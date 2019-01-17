«Требует детальной проработки»: министр Татарии о льготах для студентов

Казань, , 07:24 — REGNUM Министр по делам молодёжи Татарии Дамир Фаттахов на своей странице в соцсетях отреагировал на обращение студентов к Рустаму Минниханову с просьбой предоставить им льготу на проезд в общественном транспорте в свете планируемого роста цен заявлением, что «вопрос требует детальной проработки» и ведомство уже анализирует «опыт других регионов». Подобная размытая формулировка не устроила студентов и их родителей, поэтому они продолжают настаивать на том, что нужно вернуть «студенческие и ученические проездные» и напоминают, что «кошельки родителей, к сожалению, не безразмерные», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Снова стал актуален вопрос внедрения студенческого проездного билета. В 2010 году, проанализировав ситуацию, было принято решение создать альтернативу в виде транспортного гранта — его ежегодно получают 6 тысяч студентов по всей республике (это 1000 рублей в месяц на компенсацию денежных расходов). Вместе с тем, пока в Казани был проездной на 50 поездок за 750 рублей, ситуация с отдельным льготным проездным для студентов была не такой острой. А сейчас, когда планируется пересмотреть тарифы на проезд, это, конечно, отразится на студентах. В этой ситуации защита их интересов — это, безусловно, наш приоритет. При этом вопрос требует детальной проработки, сейчас мы анализируем опыт других регионов, обсудим это с профильными коллегами и со студенческим сообществом и в ближайшие дни внесем руководству республики свои предложения по этому поводу», — заявил министр на своей странице.

По данным Росстата, в Татарии обучаются порядка 150 тыс. студентов, а грант получают лишь 6 тысяч — 4% из них.

Напомним, в преддверии повышения цен на проезд в общественном транспорте Казани, который инициировали автоперевозчики и исполком города, жители начали обращаться в республиканские власти с просьбой не допустить повышения цен с 25 до 27 рублей. А студенты, которых не мало в Казани, обратились к главе республики с просьбой в свете предстоящей отмены проездного на 50 поездок и замены его проездным на 100 поездок, который стоит в два раза дороже, утвердить для них льготы. В открытом обращении казанские студенты написали, что удорожание проезда подорвёт их итак скромный бюджет. Под петицией на утро 17 января 2019 года подписались 3,5 тыс. жителей.

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После того как обращение стало достоянием гласности, министерство по делам молодёжи, возглавляемое Фаттаховым, в комментариях казанским СМИ заявило, что ежегодно на льготный проезд студентов по расчётам 2016 года потребуется около 200 млн рублей. Есть мнение, что эта сумма занижена, и на самом деле потребуется около 1,3 млрд рублей в год.

Реакция официальных властей на просьбу студентов не устроила родителей и самих обучающихся, в соцсетях снова возникло оживлённое обсуждение, к которому присоединились и родители школьников:

«Решите, пожалуйста, данный вопрос. Для меня, мамы двух казанских студентов — это очень важно», «И со школьниками тоже решить бы вопрос, они ведь не зарабатывают и тоже молодёжь», «Студенты и школьники — это самые активные пассажиры в наше время. У студентов масса передвижений по городу. У школьников не меньше. Огромное количество детей ездят самостоятельно на общественном транспорте в школу, в различные кружки и секции. Школьники не имеют возможности зарабатывать. Защищать интересы школьников и студентов — просто необходимо!», «Какой детальной проработки? Опыт других регионов… Вам не стыдно? Может сразу в Америку слетать??! Чтобы планомерно уничтожить последнюю надежду студентов…», «Студенческие и ученические проездные обязательно нужно вернуть! Кошельки родителей, к сожалению, не безразмерные», «Всё новое — хорошо забытое старое. Верните проездной билет для учащихся, студентов, как раньше», «Не хочется платить за транспорт больше, чем студенты Москвы и Питера!», «Вряд ли власти пойдут на уступки. Студентов слишком много, а топливо дорожает, как и всё остальное», «До чего дожили, у людей не хватает денег на транспорт. Раньше помню, трамвай стоил три копейки», «Ко мне однажды подошла заплаканная девочка и робко попросила на проезд».