На минувшей неделе (11—17 марта) Совет губернаторов Уральского федерального округа взял шефство над Курганской областью в рамках Стратегии пространственного развития. Врио главы региона Вадим Шумков включил «зелёный свет» инвестициям, пообещав бизнесменам массу налоговых льгот. Прокуратура сообщила о результатах проверок январских пожаров, унёсших жизни шестерых детей, и учреждений здравоохранения. А общественники подняли вопрос низкой арендной платы за земельные участки в Кургане и актуализировали «урановый» вопрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Курганская область

Усиление «слабого звена»

Совет губернаторов Уральского федерального округа запомнится посылом к осознанию федерального округа макрорегионом и обращением полномочного представителя президента Николая Цуканова к главам Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, Югры и Ямала скооперироваться в помощи Курганской области.

Напомним, в середине февраля 2019 года в России была утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 года. Отныне страна поделена на 12 макрорегионов. Урало-Сибирский макрорегион совпадает с Уральским федеральным округом. Среди целей стратегии — сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития.

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Уральские регионы неравномерны в экономическом развитии. Курганская область на данный момент является слабым звеном по ряду показателей. Для выравнивания с соседями Зауралью необходима помощь инвестициями, сам же регион способен предложить рабочие руки, 300 тысяч гектаров неиспользованной пашни, недорогую плодоовощную, молочную и мясную продукцию, а также технику для нефтегазового комплекса и налоговые льготы на трёх территориях опережающего развития.

Uralfo.gov.ru Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации

Полпред поставил задачу в перспективе выйти на принятие комплексного инвестиционного плана в рамках Уральского макрорегиона. До 2025 года Курганская область должна экономически подтянуться до уровня соседей.

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По итогам Совета губернаторов стороны договорились о заключении ряда соглашений о сотрудничестве между регионами Урала и Курганской областью.

«Из заявлений полпреда я делаю вывод, что губернаторы теперь должны отвечать и за себя, и за того парня. Но, позвольте, в каждом регионе есть свои полномочия и обязанности руководства, за выполнение которых с них спрашивают в Кремле, в полпредстве в том числе. Почему условные Тюменская или Челябинская области должны действовать в ущерб своим предприятиям, чтобы вытащить курганские компании? Я думаю, что ни один губернатор на это не пойдет, так как ему нужно будет отвечать за свой собственный регион. Поэтому то, о чем Цуканов говорил в Кургане, я бы назвал нонсенсом», — прокомментировал политолог Александр Безделов изданию Znak.com итоги совещания глав уральских регионов.

И уж коль заговорили о воплощении Стратегии пространственного развития в жизнь, мало создать впечатление возможности перемен — необходимо меняться. За два дня до совещания губернаторов Урала глава Курганской области заявил, что инвесторы, открывшие бизнес в регионе после 1 января 2019 года, получат налоговые льготы, спецтариф на электричество, равный более низкому, тюменскому, и могут рассчитывать на государственную поддержку в виде субсидий и льготных займов.

Для инвесторов будет установлена льгота по налогу на имущество организаций. Ставка будет в четыре раза ниже общедействующей в первый и в два раза ниже во второй налоговый периоды, заявил Вадим Шумков.

«Вводим льготную ставку по упрощённой системе налогообложения «доходы» в 1% для ряда видов экономической деятельности, характеризующих новые и высокотехнологичные сферы экономики, которых сейчас крайне недостаточно в нашем регионе. Начинаем с IТ-отрасли, далее смотрим еще несколько новых видов. Сейчас уже идет работа по их определению», — сообщил глава региона.

(сс) Kevin Ku Программист

Для IТ-предприятий уже ввели льготную арендную ставку в 1 рубль за 1 кв. м в бизнес-инкубаторе.

«Формируем категорию налогоплательщиков по системе УСН «доходы минус расходы» для льготной ставки. Напомню, сейчас в регионе она находится на максимальной отметке в 15%. После завершения работы предполагается, что вновь регистрируемый малый бизнес, реализующий новые инвестиционные проекты, будет работать по ставке всего 5% налоговых отчислений», — заявил глава Курганской области.

Резиденты территорий опережающего экономического развития «Варгаши», «Далматово», «Катайск» получат земельные участки по минимальной стоимости, а также субсидии на первый взнос по договору лизинга оборудования.

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Кроме того, с 2019 года в Курганской области формируются новые площадки для двух индустриальных парков.

Страсти по урану и горсаду

Минувшая неделя ознаменовалась общественной активностью курганцев. «Антиуранщикам» вновь отказали в проведении референдума, активисты Общероссийского народного фронта продолжают считать, сколько миллионов рублей недополучает бюджет от дешёвой аренды земли в областной столице.

Общественники обратили внимание надзорных органов на странные преференции для ООО «Курганпарк» — арендатора городского сада и участка Рябковского лесопарка в районе Голубых озёр.

В 2013 году после проведения оценки кадастровой стоимости участка общей площадью почти 5,5 гектара у Голубых озер сумма была уменьшена с 132,8 млн рублей до 7,9 млн рублей.

«Фактически арендатор ежемесячно платит чуть более 22 тыс. рублей. За пять лет казна недосчиталась порядка 20 млн рублей», — заявляют курганские активисты из Общероссийского народного фронта.

Они отмечают, что земельный участок арендатором Голубых озер в зимнее время давно не используется: гора для катания на лыжах и подъёмники демонтированы.

Petrovich45 Голубые озера

Помимо этого, вновь был поднят вопрос мизерной аренды городского сада. С первоначальных 700 тыс. рублей в год после 2011 года договор аренды был пересмотрен и стоимость упала в десять раз — до 70 тыс. рублей. Тем временем состояние самого городского сада оставляет желать лучшего. Недавняя депутатская проверка выявила в горсаду несоблюдение правил благоустройства.

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Мало кто сомневается во взаимосвязи претензий общественников с отставкой 4 марта 2019 года главы Кургана Сергея Руденко, который сложил свои полномочия по собственному желанию. Однако, по информации Следственного комитета по региону, каких-либо доследственных проверок в отношении бывшего мэра Руденко не проводится. Городская дума 12 марта 2019 года на внеочередном заседании объявила конкурс по отбору кандидатур на должность мэра областной столицы. Имя нового главы Кургана станет известно в начале апреля, после отбора кандидатов комиссией из восьми человек: из них четверо назначаются губернатором региона, ещё четверо — Курганской городской думой. Документы для участия в конкурсе будут приниматься в период с 15 по 25 марта 2019 года. Итоговое заседание комиссии назначено на 4 апреля 2019 года. Затем в Курганскую городскую думу представят не менее двух кандидатов на должность главы столицы Зауралья. Мэр города будет избран местным парламентом путём тайного голосования сроком на пять лет.

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Очередной всплеск активности участников движения «Курган-Антиуран» произошёл после того, как 14 марта избирательная комиссия Курганской области отклонила ходатайство о регистрации инициативной группы из 27 человек по проведению регионального референдума о добыче урана на территории Звериноголовского района.

Ходатайство «антиуранщиков» было отклонено из-за ошибок в документах. Вопрос «Согласны ли Вы с тем, что добыча урана на месторождении Добровольное в пойме реки Тобол в Звериноголовском районе Курганской области представляет угрозу загрязнения воды и опасность для здоровья населения региона?» не вышел на плебисцит.

Это была третья попытка участников движения «Курган-Антиуран» провести референдум. Две предыдущие были в 2016 и 2018 годах.

Navy.mil Радиационная опасность

Месторождение Добровольное осенью 2019 года будет разрабатывать АО «Далур» — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания, не дающего отходов производства. Предприятие входит в подразделение Росатома «Атомредметзолото» (АРМЗ). В конце декабря 2018 года в селе Труд и Знание Звериноголовского района Курганской области, на территории будущей разработки, прошли общественные слушания. Местные жители поддержали реализацию проекта большинством голосов.

«Само слово «уран» вызывает у людей вполне понятные опасения. Для того чтобы развеять их, объяснить и доказать отсутствие негативного влияния нашей деятельности на окружающую природную среду и здоровье людей, мы привлекали известных ученых, независимых экспертов. В селе Звериноголовское работает информационный центр АО «Далур», куда может обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ любой местный житель. Ежемесячно организовываются экскурсии на наши промплощадки, участники которых своими глазами видят, что технология скважинного подземного выщелачивания, действительно, самая экологически чистая, что радиоактивность продуктивных растворов — на уровне природного фона. Нам удалось развеять опасения людей, и мы продолжим работу по обеспечению атомной отрасли стратегическим металлом», — прокомментировал итоги слушаний заместитель генерального директора Уранового холдинга «АРМЗ» по стратегии Александр Бурутин.

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Но «антиуранщики» не собираются отступать, их поддерживают представители КПРФ, которые уже заявили об организации серии митингов против добычи урана в Звериноголовском районе. Как отмечают наблюдатели, подогрев протестных настроений левыми силами в регионе будет продолжаться вплоть до выборов губернатора Курганской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Предполагаемый кандидат на пост губернатора от КПРФ Яков Сидоров логично использует любую возможность заявить о себе. В его арсенале не только критика реализации «мусорной» реформы в регионе, урановая тема, но и отставка Сергея Руденко, которая, по мнению депутата гордумы Кургана Сидорова, прошла с нарушением процедуры и не по регламенту. Он подготовил соответствующий административный иск и направил его в суд.

M0NAX Администрация Курганской области

Скорые без лекарств, неблагополучие без профилактики

Прокуратура Курганской области на минувшей неделе сделала ряд громких заявлений по итогам проверок. После январских пожаров в Юргамышском районе, в которых погибли шесть детей и женщина, наказаны девять должностных лиц.

«В отношении семей, в которых погибли дети, не была своевременно организована работа по социальной реабилитации, меры по оздоровлению обстановки в них не принимались. Несмотря на имеющуюся информацию в органах здравоохранения, факты злоупотребления некоторыми членами семей алкоголем не были своевременно переданы в заинтересованные учреждения, медицинская диспансеризация детей не проведена», — сообщает пресс-служба прокуратуры по Курганской области.

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Кроме того, прокуратура выявила очередные факты нарушений в системе здравоохранения региона. В Куртамышском, Шумихинском, Петуховском, Шатровском, Половинском и других районах Курганской области автомобили скорой помощи были недоукомплектованы препаратами и медицинскими приборами. Обнаружены нарушения при проведении иммунизации и оказании медицинской помощи в Шадринском, Каргапольском, Варгашинском, Шатровском и других районах. Федеральные и региональные льготники не всегда обеспечивались положенными бесплатными лекарственными препаратами. В Юргамышском районе страдающей сахарным диабетом женщине медиками незаконно отказано в получении тест-полосок для измерения уровня глюкозы в крови.

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Отметим, что с начала 2019 года в Курганской области работает комиссия по проверке соблюдения законодательства и санитарных норм в учреждениях здравоохранения региона. Вскрылись вопиющие нарушения в сфере государственных закупок, факты оплаты руководством больниц невыполненных работ, подмены приобретаемого оборудования более дешёвым, завышения стоимости строительных материалов и так далее.

Kurganobl.ru Скорая помощь

Обвинённые и осуждённые

Продолжается «устрашение» элит Зауралья очередными коррупционными делами против бывших начальников. Возбуждено два уголовных дела, связанные с грузовым транспортом, против экс-директора одного из муниципальных унитарных предприятий города Кургана и экс-руководителя МУП «Шуховский полигон ТБО».

В первом случае мужчина обвиняется в растрате более 840 тысяч бюджетных рублей. Он подозревается в том, что за счёт муниципального предприятия отремонтировал собственный грузовой автомобиль, предназначенный для сбора и транспортировки твёрдых бытовых отходов. Затем мужчина продал грузовик предприятию по завышенной цене. В результате противоправных действий ущерб составил 843 тыс. рублей.

Экс-директору предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Бывшего директора курганского МУП «Шуховский полигон ТБО» обвиняют в растрате 800 тыс. рублей. Его подозревают в приобретении за счёт предприятия грузовика МАЗ в нерабочем состоянии по завышенной стоимости — 750 тыс. рублей. Ремонт транспортного средства за казённый счёт тоже оказался не из дешёвых. Материалы уголовного дела в настоящее время направлены в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Подробности: Экс-директор курганского Шуховского полигона ТБО обвиняется в растрате

Между тем бывшие высокопоставленные чиновники, а ныне осуждённые, Владимир Рыжук и Сергей Чебыкин пытаются в судах через апелляции добиться изменения вынесенных им приговоров. Отец приговорённого к 8,5 года колонии строгого режима бывшего начальника налоговой инспекции Курганской области Владимира Рыжука считает своего сына оболганным и невиновным. Пенсионер обратился с официальным обращением в прессу, обвиняя следствие в якобы «подлогах». Напомним, бывший главный налоговик осуждён на по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и по ч. 3 ст. 60 УК РФ («Присвоение или растрата») и приговорён к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Рыжук свою вину не признал.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Отец осуждённого заявил, что его сыну в мае 2017 года «недвусмысленно было предложено все свои действия согласовывать с прокурором области, если не хочет загреметь на нары». Эпизод со взяткой в сумме 500 тысяч рублей отец Владимира Рыжука называет «подлогом», а само заявление «было написано не без помощи «борцов с экономическими преступлениями», один из которых «был привлечён сотрудниками налоговой к ответственности за незадекларированные доходы от продажи автомобилей в течении ряда лет». По словам отца Рыжука, следствие так и не ответило на вопрос, что стало причиной написания заявления о взятке через десять месяцев после якобы её вручения. Мужчина прямо говорит о возможной «клевете» со стороны взяткодателя, якобы у него на то были причины.

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Что касается смягчения наказания для бывшего заместителя губернатора Зауралья Сергея Чебыкина, то Курганский областной суд 12 марта 2019 года оставил без изменения приговор суда первой инстанции. Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-замгубернатора признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По его настоянию заведомо ненадёжному предприятию правительственный гарантийный фонд выдал 16 млн рублей. Деньги заёмщики не вернули.

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При этом отметим, что Сергей Чебыкин признал свою вину. Приговор он ещё может обжаловать в Верховном суде России.