сафиуллин добавил, что ещё до закона о самозанятых бизнесмены пытались хитрить и оформлять сотрудников по-разному, чтобы не платить за них отчисления.

Рустам Минниханов напомнил, что сам эксперимент с самозанятыми преподносился как открытый механизм взаимодействия между людьми и налоговой, и усложнять его нельзя: «Если какой-то контрольный орган начнет трактовать, где трудовой договор, а где гражданский, — это неправильно. Это будет коррупция, целая мафия! Надо получить от Верховного суда четкие трактовки».

О необходимости доработки Минниханов говорил неспроста, ведь в рамках федерального эксперимента по итогам 2019 года в Татарии должно быть зарегистрировано не менее 60 тыс. самозанятых, иначе республика провалит эксперимент.

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов, присутствовавший на встрече, добавил, что «эксперимент, конечно, сложный, поэтому в меньшей степени он выполняет ту функцию, которую мы ждали, — это массовая легализация миллионов предпринимателей, которые сегодня есть и работают, но работают в «серой» или «черной» сфере». Титов добавил, что бизнес нужно стимулировать и нужна обратная связь.

Минниханов в конце встречи предупредил ответственные лица, «чтобы все работало, чтобы не так, что «колхоз создали, высылайте колхозников!»».

На встрече с сельскими бизнесменами прозвучал ряд актуальных для сектора вопросов и проблем: отток населения из деревень в крупные города, вопросы реализации продукции и поиск новых рынков сбыта, развитие взаимодействия с татарскими предпринимателями из других регионов России. Минниханов заявил, что «в городе сохранить татарскость тяжело, поэтому нужно помогать селу», а перспективы он увидел в халяльной продукции.

«Сегодня очень важно сохранить наш родной язык, традиции, богатую культуру. Однако в городе это сделать очень сложно. Наша основа — это село. Поэтому необходимо его поддерживать, создавать условия для комфортной жизни. В этом году в республике будет реализовано 40 различных программ, больше половины из которых направлено на развитие села», — подчеркнул Рустам Минниханов и добавил, что «мы много говорим о халяльном образе жизни» и здесь «речь идет не только о продуктах питания, но и о халяльной медицине, косметике, фармацевтике»: «Только в России проживает более 20 млн мусульман. Потому эта тема для нас очень актуальна».

Рустем Кадыров. president.tatarstan.ru Татарские товары

В завершении встречи попросил Минсельхозпрод РТ оказывать представителям бизнеса на селе содействие в вопросах реализации продукции, а предпринимателям предложил активнее использовать практику электронной торговли.

«Татфондбанк»: двухлетняя годовщина

Бывшие клиенты «Татфондбанка» и связанного с ним «ИнтехБанка» почтили память «лопнувших» два года назад кредитных организаций митингом.

Напомним, весной 2017 года оба банка остались без лицензий, а позднее стали банкротами, оставив без вкладов и накоплений вкладчиков и клиентов-юрлиц. Дело не обошлось без уголовного преследования. Только в деле бывшего главы правления ТФБ Роберта Мусина свыше 20 эпизодов, а ущерб превысил 50 млрд рублей. На сегодня экс-банкир и его защита знакомятся с материалами дела, которых набралось на 120 томов. На днях суд по просьбе следователей добавил ускорения Роберту Мусину. Теперь он должен читать не менее одного тома в день, следователи настояли на этом и пожаловались на искусственное затягивание процесса фигурантом и его защитником — за 181 рабочий день они прочитали лишь половину из 120 томов.

В прошедшие выходные бывшие клиенты ТФБ собрались на митинг, который приурочен к двухлетней годовщине. На нём не обошлось без резких и скандальных высказываний. Неформальный лидер союза пострадавших вкладчиков Александра Юманова заявила, что на протяжении двух лет она понимала, что для властей она не человек.

«Каждый день отмазки. В письмах Следственного комитета, в письмах Центробанка. Итоги двух лет не для людей, никто работать не хочет. Нас пинают, швыряют. Теперь поняла, что я не человек — я говно!» — резко заявила она, держа в руках соответствующий плакат.

Tatarstan.ru ПАО «Татфондбанк»

Юманова также добавила, что «фирмы, которые брали невозвратные кредиты, банкротятся, уходят от ответственности, мы все глубже и глубже погружаемся в болото невозврата денег!«

В рамках публичного мероприятия участники вели сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой повлиять на расследование уголовного дела, чтобы оно шло полно и объективно.

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Акценты экономики

Сфера экономики была богата на события. На Казанском вертолётном заводе начали прорабатывать новый облик вертолёта «Ансат» — VIP-вертолет продолжит линейку лимузинов Aurus, и, по слухам, «на него хотят добровольно-принудительно пересадить важных чиновников». Казанские СМИ пишут о проекте под лозунгом — «хотим, как у Путина», но с лопастями, так как автомобиль Aurus ранее получил название «лимузина Путина» и под этим названием фактически вошёл в историю.

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«Вертолет «Ансат» в облике лимузина Aurus начали прорабатывать холдинг «Вертолеты России» и создатель транспорта для первых лиц «Кортеж» — институт НАМИ», — пишет издание «Бизнес-онлайн» и, ссылаясь на собственные источники, добавляет, что «VIP-борт создадут на КВЗ и покажут на МАКС-2019».

Эксперты оценили отделку салона «машины» порядка 10 млн рублей.

«Таким образом, традиция будет продолжена на новом уровне — казанские «вертушки» возят первых лиц еще со времен Хрущева», — резюмирует издание, отмечая, что отправной точкой проекта стала потребность в лимузине для президента России.

Напомним, проект «Кортеж», названный Aurus от слова aurum — золото и Russia, представляет собой линейку представительских автомобилей, создаваемых с 2012 года по заказу Минпромторга РФ московским Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ).

Ещё одно событие, но уже с негативным окрасом, произошло в сфере экономики на прошлой неделе. Зеленодольский завод им. Горького оказался под санкциями США, попав в список американского минфина. Среди причин называют «активное участие в строительстве кораблей для ВМФ России и ФСБ» и крымские активы — «зеленодольское предприятие фактически руководит керченским заводом «Залив»».

"Можно сказать, что завод попал в список «до кучи». Мы видим, что американцы постепенно все наши оборонно-промышленные компании под благовидными предлогами включают в список, а зеленодольское предприятие к тому же —серьезный игрок в строительстве заказов для флота», — прокомментировал изданию «Бизнес-онлайн» попадание в список зеленодольского завода главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Эксперты издания отметили, что попадание под санкции «плохо в любом случае», так как «иностранные банки могут внешние денежные операции прекратить, а они у завода есть», а все «зарегистрированные на компанию счета будут заблокированы», но «в первую очередь санкции отразятся на возможном экспорте».

Тем временем стало известно, что российские власти намерены помочь в ситуации с закрытием завода Ford Sollers в Татарии. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в кулуарах конференции «Неделя российского бизнеса» заявил журналистам, что в курсе ситуации и «будем помогать».

Напомним, в январе 2019 года стало известно, что американская компания Ford рассматривает вопрос закрытия набережночелнинского завода, но окончательно решение будет принято во втором квартале 2019 года. Сообщалось, что производимые на заводе модели автомобилей «будут импортировать в Россию или совсем выведут с российского рынка», а закрытие запланировано в рамках реструктуризации бизнеса. Завод работает с июня 2015 года, начав с производства кроссовера Ford EcoSport. Общий объём инвестиций в запуск производства двух моделей составлял 400 млн долларов. Официально в компании говорят, что о закрытии конкретных заводов говорить преждевременно, а судьба почти 600 сотрудников остаётся под вопросом.

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В Татарии, которая стала одним из регионов — участников пилотного проекта по борьбе с бедностью, на заседании телевизионного дискуссионного клуба КФУ искали ответ на вопрос «как обуздать бедность?». Участники видят лишь два пути — «либо богатеть всем вместе, либо отнять и поделить».

Напомним, в Татарии 7,7% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Республика совместно с Кабардино-Балкарией, Томской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской, Ивановской областями и Приморским краем участвует в пилотном проекте по борьбе с бедностью.

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При этом звучало предложение сделать необлагаемый минимум, скажем, в 20 тысяч рублей и не взимать налоги с тех, кто получает такой доход.

«А вообще есть только два способа повысить уровень жизни малообеспеченных людей. Либо повышать его для всех, но для этого нужно начать всей страной больше зарабатывать, и тогда каждому достанется что-то от общего пирога. Это возможно, если мы обеспечим рост экономики на уровне 5% в год, что трудно и долго. Второй вариант — это перераспределение того, что уже есть. Для этого нужно у кого-то забрать — у предпринимателей, у среднего класса, повысив налоги, ограничив доходы и пр., и отдать тем, кто находится за чертой бедности. Что называется, отнять и поделить. Этот путь эффективный в краткосрочном плане, но в стратегическом — тупиковый», — цитирует издание «Вечерняя Казань» участника дискуссионного клуба доктора экономических наук, профессора КФУ Игоря Коха.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886 год

Это далеко не все новости экономики Татарии прошлой неделе.

Вопрос реализации стратегии развития Татарии до 2030 года, получивший неофициальное название «Прыжок барса», обсудили в Госсовете РТ на заседании профильного комитета. В обновленной редакции документа накопленные прямые иностранные инвестиции в регионе в 2030 году составят 5,7 млрд долларов при росте в 3,2 раза, тогда как в прошлой редакции планировался рост в 12,8 раза до 44,1 млрд долларов.

«Так, инерционный сценарий действующей стратегии предусматривал рост накопленных иностранных вложений с $3,4 млрд в 2018 году до $15,4 млрд в 2030 году. По базовому сценарию вложения должны вырасти до $44,1 млрд, по оптимистическому — до $94 млрд. В новой редакции стратегии эти показатели снижены. Теперь по инерционному сценарию чиновники рассчитывают, что прямые иностранные инвестиции смогут достичь лишь $5,4 млрд, по базовому — $5,7 млрд, по оптимистическому — $5,9 млрд. Таким образом, по базовому сценарию прогнозной показатель был снижен в 7,7 раз., а по оптимистическому — в 16», — уточнило издание «Коммерсантъ».

Замглавы министра экономики Татарии Олег Пелевин на заседании отметил, что стратегия меняется в плановом порядке «с учетом тенденций развития мировой экономики».

"По прямым иностранным инвестициям изменилась методика на федеральном уровне. Если раньше она формировалась органами статистики, то сейчас этим занимается Центробанк России. Ну и, безусловно, ряд показателей был изменен с учетом текущей геополитической ситуации», — уточнил он.

Поправки стратегии предполагают и иные изменения: к примеру, увеличен план по средней продолжительности жизни населения. К 2030 году она должна достигнуть 80 лет вместо прежних 75,3 года. Ожидается снижение безработицы, а также добавилась социальная нагрузка, и прописана идея равенства города и деревни.

Помимо этого, в документе из списка ключевых участников строительного кластера стратегии исчез крупный подрядчик — бывший участник проекта строительства космодрома «Восточный» в Приамурье, принадлежащее депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину ООО «ПСО Казань». У предприятия, только недавно заключившего мировое соглашение с налоговой об уплате почти 2 млрд рублей долга, возник риск банкротства — ТФБ обратился в суд с соответствующим иском.

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А на заседании другого комитета Госсовета республиканские депутаты посчитали, что на обеспечение инфраструктурой участков, выделяемых многодетным, только в Казани нужно 35 млрд рублей.

Напомним, на начало марта 2019 года всего в регионе проживают 55 688 многодетных семей, имеющих и имевших право на получение бесплатных наделов, в список попали 50 280 семей. На кадастровый учет поставлено 36 995 земельных участков, свыше 32,7 тысяч многодетных семей уже получили их в собственность.

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Казанские СМИ пишут, что «земельная революция» Дмитрия Медведева, который еще в 2011 году распорядился давать землю многодетным, осталась на бумаге». На сегодня в регионе — острый дефицит пригодных земель, особенно страдает Казань и Набережные Челны. Дефицит земли в двух последних городах составляет 9924 участка, из которых 5840 в Казани и 4084 — в Автограде.

«Нередко многодетные семьи отказываются от предоставляемых земельных участков из-за непривлекательного месторасположения, отсутствия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. На сегодняшний день земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, в большинстве своем не обеспечены инженерной и дорожной инфраструктурой. И это является основной проблемой», — отмечалось на заседании комитета.

Константин Маковский. На кухне. 1913

По подсчётам властей, только на инфраструктуру в Казани необходимо 35 млрд рублей. Выяснилось, что, например, из сотен участков в Каймарах лишь на 12 построены дома, всё упирается в отсутствие инфраструктуры.

В сфере транспорта региона ожидаются важные события.

Весной 2019 года на улицы Татарии и Москвы должны выйти беспилотники, тестировать их будут на участке трассы M11 Москва — Санкт-Петербург до конца 2019 года. Заместитель главы министерства промышленности и торговли России Александр Морозов рассказал, что работы пройдут в рамках правительственного эксперимента по тестированию высокоавтоматизированных машин.

«В этом году выйдут автомобили компаний «Яндекс», МАДИ, КамАЗ, «Иннополис» и конструкторского бюро «Аврора», — пишет издание InKazan.

Сообщается, что на эксперимент не хватает 240 млн рублей, из которых на проверку свыше 100 машин необходимо выделить около 40 млн рублей, а ещё 200 млн предусмотреть «на подготовку трассы М-11 на проведение эксперимента по проезду беспилотных транспортных средств на федеральных дорогах» — на специальные датчики.

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Скандал с языковым уклоном…

О нарушении закона о двуязычии заговорили представители республиканских властей.

На заседании Совета по реализации законодательства о языках республики вице-премьер РТ Василь Шайхразиев отметил, что «в полном объёме на территории республики мы данный закон пока не исполняем», а добиться высоких показателей удалось лишь по трём параметрам: доля свидетельств о госрегистрации актов гражданского состоянии, доля письменных ответов на языке обращения граждан, поступивших на государственном языке, и доля документов в делопроизводстве, исполненных на татарском языке, на обращения органов (организаций), поступившие на татарском языке.

Шайхразиев также отметил, что на сайтах муниципалитетов опубликовано 85,6 тыс. новостей на русском языке и более 63 тыс. на татарском при показателях перевода 74% против 53% годом ранее.

«Муниципальными образованиями в прошлом году опубликовано 26 тыс. 525 муниципальных нормативных актов, из которых на татарский переведены 7 тыс. 510 документов или 28%. Основная причина низких показателей — нехватка кадров с должным знанием двух государственных языков республики», — отметил вице-премьер, а для решения этой проблемы было предложено использовать компьютерный переводчик.

В аутсайдерах оказались Спасский и Бавлинский районы.

Руководитель аппарата главы Татарии Асгат Сафаров напомнил, что «есть административная ответственность за невыполнение закона о двуязычии», но почему-то администрация городов и районов не использует этот инструмент.

«Далеко ходить не надо. По Баумана пройдитесь… Я каждое утро хожу. Там процентов 10 вывесок на татарском языке! Я имею в виду названия магазинов, торговых точек. Но я просто не понимаю, почему мы каждый раз об этом должны говорить? Есть же главы администраций. Надо с них спрашивать по полной программе! У нас самые разные цифры «рисуют». Мы сами себя успокаиваем, что у нас все в порядке, что огромная работа проведена. А на самом деле все очень медленно. И нас правильно население критикует за это!» — резко отметил глава аппарата.

Марсель Бадыкшин. president.tatarstan.ru Асгат Сахаров

Глава минобрнауки Татарии Рафис Бурганов, выступая с докладом о программе «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014−2021 годы» в 2018 году отметил, что по ней было освоено 98% от плана — 138 млн 757 тыс. рублей, остаток средств в объеме 2,5 млн рублей возник в результате проведенных конкурсных процедур и возвращен в доход республики.

Минниханову стали меньше жаловаться: эффективность низкая?

Аппарат главы Татарии подвёл итоги 2018 года, отметив, что число обращений сократилось на 5%, до 37,4 тысячи. Но причина вовсе не в том, что не на что жаловаться, — вероятно, не последнее значение имеет результативность таких «посланий во власть». Положительные решения приняли только по 195 обращениям.

«То есть в 2018 году результат дали 0,5% обращений — лишь каждое 192-е. В 2017 году эффект имело 291 обращение, то есть 0,7%», — пишет газета «Коммерсантъ».

Это происходит на фоне увеличения количества отчётов, написанных сотрудниками аппарата. За 2018 год ими было подготовлено более 650 статистических материалов и аналитических справок против 336 в 2017 году, обучение прошли 303 служащих против 284 в 2017 году.

Николай Неврев. Просительница (фрагмент). 1880-е

Сами представители ведомства связывают сокращение числа обращений к Рустаму Минниханову с «оттоком некоторой части обращений в социальные сети, в связи с тем, что социальные сети подразумевают мгновенную реакцию на сообщение», к тому же многие предпочитают личный приём. Число обращений по последней форме возросло на 32% — до 7,4 тыс. человек.

«Студенты обижены»: льготный проездной

Вопрос студенческого проездного, ввода которого после повышения стоимости проезда требовали учащиеся Татарии, снова попал в медиаповестку.

Напомним, студенты, после того как в Казани был отменён общий проездной на 50 поездок стоимостью 750 рублей и на смену ему пришёл на 100 поездок, но в два раза дороже, потребовали от властей введения льгот. Казань на сегодня, в отличие от многих крупных городов страны, не имеет льгот для школьников и студентов, с 2010 года в регионе действует транспортный грант, который могут получить лишь отдельные студенты, в итоге только 4% от обучающихся смогли им воспользоваться.

Депутаты провели круглый стол по данной проблеме, заявив, что «изыскать средства можно», хотя власти и говорят, что необходимых 1,5 млрд рублей нет.

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Автор студенческой петиции, с которой всё и началось, учащийся Казанского федерального университета (КФУ) Максим Мухаметзянов заявил на круглом столе, что «студентов не устроило это решение».

"Транспортный грант на 6 тысяч человек — это капля в море», — цитирует Мухаметзянова издание «Коммерсантъ», который добавил, что повышением стоимости проезда «из студенческого кармана просто вынули 500 рублей», при том, что доходы нисколько не увеличились.

Представители вузов выступили в поддержку студентов.

«Мы сегодня говорим, что республика богата, но студентам от этого не легче», — отметил проректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины Али Волков, сравнив транспортные гранты с «мизерными подачками» от властей: «Студенты обижены. Надо на уровне правительства и Госсовета решить это вопрос раз и навсегда».

Глава управления внеучебной работы Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) Ирина Халитова добавила, что «во всех городах есть студенческий билет», должен быть он и в республике, уточнив, что «мы студентов еще держим, успокаиваем», и тут же предупредила: «Могут быть и волнения».

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР Едут на экзамен

Депутаты ещё в феврале 2019 года писали запрос в кабинет министров Татарии, в котором просили «обеспечить защиту прав студентов путем принятия мер, направленных на введение студенческого (льготного) проездного на территории республики».

"На данный момент стипендия студента-отличника — 2655 рублей и практически такую сумму студент должен отдать за проездной на все виды транспорта. Основная масса студентов, получающих стипендию, — ударники. Их стипендия — около 1770 рублей. И эту сумму студент-хорошист должен отдать за проездной на один вид транспорта (стоимость билета на 100 поездок — 1800 рублей). Таким образом, стипендии не хватает даже на проезд», — говорилось в письме депутатов фракции КПРФ в Госсовете Татарии.

В середине марта из кабинета министров пришёл ответ, суть которого сводилась к тому, что будут увеличены объёмы транспортного гранта — с 30 до 60 млн рублей ежегодно «с расширением категории грантополучателей» и в первоочередном порядке гранты будут выделять тем студентам, чей доход семьи не превышает 20 тыс. рублей.

А вот ждать введения студенческого проездного, похоже, не стоит…

Следком теряет кадры

Ещё об одной ротации в Следкоме заговорили в республике. Вслед за слухами о возможной отставке с поста заместителя главы следственного управления СК РФ по Татарии Владимира Циомы, появились сведения о том, что следком покинет и его коллега Марат Зарипов, на сегодня являющийся и. о. главы ведомства.

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Напомним, Циома занял свой пост в мае 2017 года, его называли также в числе возможных претендентов на пост главы ведомства, освободившийся после ухода Павла Николаева. В начале марта казанские СМИ со ссылкой на неофициальные источники заговорили о том, что замглавы СУ СК РФ по Татарии Владимир Циома уже написал заявление об уходе и покинет ряды 9 апреля. Сообщалось, что он «пал жертвой нового федерального стандарта — во всех регионах число замов руководителя местного следкома не должно быть больше трех».

Олег Константинов ИА Красная Весна Следственный комитет России

В отличие от Циомы, Зарипову прочат повышение.

«Речь идет о заслуженном повышении. В частности, ему прочат вакантное место руководителя следкома по Удмуртской Республике», — пишет издание «Бизнес-онлайн», отмечая, что вокруг кресла главы Следкома разгорелась борьба — «разные группы продвигают своих кандидатов» и «среди фаворитов — следователь из того же Ижевска».

"Речь идет об и. о. руководителя местного СУ СК Рустаме Тугушеве. В регионе он появился лишь в январе этого года. Наши источники в силовых структурах утверждают: Ижевск может стать для Тугушева лишь временным аэродромом, а в целом у него большое будущее, в том числе как одного из кандидатов на должность №1 в Следкоме Татарстана. К слову, несмотря на то, что 43-летний Тугушев родился в Пензе, этнически он татарин. В родном же для себя регионе работает на руководящих постах в Следкоме с 2007 года», — добавляет издание.

Зеленодольские расселенцы

Многолетняя проблема с расселением домов Зеленодольска, каждый третий из которых оказался признан аварийным постановлением администрации от 31 декабря 2011 года, получила продолжение на прошлой неделе. Уставшие воевать в судах, добиваясь рыночной компенсации за изымаемое жильё, аварийщики 10 марта собрались на митинг, на котором выплеснули всё, что накипело за эти годы.

Напомним, свыше 5,3 тыс. жителей 99-тысячного Зеленодольска 1 января 2012 года проснулись в статусе аварийщиков. Позднее активисты смогли оспорить включение свыше 100 домов в реестр, но оставшиеся в нём получили неразрешимую проблему: компенсация за изымаемое жильё не менялась с 2012 года, и тех 11 тыс. рублей за «квадрат», что предлагают власти взамен благоустроенных просторных квартир, в нынешних рыночных условиях хватит лишь на небольшую комнатушку. Власти предлагают альтернативу — соципотеку, но отнюдь не все хотят брать кредит, ведь жильё-то у них уже было в собственности, они за него заплатили, кто наличными, а кто той же ипотекой. А некоторым попросту даже социальная ипотека не по карману.

Митинг прошёл в Зеленодольске ещё 10 марта, но всю неделю республиканские СМИ рассказывали частные истории аварийщиков, чтобы привлечь внимание властей.

«Люди заявляли, что местные власти признают дома опасными для проживания, даже не заходя в них, квартиры выкупают по унизительной цене в 11 тысяч рублей за квадратный метр, а также предлагают купить в соципотеку жилплощадь меньшей квадратуры», — написало издание Inkazan.

Жительница дома № 23 на улице Тургенева Валентина Симонова рассказала изданию, что комиссия, что оценивала постройку, «заявила о падающих потолках и опасности замыкания проводки», но «в здании установлены новые щитки, провода заменены». Валентине исполком предложил соципотеку на квартиру по адресу улица Сайдашева, 17, но, по признанию самой аварийщицы, семья не потянет большую квартиру, ведь им «предлагают 11 тысяч за метр, а новая квартира стоит несколько миллионов рублей».

"Комиссия ничего не видела. Поверхностно осмотрели. На суде они заявили, что дом аварийный, опасно жить, может что-то замкнуть. А что у нас может замкнуть — то?» — цитирует Симонову издание.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

Жительница другого аварийного дома Альфия З. согласилась на соципотеку и платит по 5 тыс. рублей в месяц, но ежемесячный платёж растёт, а доходы — нет.

«Год платили по 5 тысяч в месяц. Сейчас сумма повышается по нарастающей и будет равна шести тысячам рублей. Многие люди уже не платят ипотеку. Не могут платить. Жить ведь надо, умирать не хочется. Это же не война. Из-за ипотеки мы два месяца голодаем. Каждый год растет ипотека. У меня 12 тысяч пенсия. Скоро и мы, наверное, ипотеку не будем платить», — заявила Альфия изданию.

Схожих историй много, некоторые прогремели по стране и после этого на них обратили внимание. Например, 93-летней труженице тыла Марфуге Гадиевой благотворитель пообещал купить квартиру, но историй сотни, и всем помочь благотворители не в состоянии.

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Только после активных протестов, освещения проблемы федеральными СМИ и митингов республиканские власти обратили внимание на ситуацию. И вот спустя неделю после митинга замглавы минстроя Татарии Алексей Фролов заявил, что правительство приняло решение предложить зеленодольским аварийщикам переехать в казанский микрорайон «Салават купере», вот только не уточнил, будет ли это обменом на изымаемое жильё или бывшим зеленодольцам придётся платить соципотеку, что многим, как выяснилось, не по карману.

«Мы про митинг знаем. У каждого собственника дома есть возможность обратиться в суд. Они этим правом активно пользуются», — заявила официальный голос Казанского кремля Лилия Галимова на вопрос журналистов о ситуации в Зеленодольске.

Решится ли проблема зеленодольских аварийщиков, так и не ясно.

На крышу без страховки, фото с эротикой

Сферу образования Татарии снова накрыло скандалами. В социальные сети попало видео, на котором ученики бавлинской школы с крыши убирают снег, но при этом у детей не было адекватной страховки. После того как ситуация стала достоянием общественности, разразился скандал.

На видео видно, что одного ученика обвязали веревкой, которую держит мужчина одной рукой, а ещё трое школьников чистят снег лопатами, но никакой страховки у них нет. В уборке снега принимали участие и двое взрослых.

Минобрнауки Татарии в комментариях СМИ сообщило, что директор и завуч по административно-хозяйственной части уже получили выговоры, а главам районных отделов образования рекомендовали разъяснить руководству школ недопустимость нарушения мер безопасности при проведении таких работ.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

«Бавлинская городская прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об образовании в школе, в которой учащиеся скидывали снег с крыши без страховки. Соответствующее поручение дал глава надзорного ведомства Илдус Нафиков», — уточнялось в официальном аккаунте ведомства в соцсетях.

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Анна Рыжкова ИА Красная Весна Опасная зона

Скандал с гораздо большими последствиями разразился в Малой Шильне Тукаевского района Татарии. Родители и ученики одной из сельских школ получили по рассылке в соцсетях фото, где указывалось, что на эротической фотосессии изображена 28-летняя завуч школы. Сама девушка настаивает, что это фотошоп, и уже обратилась в полицию с заявлением.

«По предварительной версии, снимки в стиле ню разослал знакомый педагога, чтобы насолить ей после разрыва отношений. С ним молодая учительница, предположительно, познакомилась в интернете. И хотя обнаженная позировала перед камерой, практически не показывая лица, демонстрируя лишь отдельные части тела, некоторые получатели рассылки признали в ней завуча. Сама педагог заявила, что на фото изображена не она, это фотошоп, и обратилась в полицию. А в управлении образования исполкома Тукаевского района заявили, что взяли школу на особый контроль», — написало издание «Вечерняя Казань».

История началась в феврале, но до сих пор родители не могли добиться, чтобы хотя бы на время скандала, который мешает учебному процессу, педагога отстранили. В марте они даже написали письмо в прокуратуру, где заявили, что «детям очень тяжело учиться в сложившейся обстановке» — «они не знают, как реагировать на этого учителя».

Позднее, уже после того как историей заинтересовались федеральные СМИ, стало известно, что завуч написала заявление на внеплановый отпуск, а точку в этом деле поставят правоохранительные органы.

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Депутаты Госсовета РТ в свете нескончаемых скандалов в сфере образования предложили ввести в регионе должность школьного омбудсмена. Такое предложение выдвинула замлавы комитета по социальной политике Татьяна Воропаева при обсуждении доклада детского омбудсмена Гузели Удачиной на заседании комитета. Депутат уточнила, что целесообразно ввести такую должность, так как «большой процент обращений поступает из общеобразовательных учреждений» и они касаются конфликтных ситуаций.