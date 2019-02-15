Медведев разделил Россию на 12 макрорегионов

Москва, , 11:25 — REGNUM В России утверждена Стратегия пространственного развития страны до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Главные цели стратегии — сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и обеспечение национальной безопасности.

Согласно стратегии пространство России делится на 12 макрорегионов. Это Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года на сайте Минэкономразвития был опубликован проект Стратегии пространственного развития России до 2025 года. Документ сразу обратил на себя внимание благодаря множеству сомнительных решений.

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