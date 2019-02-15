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Минпромторг планирует производить «лимузин Путина» в ОАЭ

Экономика

Aurus хотят собирать на мощностях Tawazun в Арабских Эмиратах

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 15:21 — REGNUM  В Объединенных Арабских Эмиратах Минпромторг планирует производить спецавтомобили марки Aurus. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 14 февраля в интервью телеканалу «Россия 24» на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По словам главы ведомства, рекламная кампания по продвижению автомобилей Aurus на внешних рынках уже начинается.

«Рассчитываем организовать производство определенных образцов линейки Aurus именно в Арабских Эмиратах на мощностях Tawazun (эмиратский холдинг)», — сказал Мантуров.

Он отметил, что в первую очередь автомобиль ориентирован на на ближневосточный рынок.

«С партнерами, компанией Tawazun <…> мы будем рекламировать и предлагать коллегам с Ближнего Востока приобретение этой продукции», — отметил министр.

Напомним, летом 2018 года стало известно, что эмиратский холдинг Tawazun инвестировал 110 млн евро в создание российских лимузинов Aurus. Холдинг получил в ООО «Аурус» 30% акций. Напомним также, что мировая премьера «лимузина Путина» состоится на выставке вооружения IDEX в ОАЭ в феврале 2019 года.

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